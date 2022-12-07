Modifiye aracına park halindeyken bile ceza geliyor: 'Cezalar kırmızı arabama beyaz kuşak oldu'

© İHA Gaziantep’te berberlik yapan İbrahim Kılıç, 1 yıl önce 400 bin TL'ye aldığı 2015 model aracına 70 bin TL'lik modifiye yaptırdı. Müzik seti, jant, alçalıp yükselen süspansiyon gibi aracına çeşitli aksesuarlarla aracını süsleyen Kılıç, son 1 yılda toplam 25 kez ceza aldı. Toplamda 20 bin TL'lik bir ceza ödeyen Kılıç'ın araç için yaptığı masraf ise toplamda 495 bin TL'ye ulaştı. Kılıç, “Kolay kazanmıyoruz bu paraları ortalama arabama bir sene içinde 20 bin liraya yakın ceza ödedim. Bu da beni çok rahatsız ediyor artık buna dur demek istiyorum. Arabamın değeri 400 bin TL aldığım ceza ise 20 bin TL hesaplanınca çok fahiş bir rakama ulaşıyor cezalar. Oturduğumuz yerden ceza yemek hoş değil" şeklinde konuştu. Kılıç, modifiye tutkunu olduğunu belirterek, “Bir yıldır almış olduğum aracıma şimdiye kadar yaklaşık 25 tane cezai işlem gördü. Bundan çok rahatsızım çünkü modifiye gerçekten bir suç değil yaşam tarzı. Biz kimseye bir zarar vermiyoruz bir hobi olarak görüyoruz. Ama bunlar gerçekten, bu fahiş fiyatlar" dedi.