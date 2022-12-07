Jessica Alba: Suudi Arabistan güzel bir ülke, insanları harika
01:10 07.12.2022 (güncellendi: 01:11 07.12.2022)
© Flickr / JD LasicaJessica Alba
© Flickr / JD Lasica
Kızıldeniz Uluslararası Film Festivali’ne katılan oyuncu Jessica Alba, “Suudi Arabistan güzel bir ülke, insanları harika. Suudi Arabistan’ın gerçekten güzel bir ülke olduğunu düşünüyorum. Gördüğüm kadarıyla buradaki tarih müthiş” dedi.
ABD'li oyuncu Jessica Alba, Jessica Alba, Cidde’de düzenlenen Kızıldeniz Uluslararası Film Festivali'ne katıldı.
Şarkul Avsat’ın haberine göre Alba, “Suudi Arabistan’ın gerçekten güzel bir ülke olduğunu düşünüyorum. Gördüğüm kadarıyla buradaki tarih müthiş” dedi.
Suudilerin sempatik ve harika olduğunu ifade eden Alba, “Suudi Arabistan’da güzel zaman geçirdim ve yeniden geleceğim” diye konuştu.
Jessica Alba Kızıldeniz Uluslararası Film Festivaline katıldı: Suudi Arabistan güzel bir ülke, insanları harika https://t.co/KsHaekEzFa pic.twitter.com/2ilnPKXHhN— Şarkul Avsat Türkçe (@aawsat_turkce) December 6, 2022
61 ülke ve 34 dilde, Arap ve dünya sinemasının en yeni yapımlarından 131 filmin yer aldığı Uluslararası Kızıldeniz Film Festivali'nin ikincisi Cidde'de devam ediyor. Festivalde 61 ülkeden kısa ve uzun metrajlı filmlerin yanı yaklaşık 41 farklı dilde yapımlar yer alıyor.
Festival platformu bilgi alışverişini artırmak, ortak üretimi teşvik etmek ve iş birliği, dağıtım ve üretim için yeni fırsatlar yaratmak amacıyla düzenlenen etkinliklerle dolu bir programa ev sahipliği yapıyor.
Festival platformu bilgi alışverişini artırmak, ortak üretimi teşvik etmek ve iş birliği, dağıtım ve üretim için yeni fırsatlar yaratmak amacıyla düzenlenen etkinliklerle dolu bir programa ev sahipliği yapıyor.