https://sputniknews.com.tr/20221207/lavrov-ukrayna-konusunda-rusyanin-cikarlarini-gozeten-ciddi-teklif-gelirse-konusmaya-haziriz-1064299121.html
Lavrov: Ukrayna konusunda Rusya'nın çıkarlarını gözeten ciddi teklif gelirse konuşmaya hazırız
Lavrov: Ukrayna konusunda Rusya'nın çıkarlarını gözeten ciddi teklif gelirse konuşmaya hazırız
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'daki çatışmaların durdurulması konusunda Moskova'nın çıkarlarını gözeten ciddi bir teklif gelmesi halinde... 07.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-07T15:01+0300
2022-12-07T15:01+0300
2022-12-07T15:01+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
sergey lavrov
müzakere
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Moskova'daki Primakov Okumaları Uluslararası Forumu'nda konuşan Lavrov, Rusya'nın Ukrayna'yla ilgili müzakerelere bakışını bir kez daha anlattı.Rusya Dışişleri Bakanı, "(Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel) Macron, zaman zaman müzakerelerin başlamasını teşvik ediyor, ardından neden diye sorulduğunda, 'Hemen değil, sonra demek istiyorum' diyor. Eğer şimdi, kesinlikle yasal taleplerimiz yerine getirilerek bu çatışmanın sonlandırılmasına dair ciddi bir teklif gelirse, elbette konuşmaya hazır olacağız" dedi.Rusya'nın her zaman iyi niyetli olduğunu ve geçen yılın aralık ayında Batı'ya güvenlik garantileriyle ilgili tekliflerini sunduğunu, bu yılın mart ayında ise İstanbul'da Ukrayna'yla müzakereler yaptığını anımsatan Lavrov, Batı'nın ise Rusya'yı muharebe sahasında alt etme umudunu koruduğunu, bazılarının bunu açıkça, bazılarının ise üstü kapalı şekilde dile getirdiğini belirtti.
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rusya, ukrayna, sergey lavrov, müzakere
rusya, ukrayna, sergey lavrov, müzakere
Lavrov: Ukrayna konusunda Rusya'nın çıkarlarını gözeten ciddi teklif gelirse konuşmaya hazırız
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'daki çatışmaların durdurulması konusunda Moskova'nın çıkarlarını gözeten ciddi bir teklif gelmesi halinde Rusya'nın masaya oturmaya hazır olacağını vurguladı.
Moskova'daki Primakov Okumaları Uluslararası Forumu'nda konuşan Lavrov, Rusya'nın Ukrayna'yla ilgili müzakerelere bakışını bir kez daha anlattı.
Rusya Dışişleri Bakanı, "(Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel) Macron, zaman zaman müzakerelerin başlamasını teşvik ediyor, ardından neden diye sorulduğunda, 'Hemen değil, sonra demek istiyorum' diyor. Eğer şimdi, kesinlikle yasal taleplerimiz yerine getirilerek bu çatışmanın sonlandırılmasına dair ciddi bir teklif gelirse, elbette konuşmaya hazır olacağız" dedi.
Rusya'nın her zaman iyi niyetli olduğunu ve geçen yılın aralık ayında Batı'ya güvenlik garantileriyle ilgili tekliflerini sunduğunu, bu yılın mart ayında ise İstanbul'da Ukrayna'yla müzakereler yaptığını anımsatan Lavrov, Batı'nın ise Rusya'yı muharebe sahasında alt etme umudunu koruduğunu, bazılarının bunu açıkça, bazılarının ise üstü kapalı şekilde dile getirdiğini belirtti.