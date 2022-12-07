https://sputniknews.com.tr/20221207/putin-uluslararasi-insan-haklari-doktrini-batinin-tahakkumunun-mesru-kilinmasi-icin-kullaniliyor-1064306465.html

Putin: Uluslararası insan hakları doktrini, Batı'nın tahakkümünün meşru kılınması için kullanılıyor

Putin: Uluslararası insan hakları doktrini, Batı'nın tahakkümünün meşru kılınması için kullanılıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, uluslararası insan hakları doktrininin Batı'nın ideolojik tahakkümünün meşru kılınması için kullanıldığını söyledi. 07.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-07T17:06+0300

2022-12-07T17:06+0300

2022-12-07T17:57+0300

vladimir putin

ukrayna krizi

rusya

insan hakları

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/07/1064306632_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_1b144b0ab9ec78f3bfb9bced4d4b63a6.jpg

Rusya İnsan Hakları Konseyi toplantısında konuşan Rusya Devlet Başkanı Putin, Donbass sakinlerinin haklarının 8 yıl boyunca sözde uluslararası toplum tarafından tümüyle görmezden gelindiğini ve Donbass'taki durumun bazı uluslararası insan hakları kuruluşlarının görevlerini yerine getirecek kapasitede olmadığını gösterdiğini belirterek bu alandaki kuruluşların Rusya'ya yönelik önyargılı yaklaşımını eleştirdi."Özel askeri harekat başladıktan hemen sonra BM İnsan Hakları Konseyi, Avrupa Konseyi, diğer sözde insan hakları savunucusu kuruluşlar aniden 'gözlerini açtı' ve kendi utanmaz ideolojik önyargısını sergilemeye, hastalıklı kafalar yerine sağlıklı kesimleri suçlamaya başladı. Tüm bunlar, bu yapıların tüzükte belirlenen görevlerini yerine getirecek kapasitede olmadıklarını ifade ediyordu" diyen Putin, Rusya'nın kendisine yönelik aleni önyargılı tutum nedeniyle bu kuruluşların bazılarındaki üyeliğini askıya aldığını anımsattı.Rusya ve yurtdışında geniş yelpazedeki sivil toplum kuruluşlarıyla çalışan bir kurum olarak Rusya İnsan Hakları Konseyi'nin insan haklarıyla ilgili sorunların ele alındığı etkili bir uluslararası platform görevi görebileceğini kaydeden Putin, "Mevcut yaklaşımlar etraflı şekilde analiz edilmeli, zira bunlar iyi olmaktan uzak, tamamen farklı hedeflere ulaşmak için kullanılmaya başlandı. Özellikle de, insan hakları doktrininin devletlerin egemenliğini yok etmek, Batı'nın siyasi, mali, ekonomik ve ideolojik tahakkümünü meşru kılmak için kullanıldığını görüyoruz" ifadelerini kullandı.'Yeni bölgelerin katılımı Rusya için önemli bir sonuç, Azak Denizi iç deniz hale geldi'Ukrayna ve Donbass'ta düzenlenen özel askeri harekatın belki uzun bir süreç olduğunu ancak yeni bölgelerin katılımının Rusya için önemli bir sonuç olduğunu kaydeden Putin, Azak Denizi'nin de iç deniz haline geldiğine dikkat çekti.'Ek seferberlikle ilgili açıklamalar anlamsız, buna ihtiyaç yok'Rusya'da gerçekleştirilen kısmi seferberlik kapsamında silah altına alınan 300 bin kişiden 150 bin kişinin birliklerde, onların 77 bininin muharip birliklerde ve cephede olduğunu anlatan Putin, Rusya'dan ek seferberlik yapılacağına dair söylemlerin anlamsız olduğunu, şu anda buna ihtiyaç duyulmadığını vurguladı.Putin, geriye kalan 150 bin askerin poligonlarda veya eğitim merkezlerinde talimlere devam ettiğine dikkat çekerek onların bir nevi yedek muharip güç olarak tutulduğunu belirtti.'Rusya tüm mevcut araçlarla kendisini korumaya hazır, kimse başka bir şey beklemesin'Batı'daki bazı kesimlerin Rusya'yı var olma hakkı bulunmayan ikinci sınıf bir ülke olarak gördüğünü, Batılı insan hakları kuruluşlarının insan hakları için mücadele etmek değil, Rusya'nın politikalarına nüfuz etmek amacıyla kurulduğunu söyleyen Putin, "Buna karşı tek bir cevabımız olabilir; ulusal çıkarlarımız için tutarlı şekilde mücadele edeceğiz. Kimse başka bir şey beklemesin. Evet, bunu farklı yöntemlerle ve araçlarla yapacağız. En başta elbette barışçıl yollara odaklanacağız. Fakat başka seçenek kalmazsa elimizdeki tüm araçlarla kendimizi savunacağız" uyarısında bulundu.

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

vladimir putin, rusya, insan hakları