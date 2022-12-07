https://sputniknews.com.tr/20221207/mitten-suriyede-operasyon-pkknin-cezire-sorumlusu-etkisiz-hale-getirildi-1064283506.html
MİT'ten Suriye'de operasyon: 'PKK'nın Cezire sorumlusu' etkisiz hale getirildi
MİT'ten Suriye'de operasyon: 'PKK'nın Cezire sorumlusu' etkisiz hale getirildi
Milli İstihbarat Teşkilatı, Suriye'de düzenlenen operasyonda PKK/YAT Cezire bölge sorumlusu Roj Habur kod adlı Ciwana Heso'yu etkisiz hale getirdi. 07.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-07T10:08+0300
2022-12-07T10:08+0300
2022-12-07T10:08+0300
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mit, milli istihbarat teşkilatı, suriye, pkk
mit, milli istihbarat teşkilatı, suriye, pkk
MİT'ten Suriye'de operasyon: 'PKK'nın Cezire sorumlusu' etkisiz hale getirildi
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Milli İstihbarat Teşkilatı, Suriye'de düzenlenen operasyonda PKK/YAT Cezire bölge sorumlusu Roj Habur kod adlı Ciwana Heso'yu etkisiz hale getirdi.