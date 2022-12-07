https://sputniknews.com.tr/20221207/kremlin-abd-savunma-butcesi-taslagi-rusya-bakimindan-benzeri-gorulmemis-bir-sekilde-catismaci-1064311018.html

Kremlin: ABD savunma bütçesi taslağı Rusya bakımından benzeri görülmemiş bir şekilde çatışmacı

Kremlin: ABD savunma bütçesi taslağı Rusya bakımından benzeri görülmemiş bir şekilde çatışmacı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD’nin 2023 yılına ilişkin savunma bütçesi taslağının Rusya bakımından benzeri görülmemiş bir şekilde çatışmacı olduğunu... 07.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-07T19:20+0300

2022-12-07T19:20+0300

2022-12-07T19:20+0300

dünya

rusya

abd

almanya

darbe

bütçe

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Kremlin Sözcüsü Peskov, bugünkü basın toplantısında ABD Temsilciler Meclisi ve Senato komitelerini anlaşmaya vardığı 2023 yılına ilişkin 847.3 milyar dolarlık savunma bütçesi taslağının Rusya bakımından benzeri görülmemiş bir şekilde çatışmacı olduğunu ve Avrupa kıtasındaki durumun istikrarsızlaşması açısından ciddi sonuçları olacağını söyledi.Peskov, “Bu belge ülkemiz bakımından eşi görülmemiş derecede çatışmacıdır ve ne yazık ki Avrupa kıtasındaki durumu daha da istikrarsızlaştırmaya yönelik oldukça ciddi ve uzun vadeli sonuçlar doğuracak” diye konuştu.'Rusya'nın Almanya'daki darbe planlarında parmağı olduğundan söz edilmiyor’Almanya'da darbe planı yapan aşırı sağcı bir grubun 25 üyesinin gözaltına alındığı, yakalananların arasında Rusya vatandaşı bir kadının olduğu yönündeki haberleri yorumlayan Peskov, ülkedeki gelişmelerin Almanya’nın iç sorunu olduğunu ifade etti.Kremlin Sözcüsü, “Bu daha çok Federal Almanya Cumhuriyeti'nin iç sorunudur ve Rusya’nın herhangi bir müdahalesinin söz konusu olmadığını da kendileri belirtiyor. Bu nedenle burada (durum ile ilgili) bilgileri medyadaki haberlerden aldık. Bu konuda söyleyecek bir şeyimiz yok” diye konuştu.

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rusya, abd, almanya, darbe, bütçe