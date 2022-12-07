https://sputniknews.com.tr/20221207/msb-yunanistan-tarafindan-itilen-duzensiz-gocmenler-kurtarildi-1064290689.html

MSB: Yunanistan tarafından itilen düzensiz göçmenler kurtarıldı

MSB: Yunanistan tarafından itilen düzensiz göçmenler kurtarıldı

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan tarafından Türk kara sularına itilen düzensiz göçmenlerin kurtarıldığını açıkladı. 07.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-07T12:56+0300

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türkiye

milli savunma bakanlığı (msb)

göçmen

yunanistan

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Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:"Ege Denizi’nin Bozburun güneyinde 04 Aralık 2022 tarihinde Yunanistan’a ait Sahil Güvenlik botları tarafından düzensiz göçmenlerin lastik bota transfer edilerek Türk kara sularına itildiği Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edildi. Durum ivedilikle Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilerek düzensiz göçmenlerin kurtarılması sağlandı."

türkiye

yunanistan

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milli savunma bakanlığı (msb), göçmen, yunanistan