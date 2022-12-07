https://sputniknews.com.tr/20221207/putin-ve-bae-lideri-rus-petrolune-tavan-fiyat-uygulanmasini-konustu-1064295232.html
Putin ve BAE lideri, Rus petrolüne tavan fiyat uygulanmasını konuştu
Putin ve BAE lideri, Rus petrolüne tavan fiyat uygulanmasını konuştu
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid el-Nahyan'la telefon görüşmesi yaparak Batılı ülkelerin... 07.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-07T14:13+0300
2022-12-07T14:13+0300
2022-12-07T14:13+0300
ukrayna krizi
rusya
tavan fiyat
vladimir putin
bae
muhammed bin zayed al nahyan
opec
petrol
görüşme
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Kremlin'den yapılan açıklamaya göre OPEC+ kapsamında küresel petrol piyasasına istikrar kazandırmak için yürütülen ortak çalışmanın etkinliğine dikkat çeken Putin ve el-Nahyan, mutabık kalınan kararların tüm OPEC+ ülkeleri tarafından tutarlı şekilde yerine getirilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.Bu bağlamda Putin ve el-Nahyan, Avrupa Birliği (AB) ve G7 ülkeleri ile Avustralya'nın küresel ticaret ilkeleriyle çelişen bir şekilde Rus petrolüne tavan fiyat uygulama girişimlerinin yol açtığı durumu da istişare etti.11 Ekim'de St.Petersburg'da yapılan zirvede varılan anlaşmalar ışığında Rusya-BAE işbirliğinin gelişimiyle ilgili güncel konuları ele alan Putin ve el-Nahyan, ulaştırma ve enerji alanları da dahil ticari-ekonomik işbirliğinin teşvik edilmesi üzerinde özellikle durdu.Taraflar, Rusya ile BAE arasındaki çeşitli düzeylerdeki temasların devam etmesi konusunda mutabakat sağladı.AB ve G7 ülkeleri ile Avustralya, Rus petrolüne 60 dolar tavan fiyat uygulanması konusunda mutabakat sağlamış ve bunu yürürlüğe koymuştu.Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, yıl sonuna kadar şirketlere tavan fiyat üzerinden petrol satışını yasaklayacağını söylemişti.
https://sputniknews.com.tr/20221207/peskov-hukumet-tavan-fiyat-uygulamasina-verilecek-yanit-icin-birkac-secenek-uzerinde-duruyor-1064292139.html
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rusya, tavan fiyat, vladimir putin, bae, muhammed bin zayed al nahyan, opec, petrol, görüşme
rusya, tavan fiyat, vladimir putin, bae, muhammed bin zayed al nahyan, opec, petrol, görüşme
Putin ve BAE lideri, Rus petrolüne tavan fiyat uygulanmasını konuştu
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid el-Nahyan'la telefon görüşmesi yaparak Batılı ülkelerin Rus petrolüne yönelik tavan fiyat uygulamasını istişare etti.
Kremlin'den yapılan açıklamaya göre OPEC+ kapsamında küresel petrol piyasasına istikrar kazandırmak için yürütülen ortak çalışmanın etkinliğine dikkat çeken Putin ve el-Nahyan, mutabık kalınan kararların tüm OPEC+ ülkeleri tarafından tutarlı şekilde yerine getirilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.
Bu bağlamda Putin ve el-Nahyan, Avrupa Birliği (AB) ve G7 ülkeleri ile Avustralya'nın küresel ticaret ilkeleriyle çelişen bir şekilde Rus petrolüne tavan fiyat uygulama girişimlerinin yol açtığı durumu da istişare etti.
11 Ekim'de St.Petersburg'da yapılan zirvede varılan anlaşmalar ışığında Rusya-BAE işbirliğinin gelişimiyle ilgili güncel konuları ele alan Putin ve el-Nahyan, ulaştırma ve enerji alanları da dahil ticari-ekonomik işbirliğinin teşvik edilmesi üzerinde özellikle durdu.
Taraflar, Rusya ile BAE arasındaki çeşitli düzeylerdeki temasların devam etmesi konusunda mutabakat sağladı.
AB ve G7 ülkeleri ile Avustralya, Rus petrolüne 60 dolar tavan fiyat uygulanması konusunda mutabakat sağlamış ve bunu yürürlüğe koymuştu.
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, yıl sonuna kadar şirketlere tavan fiyat üzerinden petrol satışını yasaklayacağını söylemişti.