https://sputniknews.com.tr/20221207/mehmet-barlas-chp-kimlere-emanet-1064282389.html

Mehmet Barlas: CHP kimlere emanet?

Mehmet Barlas: CHP kimlere emanet?

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, CHP yönetimini eleştirdiği yazısında "Atatürk'ün kurduğu parti CHP, şimdi kitaplarında Atatürk'ü hedef alan, Ermeni... 07.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-07T09:29+0300

2022-12-07T09:29+0300

2022-12-07T09:29+0300

politika

türkiye

sabah gazetesi

mehmet barlas

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

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Sabah gazetesinin başyazarı Mehmet Barlas, "CHP bakın kimlere emanet?" başlıklı bugünkü yazısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve 6'lı masayı eleştirdi."CHP Lideri Kılıçdaroğlu önce kendisini 6'lı masaya esir etmişti. Şimdi de 6'lı masa eliyle CHP'yi yok etmeye çalışıyor. Yüzde 1 oyu olmayan muhalefet liderleriyle anayasa metinleri hazırlayan Kılıçdaroğlu, seçildiği takdirde masanın diğer üyelerinin onayını almadan adım atmayacağını da kayıt altına aldırdı" diyen Barlas, şu ifadeleri kullandı:Barlas, CHP liderinin uyuşturucu satışı ve cari açık konusundaki iddialarına ilişkin ise, "Kılıçdaroğlu'nun 'Türkiye uyuşturucu paralarını cari açık finansmanında kullanıyor' demek suretiyle ülkesine iftira atıp AB'deki Türkiye düşmanlarına zeytin dalı uzatması da bu yüzden.ABD'nin atadığı kayyumlara ya da sözde danışmanlara CHP'nin anahtarını neden teslim ettiğini hiç merak etmiyor musunuz?" değerlendirmesi yaptı.Sabah yazarı, şöyle devam etti:

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türkiye, sabah gazetesi, mehmet barlas, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)