Türkiye
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://sputniknews.com.tr/20221207/modifiye-aracina-park-halindeyken-bile-ceza-geliyor-cezalar-kirmizi-arabama-beyaz-kusak-oldu-1064300383.html
Modifiye aracına park halindeyken bile ceza geliyor: 'Cezalar kırmızı arabama beyaz kuşak oldu'
Modifiye aracına park halindeyken bile ceza geliyor: 'Cezalar kırmızı arabama beyaz kuşak oldu'
Gaziantep’te yaşayan İbrahim Kılıç'a, 70 bin TL harcayarak aracına yaptırdığı modifiye nedeniyle 1 yılda 25 kez ceza yazıldı. Yaklaşık 400 bin TL'ye aldığı... 07.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-07T15:07+0300
2022-12-07T15:07+0300
multimedya
modifiye
ceza
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/07/1064299282_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_6792e70bbf7c1d7c6980817778076aa5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/07/1064299282_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_51d09ca6424846e62b44b6be076374fe.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
modifiye, ceza, фото
modifiye, ceza, фото

Modifiye aracına park halindeyken bile ceza geliyor: 'Cezalar kırmızı arabama beyaz kuşak oldu'

15:07 07.12.2022
Abone olTelegram
Gaziantep’te yaşayan İbrahim Kılıç'a, 70 bin TL harcayarak aracına yaptırdığı modifiye nedeniyle 1 yılda 25 kez ceza yazıldı. Yaklaşık 400 bin TL'ye aldığı aracına bir yılda 20 bin TL ceza ödeyen Kılıç'ın ödediği ceza makbuzlarının boyu ise kendi boyunun 3 katına ulaştı.
© İHA Gaziantep’te berberlik yapan İbrahim Kılıç, 1 yıl önce 400 bin TL'ye aldığı 2015 model aracına 70 bin TL'lik modifiye yaptırdı. Müzik seti, jant, alçalıp yükselen süspansiyon gibi aracına çeşitli aksesuarlarla aracını süsleyen Kılıç, son 1 yılda toplam 25 kez ceza aldı. Toplamda 20 bin TL'lik bir ceza ödeyen Kılıç'ın araç için yaptığı masraf ise toplamda 495 bin TL'ye ulaştı. Kılıç, “Kolay kazanmıyoruz bu paraları ortalama arabama bir sene içinde 20 bin liraya yakın ceza ödedim. Bu da beni çok rahatsız ediyor artık buna dur demek istiyorum. Arabamın değeri 400 bin TL aldığım ceza ise 20 bin TL hesaplanınca çok fahiş bir rakama ulaşıyor cezalar. Oturduğumuz yerden ceza yemek hoş değil" şeklinde konuştu. Kılıç, modifiye tutkunu olduğunu belirterek, “Bir yıldır almış olduğum aracıma şimdiye kadar yaklaşık 25 tane cezai işlem gördü. Bundan çok rahatsızım çünkü modifiye gerçekten bir suç değil yaşam tarzı. Biz kimseye bir zarar vermiyoruz bir hobi olarak görüyoruz. Ama bunlar gerçekten, bu fahiş fiyatlar" dedi.
Modifiye aracına park halindeyken bile ceza geliyor - Sputnik Türkiye
1/5
© İHA
Gaziantep’te berberlik yapan İbrahim Kılıç, 1 yıl önce 400 bin TL'ye aldığı 2015 model aracına 70 bin TL'lik modifiye yaptırdı. Müzik seti, jant, alçalıp yükselen süspansiyon gibi aracına çeşitli aksesuarlarla aracını süsleyen Kılıç, son 1 yılda toplam 25 kez ceza aldı. Toplamda 20 bin TL'lik bir ceza ödeyen Kılıç'ın araç için yaptığı masraf ise toplamda 495 bin TL'ye ulaştı. Kılıç, “Kolay kazanmıyoruz bu paraları ortalama arabama bir sene içinde 20 bin liraya yakın ceza ödedim. Bu da beni çok rahatsız ediyor artık buna dur demek istiyorum. Arabamın değeri 400 bin TL aldığım ceza ise 20 bin TL hesaplanınca çok fahiş bir rakama ulaşıyor cezalar. Oturduğumuz yerden ceza yemek hoş değil" şeklinde konuştu. Kılıç, modifiye tutkunu olduğunu belirterek, “Bir yıldır almış olduğum aracıma şimdiye kadar yaklaşık 25 tane cezai işlem gördü. Bundan çok rahatsızım çünkü modifiye gerçekten bir suç değil yaşam tarzı. Biz kimseye bir zarar vermiyoruz bir hobi olarak görüyoruz. Ama bunlar gerçekten, bu fahiş fiyatlar" dedi.
© İHAİbrahim Kılıç, aracına park halinde bulunurken bile ceza yazıldığını anlatarak, "Durduğum yerde yine ceza yemişliğim var. Sabah kalkıyorum bakıyorum yine fahri müfettişlerden dolayı ceza yemişim. Ama olduğum konumda değil başka yerde halbuki arabam yanımda. Bunun gibi bir çok nedenden dolayı ceza yemişliğim var. Bunu alıp da adliyeye gidip şikayetçi olmadım. Devleti devlete şikayet etme gibi bir niyetim yok. Ama cezaları haksız buluyorum. Biz emekçi insanlarız. Kolay kazanmıyoruz bu paraları. Ortalama arabama bir sene içinde 20 bin liraya yakın ceza ödedim. Bu da beni çok rahatsız ediyor, artık buna dur demek istiyorum. Arabamın değeri 400 bin TL aldığım ceza ise 20 bin TL. Oturduğumuz yerden ceza yemek hoş değil. Emekçi insanlarız, ondan ötürü bundan çok rahatsız oluyoruz” ifadelerini kullandı.
Modifiye aracına park halindeyken bile ceza geliyor - Sputnik Türkiye
2/5
© İHA
İbrahim Kılıç, aracına park halinde bulunurken bile ceza yazıldığını anlatarak, "Durduğum yerde yine ceza yemişliğim var. Sabah kalkıyorum bakıyorum yine fahri müfettişlerden dolayı ceza yemişim. Ama olduğum konumda değil başka yerde halbuki arabam yanımda. Bunun gibi bir çok nedenden dolayı ceza yemişliğim var. Bunu alıp da adliyeye gidip şikayetçi olmadım. Devleti devlete şikayet etme gibi bir niyetim yok. Ama cezaları haksız buluyorum. Biz emekçi insanlarız. Kolay kazanmıyoruz bu paraları. Ortalama arabama bir sene içinde 20 bin liraya yakın ceza ödedim. Bu da beni çok rahatsız ediyor, artık buna dur demek istiyorum. Arabamın değeri 400 bin TL aldığım ceza ise 20 bin TL. Oturduğumuz yerden ceza yemek hoş değil. Emekçi insanlarız, ondan ötürü bundan çok rahatsız oluyoruz” ifadelerini kullandı.
© İHA

