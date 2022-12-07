https://sputniknews.com.tr/20221207/lavrov-turkiye-ile-suriye-arasinda-diyalog-icin-on-kosullar-olusuyor-1064310912.html

Lavrov: Türkiye ile Suriye arasında diyalog için ön koşullar oluşuyor

Lavrov: Türkiye ile Suriye arasında diyalog için ön koşullar oluşuyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya’nın Türkiye ve Suriye'nin güvenlik sorunlarını diyalog yoluyla çözmesine ilgi duyduğunu, diyaloğun yeniden... 07.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-07T19:19+0300

2022-12-07T19:19+0300

2022-12-07T19:19+0300

dünya

rusya

türkiye

suriye

iran

uluslararası primakov okumaları forumu

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‘Primakov Okumaları’ forumunun katılımcılarına hitap eden Lavrov, Rusya’nın Türkiye ve Suriye'nin güvenlik sorunlarını diyalog yoluyla çözmesine ilgi duyduğunu, iki ülke arasındaki diyaloğun yeniden başlaması için ön koşulların oluşmak üzere olduğunu söyledi.‘Rusya, Suriye'nin bütünlüğüne herhangi bir saldırı olmamasını sağlamak için kararlılıkla çabalayacak’Rus diplomat, “Suriye'nin toprak bütünlüğüne herhangi bir saldırı olmaması için kararlılıkla çabalayacağız” vurgusunu yaptı.Astana formatının katılımcıları olan Rusya, İran ve Türkiye’nin bu yakında Astana’da düzenlenen toplantıda Suriye’nin toprak bütünlüğü ile ilgili tutumlarını yinelediklerine dikkat çeken Lavrov, “Türkiye ile Suriye arasında yürürlükte olan Adana Anlaşması temelinde bu iki ülkenin, ön koşulların artık oluşmaya başladığını düşündüğüm diyaloğu yeniden başlatarak Suriye yönetiminin kabul ettiği Türkiye'nin meşru endişelerini dikkate alarak sınırda güvenliğin sağlanması ile ilgili somut sorunları çözmesine ilgi duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

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rusya, türkiye, suriye, iran, uluslararası primakov okumaları forumu