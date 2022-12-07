https://sputniknews.com.tr/20221207/kadikoyun-kedisi-tombili-yuvasina-dondu-1064300194.html

Kadıköy’ün kedisi 'Tombili' yuvasına döndü

Kadıköy’ün kedisi 'Tombili' yuvasına döndü

Kadıköy Ziverbey’de bir kaldırım taşında verdiği pozla tanınan kedi Tombili’nin bakıma alınan heykeli, onarıldıktan sonra yerine monte edildi. 07.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-07T15:06+0300

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yaşam

tombili

istanbul

kedi

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Tombili İstanbul, Kadıköy’de bir kaldırım taşında çekilmiş fotoğrafı ile internet fenomeni haline gelmiş ve 1 Ağustos 2016’da böbrek yetmezliğinden hayatını kaybetmişti. Anadolu Kedisi Projesi tarafından Change.Org’ta başlatılan kampanya sonucu 20 bin imza toplanmış ve Kadıköy Belediyesi harekete geçerek Tombili’nin heykelini yaptırmıştı. Heykeltraş Seval Şahin’in yaptığı heykel Ziverbey, Güleç Çıkmazı’na, unutulmaz Tombili’nin pozunu verdiği yere dikilmişti. Önünde bulunduğu apartmanın kentsel dönüşüme girmesi nedeniyle 2017 yılında belediye tarafından Tombili’nin heykeli yerinden sökülerek korumaya ve bakıma alındı. Bakımı yapılan heykel yenilenmiş kaidesi ve tabelasıyla eski yerine monte edildi.

https://sputniknews.com.tr/20211014/getir-kadikoyde-heykele-ek-yapti-belediye-haber-vermediler-dedi-1049825492.html

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tombili, istanbul, kedi