Gençlerin uyuşturucu ile uğraşması yerine, bu tarz arabalarla zaman geçirmeleri gerektiğini ifade eden Kılıç, “Kesinlikle polis ağabeylerimizi karşımıza almak istemiyoruz. Bizim onlara saygımız sonsuz. Gerektiği yerde hak ettiğim cezaları yemek isterim. Ama kesinlikle bu arabayla ne drift yapıyoruz, ne egzoz nede insanları rahatsız edecek başka bir şey. Ona rağmen bu cezalar bizleri rahatsız ediyor. Cezayı ise modifiye arabaya ekstra olarak yaptığımız şeylerden dolayı yiyoruz. Ekstra dediğim şeyde egzoz yoktur, jantımız ve görüntü var. Yani görüntü de dış aksesuar olarak var. Dış aksesuar ve aksamlardaki değişikliklerden dolayı yazıyorlar ama hiçbir şekilde kimseye bir zararı yok. Modifiyeli bir hobi olarak yapıyorum çocukluğumdan beri bir tutkum bu arabaları çok seviyorum. Gençlerin uyuşturucu ile uğraşması yerine, bu tarz arabalarla zaman geçirmeleri ya da benim boş zamanlarımda bu araba ile uğraşıyor olmam suç olmamalı” dedi.

Gençlerin uyuşturucu ile uğraşması yerine, bu tarz arabalarla zaman geçirmeleri gerektiğini ifade eden Kılıç, “Kesinlikle polis ağabeylerimizi karşımıza almak istemiyoruz. Bizim onlara saygımız sonsuz. Gerektiği yerde hak ettiğim cezaları yemek isterim. Ama kesinlikle bu arabayla ne drift yapıyoruz, ne egzoz nede insanları rahatsız edecek başka bir şey. Ona rağmen bu cezalar bizleri rahatsız ediyor. Cezayı ise modifiye arabaya ekstra olarak yaptığımız şeylerden dolayı yiyoruz. Ekstra dediğim şeyde egzoz yoktur, jantımız ve görüntü var. Yani görüntü de dış aksesuar olarak var. Dış aksesuar ve aksamlardaki değişikliklerden dolayı yazıyorlar ama hiçbir şekilde kimseye bir zararı yok. Modifiyeli bir hobi olarak yapıyorum çocukluğumdan beri bir tutkum bu arabaları çok seviyorum. Gençlerin uyuşturucu ile uğraşması yerine, bu tarz arabalarla zaman geçirmeleri ya da benim boş zamanlarımda bu araba ile uğraşıyor olmam suç olmamalı” dedi. - Sputnik Türkiye
3/5
© İHA

