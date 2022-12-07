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https://sputniknews.com.tr/20221207/para-odememek-icin-sacini-koparip-yemege-koydu-1064292473.html
Para ödememek için saçını koparıp yemeğe koydu
Para ödememek için saçını koparıp yemeğe koydu
Elazığ'da bir kişi, yediği yemeğin parasını ödememek için saçından kopardığı kılları, yemeğin içine koydu. 07.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-07T13:20+0300
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yaşam
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elazığ
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Köfteciler Sokağı’ndan bulunan bir dükkanda yemek yiyen bir kişi, karnını doyurduktan sonra saçından kopardığı kılları yemeğin içine koydu. Ardından iş yerinde çalışan ustayı yanına çağıran vatandaş, saç çıktığını söyleyerek para ödemeden iş yerinden ayrıldı. Yaptıkları yemekten emin olan iş yeri sahipleri, vatandaşın iş yerinden ayrılmasından sonra güvenlik kameralarını inceledi. İş yeri sahipleri, yemek yiyen kişinin, saçından kopardığı kılları yemeğin içine koyduğunu gördü.
https://sputniknews.com.tr/20210629/lokanta-sahibi-bogazina-ekmek-takilan-cocugu-heimlich-manevrasi-yontemiyle-kurtardi-1044843723.html
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lokanta, yemek, elazığ
lokanta, yemek, elazığ

Para ödememek için saçını koparıp yemeğe koydu

13:20 07.12.2022
© İHA / RIDVAN YEŞİLIRMAK - YAKUP SAĞLAMPara ödememek için saçını koparıp yemeğe koydu
Para ödememek için saçını koparıp yemeğe koydu - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2022
© İHA / RIDVAN YEŞİLIRMAK - YAKUP SAĞLAM
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Elazığ'da bir kişi, yediği yemeğin parasını ödememek için saçından kopardığı kılları, yemeğin içine koydu.
Köfteciler Sokağı’ndan bulunan bir dükkanda yemek yiyen bir kişi, karnını doyurduktan sonra saçından kopardığı kılları yemeğin içine koydu. Ardından iş yerinde çalışan ustayı yanına çağıran vatandaş, saç çıktığını söyleyerek para ödemeden iş yerinden ayrıldı.
Yaptıkları yemekten emin olan iş yeri sahipleri, vatandaşın iş yerinden ayrılmasından sonra güvenlik kameralarını inceledi.
İş yeri sahipleri, yemek yiyen kişinin, saçından kopardığı kılları yemeğin içine koyduğunu gördü.
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