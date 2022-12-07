Modifiye aracına park halindeyken bile ceza geliyor: 'Cezalar kırmızı arabama beyaz kuşak oldu'

Gençlerin uyuşturucu ile uğraşması yerine, bu tarz arabalarla zaman geçirmeleri gerektiğini ifade eden Kılıç, “Kesinlikle polis ağabeylerimizi karşımıza almak istemiyoruz. Bizim onlara saygımız sonsuz. Gerektiği yerde hak ettiğim cezaları yemek isterim. Ama kesinlikle bu arabayla ne drift yapıyoruz, ne egzoz nede insanları rahatsız edecek başka bir şey. Ona rağmen bu cezalar bizleri rahatsız ediyor. Cezayı ise modifiye arabaya ekstra olarak yaptığımız şeylerden dolayı yiyoruz. Ekstra dediğim şeyde egzoz yoktur, jantımız ve görüntü var. Yani görüntü de dış aksesuar olarak var. Dış aksesuar ve aksamlardaki değişikliklerden dolayı yazıyorlar ama hiçbir şekilde kimseye bir zararı yok. Modifiyeli bir hobi olarak yapıyorum çocukluğumdan beri bir tutkum bu arabaları çok seviyorum. Gençlerin uyuşturucu ile uğraşması yerine, bu tarz arabalarla zaman geçirmeleri ya da benim boş zamanlarımda bu araba ile uğraşıyor olmam suç olmamalı” dedi.
Gençlerin uyuşturucu ile uğraşması yerine, bu tarz arabalarla zaman geçirmeleri gerektiğini ifade eden Kılıç, “Kesinlikle polis ağabeylerimizi karşımıza almak istemiyoruz. Bizim onlara saygımız sonsuz. Gerektiği yerde hak ettiğim cezaları yemek isterim. Ama kesinlikle bu arabayla ne drift yapıyoruz, ne egzoz nede insanları rahatsız edecek başka bir şey. Ona rağmen bu cezalar bizleri rahatsız ediyor. Cezayı ise modifiye arabaya ekstra olarak yaptığımız şeylerden dolayı yiyoruz. Ekstra dediğim şeyde egzoz yoktur, jantımız ve görüntü var. Yani görüntü de dış aksesuar olarak var. Dış aksesuar ve aksamlardaki değişikliklerden dolayı yazıyorlar ama hiçbir şekilde kimseye bir zararı yok. Modifiyeli bir hobi olarak yapıyorum çocukluğumdan beri bir tutkum bu arabaları çok seviyorum. Gençlerin uyuşturucu ile uğraşması yerine, bu tarz arabalarla zaman geçirmeleri ya da benim boş zamanlarımda bu araba ile uğraşıyor olmam suç olmamalı” dedi.