https://sputniknews.com.tr/20221207/perakende-ticarette-uygulanacak-ilke-ve-kurallar-hakkinda-yonetmelikte-degisik-1064273165.html
Perakende ticarette uygulanacak ilke ve kurallar hakkında yönetmelikte değişikliğe gidildi
Perakende ticarette uygulanacak ilke ve kurallar hakkında yönetmelikte değişikliğe gidildi
Ticaret Bakanlığı'nın yeni yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmeliğe göre, şube sayısı 200'den fazla olan zincir mağazalar, satışa sundukları... 07.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-07T00:12+0300
2022-12-07T00:12+0300
2022-12-07T00:38+0300
son dakika
resmi gazete
ticaret bakanlığı
market
türkiye
yönetmelik
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Perakende ticarette uygulanacak ilke ve kurallar hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre zincir mağazaların satışa sundukları ürünlere ilişkin veriler Ticaret Bakanlığı'nın sistemine aktarılacak. Bu veriler kamuoyu ile paylaşılacak. Alınan bu karar ile tüketiciler fiyat karşılaştırması yapabilecek.Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikte şu ifadelere yer verildi:
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son dakika, resmi gazete, ticaret bakanlığı, market, yönetmelik
son dakika, resmi gazete, ticaret bakanlığı, market, yönetmelik
Perakende ticarette uygulanacak ilke ve kurallar hakkında yönetmelikte değişikliğe gidildi
00:12 07.12.2022 (güncellendi: 00:38 07.12.2022) Abone ol
Ticaret Bakanlığı'nın yeni yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmeliğe göre, şube sayısı 200'den fazla olan zincir mağazalar, satışa sundukları ürünlere ilişkin verileri Ticaret Bakanlığı'nın sistemine aktaracak.
Perakende ticarette uygulanacak ilke ve kurallar hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre zincir mağazaların satışa sundukları ürünlere ilişkin veriler Ticaret Bakanlığı'nın sistemine aktarılacak. Bu veriler kamuoyu ile paylaşılacak. Alınan bu karar ile tüketiciler fiyat karşılaştırması yapabilecek.
Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikte şu ifadelere yer verildi:
"Perakende ticaretin etkin ve sürdürülebilir rekabet şartlarına göre yapılmasına yönelik politikaların geliştirilmesi, kamuoyunun aydınlatılması ve tüketicinin fiyat karşılaştırması yapabilmesine imkân sağlanması amacıyla, gıda perakende sektöründe hızlı tüketim mallarının satışıyla iştigal eden ve şube sayısı iki yüzden fazla olan zincir mağazalar, satışa sundukları ürünler ile şubelerine ilişkin verileri Bakanlıkça belirlenen sisteme aktarmakla yükümlüdür. Bu veriler ilgili kurum, kuruluş ve kamuoyuyla paylaşılabilir. Veri aktarımının usul ve esasları Bakanlıkça belirlenerek ilgili zincir mağazalara bildirilir.”