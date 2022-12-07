Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20221207/iran-cumhurbaskani-reisi-protestolara-kulak-verilmeli-1064294317.html
İran Cumhurbaşkanı Reisi: Protestolara kulak verilmeli
İran Cumhurbaşkanı Reisi: Protestolara kulak verilmeli
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, ülke yönetimine yönelik protestolara kulak verilmesi gerektiğini söyledi. 07.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-07T13:44+0300
2022-12-07T13:44+0300
dünya
ibrahim reisi
iran
protesto
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/07/1064294160_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_9fe64d29a22c63137982a92ae4557f3c.jpg
İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Üniversite Öğrenci Günü münasebetiyle Tahran Üniversitesinde düzenlenen programa katılan Cumhurbaşkanı Reisi, burada öğrencilere hitap etti.Ülkede yaklaşık 3 aydır devam eden Mahsa Emini gösterilerinde İran lideri Ali Hamaney aleyhine atılan 'Kahrolsun Diktatör' sloganlarına tepki gösteren Reisi, "Bugün diktatör diyorlar, kim diktatör? ABD, kesinlikle güçlü bir İran istemeyecektir. Onlar işgal ettikleri Afganistan, Suriye ve Libya gibi bir İran istiyorlar. İran bu ülkelerden farklıdır. İran halkı ABD'ye bu komplosunu uygulama fırsatı vermeyecektir" ifadelerini kullandı.Protesto ile isyan arasında fark olduğunu söyleyen Reisi, "Protesto yapıcı, isyan yıkıcıdır. Protestolara kulak verilmelidir" dedi.Reisi, İran'da enflasyonun düşeceğini ve halkın durumunun değişeceğini savundu.İran'da Üniversite Öğrenci Günüİran'da petrolün millileştirilmesi hareketine önderlik eden Başbakan Muhammed Musaddık'ın 1953'te ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) tarafından tertip edilen darbeyle devrilmesinden yaklaşık 4 ay sonra dönemin ABD Başkanı Dwight Eisenhower’in yardımcısı Richard Nixon, ülkesinin Muhammed Rıza Şah’a desteğini göstermek üzere 7 Aralık 1953’te Tahran'ı ziyaret etmişti.Bu ziyareti protesto eden Tahran Üniversitesi öğrencilerinden 3'ü emniyet güçleri tarafından öldürülmüştü.Bu olaydan hareketle İran'da her yıl 7 Aralık Üniversite Öğrenci Günü olarak anılıyor.
https://sputniknews.com.tr/20221203/iran-genel-bassavcisi-meclis-ve-devrim-yuksek-konseyi-basortusu-konusu-uzerinde-calisiyor-1064128372.html
iran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/07/1064294160_89:0:1156:800_1920x0_80_0_0_799cd2032bd697a81311ef12b2097035.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ibrahim reisi, iran, protesto
ibrahim reisi, iran, protesto

İran Cumhurbaşkanı Reisi: Protestolara kulak verilmeli

13:44 07.12.2022
© AFP 2022 / ATTA KENAREİbrahim Reisi
İbrahim Reisi - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2022
© AFP 2022 / ATTA KENARE
Abone olTelegram
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, ülke yönetimine yönelik protestolara kulak verilmesi gerektiğini söyledi.
İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Üniversite Öğrenci Günü münasebetiyle Tahran Üniversitesinde düzenlenen programa katılan Cumhurbaşkanı Reisi, burada öğrencilere hitap etti.
Ülkede yaklaşık 3 aydır devam eden Mahsa Emini gösterilerinde İran lideri Ali Hamaney aleyhine atılan 'Kahrolsun Diktatör' sloganlarına tepki gösteren Reisi, "Bugün diktatör diyorlar, kim diktatör? ABD, kesinlikle güçlü bir İran istemeyecektir. Onlar işgal ettikleri Afganistan, Suriye ve Libya gibi bir İran istiyorlar. İran bu ülkelerden farklıdır. İran halkı ABD'ye bu komplosunu uygulama fırsatı vermeyecektir" ifadelerini kullandı.
Protesto ile isyan arasında fark olduğunu söyleyen Reisi, "Protesto yapıcı, isyan yıkıcıdır. Protestolara kulak verilmelidir" dedi.
Reisi, İran'da enflasyonun düşeceğini ve halkın durumunun değişeceğini savundu.

İran'da Üniversite Öğrenci Günü

İran'da petrolün millileştirilmesi hareketine önderlik eden Başbakan Muhammed Musaddık'ın 1953'te ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) tarafından tertip edilen darbeyle devrilmesinden yaklaşık 4 ay sonra dönemin ABD Başkanı Dwight Eisenhower’in yardımcısı Richard Nixon, ülkesinin Muhammed Rıza Şah’a desteğini göstermek üzere 7 Aralık 1953’te Tahran'ı ziyaret etmişti.
Bu ziyareti protesto eden Tahran Üniversitesi öğrencilerinden 3'ü emniyet güçleri tarafından öldürülmüştü.
Bu olaydan hareketle İran'da her yıl 7 Aralık Üniversite Öğrenci Günü olarak anılıyor.
İran Genel Başsavcısı Muhammed Cafer Muntazeri - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2022
DÜNYA
İran Genel Başsavcısı: Meclis ve Devrim Yüksek Konseyi, başörtüsü konusu üzerinde çalışıyor
3 Aralık, 21:16
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала