https://sputniknews.com.tr/20221207/lavrov-ukrayna-konusunda-rusyanin-cikarlarini-gozeten-ciddi-teklif-gelirse-konusmaya-haziriz-1064299121.html

Lavrov: Ukrayna konusunda Rusya'nın çıkarlarını gözeten ciddi teklif gelirse konuşmaya hazırız

Lavrov: Ukrayna konusunda Rusya'nın çıkarlarını gözeten ciddi teklif gelirse konuşmaya hazırız

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'daki çatışmaların durdurulması konusunda Moskova'nın çıkarlarını gözeten ciddi bir teklif gelmesi halinde... 07.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-07T15:01+0300

2022-12-07T15:01+0300

2022-12-07T15:01+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

sergey lavrov

müzakere

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Moskova'daki Primakov Okumaları Uluslararası Forumu'nda konuşan Lavrov, Rusya'nın Ukrayna'yla ilgili müzakerelere bakışını bir kez daha anlattı.Rusya Dışişleri Bakanı, "(Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel) Macron, zaman zaman müzakerelerin başlamasını teşvik ediyor, ardından neden diye sorulduğunda, 'Hemen değil, sonra demek istiyorum' diyor. Eğer şimdi, kesinlikle yasal taleplerimiz yerine getirilerek bu çatışmanın sonlandırılmasına dair ciddi bir teklif gelirse, elbette konuşmaya hazır olacağız" dedi.Rusya'nın her zaman iyi niyetli olduğunu ve geçen yılın aralık ayında Batı'ya güvenlik garantileriyle ilgili tekliflerini sunduğunu, bu yılın mart ayında ise İstanbul'da Ukrayna'yla müzakereler yaptığını anımsatan Lavrov, Batı'nın ise Rusya'yı muharebe sahasında alt etme umudunu koruduğunu, bazılarının bunu açıkça, bazılarının ise üstü kapalı şekilde dile getirdiğini belirtti.

https://sputniknews.com.tr/20221206/rusya-ukraynayla-60-askerin-geri-alindigi-yeni-bir-esir-takasi-gerceklestirdi-1064255113.html

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