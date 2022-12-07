https://sputniknews.com.tr/20221207/istanbulda-bir-kisi-dovulerek-ormanda-olduruldu-5-supheli-gozaltinda-1064308441.html

İstanbul'da bir kişi dövülerek ormanda öldürüldü: 5 şüpheli gözaltında

İstanbul'da bir kişi dövülerek ormanda öldürüldü: 5 şüpheli gözaltında

İstanbul'da, dövülerek öldürülen 54 yaşındaki Tayyar Kaya'nın katil zanlısı olduğu iddia edilen 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Olayın sahte para alışverişi... 07.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-07T18:28+0300

2022-12-07T18:28+0300

2022-12-07T18:28+0300

yaşam

istanbul

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İstanbul Fatih'teki, Derviş Ali Mahallesi'nde, 4 Aralık'ta polise otomobilden bir kişinin atıldığı yönünde bir ihbar geldi.DHA'da yer alan habere göre olay yerine giden polis ekipleri darp edilerek ağır yaralanan Tayyar Kaya ile karşılaştı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Tayyar Kaya, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada olayın şüphelisi olduğu belirlenen 5 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler Kasım M. (38), Ahmet A. (32), Harun K. (37), Mustafa R.K. (23) ve Ümit T.'nin (45) sorguları tamamlandı.Şüphelilerin çok sayıda suç kayıtları çıktıPolis soruşturmasında şüphelilerle öldürdükleri Tayyar Kaya ve onun kardeşi arasında sahte para yüzünden bir husumet olduğu belirlendi.Olay günü 3 kişi tarafından zorla bir otomobile bindirilen Tayyar Kaya'nın Arnavutköy'de ormanlık alana götürüldüğü, orada darp edildikten sonra geri getirilerek sokağa bırakıldığı tespit edildi.Soruşturma kapsamında şüphelilerden Kasım A.'nın daha önceden 14, Ahmet A.'nın 33, Harun K.'nin 28, Ümit T.'nin ise 19 suç kaydı olduğu belirlendi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildiler.

istanbul

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