Gençlerin uyuşturucu ile uğraşması yerine, bu tarz arabalarla zaman geçirmeleri gerektiğini ifade eden Kılıç, “Kesinlikle polis ağabeylerimizi karşımıza almak istemiyoruz. Bizim onlara saygımız sonsuz. Gerektiği yerde hak ettiğim cezaları yemek isterim. Ama kesinlikle bu arabayla ne drift yapıyoruz, ne egzoz nede insanları rahatsız edecek başka bir şey. Ona rağmen bu cezalar bizleri rahatsız ediyor. Cezayı ise modifiye arabaya ekstra olarak yaptığımız şeylerden dolayı yiyoruz. Ekstra dediğim şeyde egzoz yoktur, jantımız ve görüntü var. Yani görüntü de dış aksesuar olarak var. Dış aksesuar ve aksamlardaki değişikliklerden dolayı yazıyorlar ama hiçbir şekilde kimseye bir zararı yok. Modifiyeli bir hobi olarak yapıyorum çocukluğumdan beri bir tutkum bu arabaları çok seviyorum. Gençlerin uyuşturucu ile uğraşması yerine, bu tarz arabalarla zaman geçirmeleri ya da benim boş zamanlarımda bu araba ile uğraşıyor olmam suç olmamalı” dedi.

© İHAOtomobilinin araç muayeneden geçtiği günün akşamında bağlandığını anlatan İbrahim Kılıç, "Bu arabaları çok seviyorum. Benim boş zamanlarımda bu araba ile uğraşmam suç olmamalı. Bu araçla muayeneye girdik, araç denetimlerden geçti. Akşamında ise polis ekiplerinin kontrolünde arabamı bağladılar egzoz başlıklarından dolayı aracımı trafikten men ettiler. Madem trafikten men oluyorsam muayeden niye geçiyor. Arabada air süs pansiyon var ülkemizde bunların yapımı yasak değil yapılabiliyor vergileri ödeniyor ama araca takılınca yasak. Yeditepe Mahallesi'nden Gaziantep Havalimanı'na gitmem yarım saat ama ben o mesafede beş dakikada ceza yazıyorlar bu da e-devlet arşivimde mevcut fahri müfettişler tarafından, bir daha ceza yersem şikayetçi olmayı düşünüyorum" şeklinde konuştu.
Modifiye aracına park halindeyken bile ceza geliyor - Sputnik Türkiye
4/5
© İHA
Otomobilinin araç muayeneden geçtiği günün akşamında bağlandığını anlatan İbrahim Kılıç, "Bu arabaları çok seviyorum. Benim boş zamanlarımda bu araba ile uğraşmam suç olmamalı. Bu araçla muayeneye girdik, araç denetimlerden geçti. Akşamında ise polis ekiplerinin kontrolünde arabamı bağladılar egzoz başlıklarından dolayı aracımı trafikten men ettiler. Madem trafikten men oluyorsam muayeden niye geçiyor. Arabada air süs pansiyon var ülkemizde bunların yapımı yasak değil yapılabiliyor vergileri ödeniyor ama araca takılınca yasak. Yeditepe Mahallesi'nden Gaziantep Havalimanı'na gitmem yarım saat ama ben o mesafede beş dakikada ceza yazıyorlar bu da e-devlet arşivimde mevcut fahri müfettişler tarafından, bir daha ceza yersem şikayetçi olmayı düşünüyorum" şeklinde konuştu.
© İHAGelen ceza makbuzlarının uzunluğu boyunun 3 katına ulaştığını belirten Kılıç, ceza makbuzları ile aracına kuşak yaptığını ifade etti. Kılıç, "Yediğim cezalar benim boyumu aştı artık kırmızı arabama beyaz kuşak oldu. Bu cezaları ödedim. Ödenmemiş hiçbir cezam kalmadı" diye konuştu.
Modifiye aracına park halindeyken bile ceza geliyor - Sputnik Türkiye
5/5
© İHA
Gelen ceza makbuzlarının uzunluğu boyunun 3 katına ulaştığını belirten Kılıç, ceza makbuzları ile aracına kuşak yaptığını ifade etti. Kılıç, "Yediğim cezalar benim boyumu aştı artık kırmızı arabama beyaz kuşak oldu. Bu cezaları ödedim. Ödenmemiş hiçbir cezam kalmadı" diye konuştu.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала