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https://sputniknews.com.tr/20221207/msb-yunanistan-tarafindan-itilen-duzensiz-gocmenler-kurtarildi-1064290689.html
MSB: Yunanistan tarafından itilen düzensiz göçmenler kurtarıldı
MSB: Yunanistan tarafından itilen düzensiz göçmenler kurtarıldı
Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan tarafından Türk kara sularına itilen düzensiz göçmenlerin kurtarıldığını açıkladı. 07.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-07T12:56+0300
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türkiye
milli savunma bakanlığı (msb)
göçmen
yunanistan
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Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:"Ege Denizi’nin Bozburun güneyinde 04 Aralık 2022 tarihinde Yunanistan’a ait Sahil Güvenlik botları tarafından düzensiz göçmenlerin lastik bota transfer edilerek Türk kara sularına itildiği Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edildi. Durum ivedilikle Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilerek düzensiz göçmenlerin kurtarılması sağlandı."
türkiye
yunanistan
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milli savunma bakanlığı (msb), göçmen, yunanistan
milli savunma bakanlığı (msb), göçmen, yunanistan

MSB: Yunanistan tarafından itilen düzensiz göçmenler kurtarıldı

12:56 07.12.2022 (güncellendi: 12:57 07.12.2022)
© AAMilli Savunma Bakanlığı, MSB
Milli Savunma Bakanlığı, MSB - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2022
© AA
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Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan tarafından Türk kara sularına itilen düzensiz göçmenlerin kurtarıldığını açıkladı.
Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Ege Denizi’nin Bozburun güneyinde 04 Aralık 2022 tarihinde Yunanistan’a ait Sahil Güvenlik botları tarafından düzensiz göçmenlerin lastik bota transfer edilerek Türk kara sularına itildiği Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edildi.
Durum ivedilikle Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilerek düzensiz göçmenlerin kurtarılması sağlandı."
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