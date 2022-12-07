https://sputniknews.com.tr/20221207/para-odememek-icin-sacini-koparip-yemege-koydu-1064292473.html

Para ödememek için saçını koparıp yemeğe koydu

Para ödememek için saçını koparıp yemeğe koydu

Elazığ'da bir kişi, yediği yemeğin parasını ödememek için saçından kopardığı kılları, yemeğin içine koydu. 07.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-07T13:20+0300

2022-12-07T13:20+0300

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yaşam

lokanta

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elazığ

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Köfteciler Sokağı’ndan bulunan bir dükkanda yemek yiyen bir kişi, karnını doyurduktan sonra saçından kopardığı kılları yemeğin içine koydu. Ardından iş yerinde çalışan ustayı yanına çağıran vatandaş, saç çıktığını söyleyerek para ödemeden iş yerinden ayrıldı. Yaptıkları yemekten emin olan iş yeri sahipleri, vatandaşın iş yerinden ayrılmasından sonra güvenlik kameralarını inceledi. İş yeri sahipleri, yemek yiyen kişinin, saçından kopardığı kılları yemeğin içine koyduğunu gördü.

https://sputniknews.com.tr/20210629/lokanta-sahibi-bogazina-ekmek-takilan-cocugu-heimlich-manevrasi-yontemiyle-kurtardi-1044843723.html

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lokanta, yemek, elazığ