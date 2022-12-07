https://sputniknews.com.tr/20221207/para-odememek-icin-sacini-koparip-yemege-koydu-1064292473.html
Para ödememek için saçını koparıp yemeğe koydu
Para ödememek için saçını koparıp yemeğe koydu
Elazığ'da bir kişi, yediği yemeğin parasını ödememek için saçından kopardığı kılları, yemeğin içine koydu. 07.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-07T13:20+0300
2022-12-07T13:20+0300
2022-12-07T13:20+0300
yaşam
lokanta
yemek
elazığ
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Köfteciler Sokağı’ndan bulunan bir dükkanda yemek yiyen bir kişi, karnını doyurduktan sonra saçından kopardığı kılları yemeğin içine koydu. Ardından iş yerinde çalışan ustayı yanına çağıran vatandaş, saç çıktığını söyleyerek para ödemeden iş yerinden ayrıldı. Yaptıkları yemekten emin olan iş yeri sahipleri, vatandaşın iş yerinden ayrılmasından sonra güvenlik kameralarını inceledi. İş yeri sahipleri, yemek yiyen kişinin, saçından kopardığı kılları yemeğin içine koyduğunu gördü.
https://sputniknews.com.tr/20210629/lokanta-sahibi-bogazina-ekmek-takilan-cocugu-heimlich-manevrasi-yontemiyle-kurtardi-1044843723.html
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lokanta, yemek, elazığ
Para ödememek için saçını koparıp yemeğe koydu
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Elazığ'da bir kişi, yediği yemeğin parasını ödememek için saçından kopardığı kılları, yemeğin içine koydu.
Köfteciler Sokağı’ndan bulunan bir dükkanda yemek yiyen bir kişi, karnını doyurduktan sonra saçından kopardığı kılları yemeğin içine koydu. Ardından iş yerinde çalışan ustayı yanına çağıran vatandaş, saç çıktığını söyleyerek para ödemeden iş yerinden ayrıldı.
Yaptıkları yemekten emin olan iş yeri sahipleri, vatandaşın iş yerinden ayrılmasından sonra güvenlik kameralarını inceledi.
İş yeri sahipleri, yemek yiyen kişinin, saçından kopardığı kılları yemeğin içine koyduğunu gördü.