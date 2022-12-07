https://sputniknews.com.tr/20221207/peskov-hukumet-tavan-fiyat-uygulamasina-verilecek-yanit-icin-birkac-secenek-uzerinde-duruyor-1064292139.html
Peskov: Hükümet, tavan fiyat uygulamasına verilecek yanıt için birkaç seçenek üzerinde duruyor
Peskov: Hükümet, tavan fiyat uygulamasına verilecek yanıt için birkaç seçenek üzerinde duruyor
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, AB ve G7 ülkelerinin Rus petrolüne yönelik tavan fiyat uygulamasına verilecek yanıt için Rusya hükümetinin birkaç seçenek... 07.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-07T13:18+0300
2022-12-07T13:18+0300
2022-12-07T13:18+0300
ukrayna krizi
rusya
tavan fiyat
petrol
dmitriy peskov
kremlin
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Sputnik'e demeç veren Peskov, Batılı ülkelerin tavan fiyat uygulaması karşısında alınacak misilleme önlemleri için hükümetin çeşitli seçenekleri gözden geçirdiğini anlattı.Peskov, hükümet karar alır almaz bunun kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi.Vedomosti: Masada üç seçenek varBu arada Vedomosti gazetesi, Rusya hükümetinin tavan fiyat uygulamasına verilecek yanıt için üç seçenek hazırladığını yazdı.Rusya hükümetine yakın iki kaynağa dayandırılan habere göre ilk seçenek, tavan fiyat uygulayan ülkelere üçüncü ülkeler üzerinde de olmak üzere petrol satışının yasaklanmasını öngörüyor.İkinci seçenekte tavan fiyat şartları içeren sözleşmeler dahilinde, alıcı ülkenin kim olduğuna bakılmaksızın hammadde satışının yasaklanması önerilirken, üçüncü seçenekte Ural petrolünde Brent petrolüne kıyasla azami sabit indirim oranı belirlenmesi, indirim oranının artması halinde satışın yasaklanması düşünüldü.Kaynaklardan biri, henüz bu seçeneklerin hiçbirinin onaylanmadığını, farklı seçeneklerin de gündeme gelebileceğini ifade etti. Bir diğer kaynak, sabit indirim oranının öngörüldüğü seçeneğin şu anda en uzak seçenek olduğunu belirtti.AB ve G7 ülkeleri ile Avustralya, Rus petrolüne 60 dolar tavan fiyat uygulanması konusunda mutabakat sağlamış ve bunu yürürlüğe koymuştu.Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, yıl sonuna kadar şirketlere tavan fiyat üzerinden petrol satışını yasaklayacağını söylemişti.
https://sputniknews.com.tr/20221206/rusya-disisleri-bati-rusyanin-petrol-tavan-fiyatina-verecegi-her-turlu-yanita-hazir-olmali-1064261468.html
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rusya, tavan fiyat, petrol, dmitriy peskov, kremlin
rusya, tavan fiyat, petrol, dmitriy peskov, kremlin
Peskov: Hükümet, tavan fiyat uygulamasına verilecek yanıt için birkaç seçenek üzerinde duruyor
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, AB ve G7 ülkelerinin Rus petrolüne yönelik tavan fiyat uygulamasına verilecek yanıt için Rusya hükümetinin birkaç seçenek üzerinde durduğunu belirtti. Vedomosti gazetesi, masada üç seçenek olduğunu yazdı.
Sputnik'e demeç veren Peskov, Batılı ülkelerin tavan fiyat uygulaması karşısında alınacak misilleme önlemleri için hükümetin çeşitli seçenekleri gözden geçirdiğini anlattı.
Peskov, hükümet karar alır almaz bunun kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi.
Vedomosti: Masada üç seçenek var
Bu arada Vedomosti gazetesi, Rusya hükümetinin tavan fiyat uygulamasına verilecek yanıt için üç seçenek hazırladığını yazdı.
Rusya hükümetine yakın iki kaynağa dayandırılan habere göre ilk seçenek, tavan fiyat uygulayan ülkelere üçüncü ülkeler üzerinde de olmak üzere petrol satışının yasaklanmasını öngörüyor.
İkinci seçenekte tavan fiyat şartları içeren sözleşmeler dahilinde, alıcı ülkenin kim olduğuna bakılmaksızın hammadde satışının yasaklanması önerilirken, üçüncü seçenekte Ural petrolünde Brent petrolüne kıyasla azami sabit indirim oranı belirlenmesi, indirim oranının artması halinde satışın yasaklanması düşünüldü.
Kaynaklardan biri, henüz bu seçeneklerin hiçbirinin onaylanmadığını, farklı seçeneklerin de gündeme gelebileceğini ifade etti. Bir diğer kaynak, sabit indirim oranının öngörüldüğü seçeneğin şu anda en uzak seçenek olduğunu belirtti.
AB ve G7 ülkeleri ile Avustralya, Rus petrolüne 60 dolar tavan fiyat uygulanması konusunda mutabakat sağlamış ve bunu yürürlüğe koymuştu.
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, yıl sonuna kadar şirketlere tavan fiyat üzerinden petrol satışını yasaklayacağını söylemişti.