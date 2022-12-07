https://sputniknews.com.tr/20221207/oyuncu-ayten-soykok-taksimde-araciyla-yayalarin-arasina-daldi-yaralilar-var-1064289145.html

Oyuncu Ayten Soykök, Taksim'de aracıyla yayaların arasına daldı: Yaralılar var

Oyuncu Ayten Soykök, Taksim'de aracıyla yayaların arasına daldı: Yaralılar var

Taksim’de oyuncu Ayten Soykök, aracının direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yayaların arasında daldı. Kazada 2 kişi yaralanırken, gözaltına alınan Ayten... 07.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-07T12:30+0300

2022-12-07T12:30+0300

2022-12-07T12:30+0300

yaşam

istanbul

taksim

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Oyuncu Ayten Soykök, dün Beyoğlu Taksim Kuloğlu Mahallesi’nde 34 BPK 601 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken kaza meydana geldi.Soykök, aracın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerini yayaların arasına daldı.Araç kafeteryaya çarparak dururken kaza sonucu nişanlısıyla yolda yürüyen diyetisyen Yaren Kuzgun bacağından ve elinden, aracın önündeki bir adam ise vücudunun çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandı.Kafeteryanın önündeki birkaç kişi ve yaralanan kadının nişanlısı ölümden kılpayı kurtuldu.Gözaltına alındıKazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahalenin ardından ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı.Öte yandan polis ekipleri de kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tutarken, otomobil ise çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü.Olayla ilgili gözaltına alınan oyuncu Soykök, ifadesinin alınması ve “taksirle yaralama” suçundan adli işlem yapılmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.Kazadan son anda kurtulan bir yaralı Dilan Su Köknaroğlu, gürültüyle birlikte aracın üzerine doğru geldiğini ve kendini dükkana attığını dile getirdi.

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