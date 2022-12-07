https://sputniknews.com.tr/20221207/jessica-alba-suudi-arabistan-guzel-bir-ulke-insanlari-harika-1064276345.html

Jessica Alba: Suudi Arabistan güzel bir ülke, insanları harika

Jessica Alba: Suudi Arabistan güzel bir ülke, insanları harika

Kızıldeniz Uluslararası Film Festivali’ne katılan oyuncu Jessica Alba, “Suudi Arabistan güzel bir ülke, insanları harika. Suudi Arabistan’ın gerçekten güzel... 07.12.2022, Sputnik Türkiye

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yaşam

jessica alba

suudi arabistan

oyuncu

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ABD'li oyuncu Jessica Alba, Jessica Alba, Cidde’de düzenlenen Kızıldeniz Uluslararası Film Festivali'ne katıldı.Şarkul Avsat’ın haberine göre Alba, “Suudi Arabistan’ın gerçekten güzel bir ülke olduğunu düşünüyorum. Gördüğüm kadarıyla buradaki tarih müthiş” dedi. Suudilerin sempatik ve harika olduğunu ifade eden Alba, “Suudi Arabistan’da güzel zaman geçirdim ve yeniden geleceğim” diye konuştu.61 ülke ve 34 dilde, Arap ve dünya sinemasının en yeni yapımlarından 131 filmin yer aldığı Uluslararası Kızıldeniz Film Festivali'nin ikincisi Cidde'de devam ediyor. Festivalde 61 ülkeden kısa ve uzun metrajlı filmlerin yanı yaklaşık 41 farklı dilde yapımlar yer alıyor.Festival platformu bilgi alışverişini artırmak, ortak üretimi teşvik etmek ve iş birliği, dağıtım ve üretim için yeni fırsatlar yaratmak amacıyla düzenlenen etkinliklerle dolu bir programa ev sahipliği yapıyor.

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jessica alba, suudi arabistan, oyuncu