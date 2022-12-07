https://sputniknews.com.tr/20221207/iran-cumhurbaskani-reisi-protestolara-kulak-verilmeli-1064294317.html
İran Cumhurbaşkanı Reisi: Protestolara kulak verilmeli
İran Cumhurbaşkanı Reisi: Protestolara kulak verilmeli
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, ülke yönetimine yönelik protestolara kulak verilmesi gerektiğini söyledi. 07.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-07T13:44+0300
2022-12-07T13:44+0300
2022-12-07T13:44+0300
dünya
ibrahim reisi
iran
protesto
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İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Üniversite Öğrenci Günü münasebetiyle Tahran Üniversitesinde düzenlenen programa katılan Cumhurbaşkanı Reisi, burada öğrencilere hitap etti.Ülkede yaklaşık 3 aydır devam eden Mahsa Emini gösterilerinde İran lideri Ali Hamaney aleyhine atılan 'Kahrolsun Diktatör' sloganlarına tepki gösteren Reisi, "Bugün diktatör diyorlar, kim diktatör? ABD, kesinlikle güçlü bir İran istemeyecektir. Onlar işgal ettikleri Afganistan, Suriye ve Libya gibi bir İran istiyorlar. İran bu ülkelerden farklıdır. İran halkı ABD'ye bu komplosunu uygulama fırsatı vermeyecektir" ifadelerini kullandı.Protesto ile isyan arasında fark olduğunu söyleyen Reisi, "Protesto yapıcı, isyan yıkıcıdır. Protestolara kulak verilmelidir" dedi.Reisi, İran'da enflasyonun düşeceğini ve halkın durumunun değişeceğini savundu.İran'da Üniversite Öğrenci Günüİran'da petrolün millileştirilmesi hareketine önderlik eden Başbakan Muhammed Musaddık'ın 1953'te ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) tarafından tertip edilen darbeyle devrilmesinden yaklaşık 4 ay sonra dönemin ABD Başkanı Dwight Eisenhower’in yardımcısı Richard Nixon, ülkesinin Muhammed Rıza Şah’a desteğini göstermek üzere 7 Aralık 1953’te Tahran'ı ziyaret etmişti.Bu ziyareti protesto eden Tahran Üniversitesi öğrencilerinden 3'ü emniyet güçleri tarafından öldürülmüştü.Bu olaydan hareketle İran'da her yıl 7 Aralık Üniversite Öğrenci Günü olarak anılıyor.
https://sputniknews.com.tr/20221203/iran-genel-bassavcisi-meclis-ve-devrim-yuksek-konseyi-basortusu-konusu-uzerinde-calisiyor-1064128372.html
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ibrahim reisi, iran, protesto
ibrahim reisi, iran, protesto
İran Cumhurbaşkanı Reisi: Protestolara kulak verilmeli
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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, ülke yönetimine yönelik protestolara kulak verilmesi gerektiğini söyledi.
İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Üniversite Öğrenci Günü münasebetiyle Tahran Üniversitesinde düzenlenen programa katılan Cumhurbaşkanı Reisi, burada öğrencilere hitap etti.
Ülkede yaklaşık 3 aydır devam eden Mahsa Emini gösterilerinde İran lideri Ali Hamaney aleyhine atılan 'Kahrolsun Diktatör' sloganlarına tepki gösteren Reisi, "Bugün diktatör diyorlar, kim diktatör? ABD, kesinlikle güçlü bir İran istemeyecektir. Onlar işgal ettikleri Afganistan, Suriye ve Libya gibi bir İran istiyorlar. İran bu ülkelerden farklıdır. İran halkı ABD'ye bu komplosunu uygulama fırsatı vermeyecektir" ifadelerini kullandı.
Protesto ile isyan arasında fark olduğunu söyleyen Reisi, "Protesto yapıcı, isyan yıkıcıdır. Protestolara kulak verilmelidir" dedi.
Reisi, İran'da enflasyonun düşeceğini ve halkın durumunun değişeceğini savundu.
İran'da Üniversite Öğrenci Günü
İran'da petrolün millileştirilmesi hareketine önderlik eden Başbakan Muhammed Musaddık'ın 1953'te ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) tarafından tertip edilen darbeyle devrilmesinden yaklaşık 4 ay sonra dönemin ABD Başkanı Dwight Eisenhower’in yardımcısı Richard Nixon, ülkesinin Muhammed Rıza Şah’a desteğini göstermek üzere 7 Aralık 1953’te Tahran'ı ziyaret etmişti.
Bu ziyareti protesto eden Tahran Üniversitesi öğrencilerinden 3'ü emniyet güçleri tarafından öldürülmüştü.
Bu olaydan hareketle İran'da her yıl 7 Aralık Üniversite Öğrenci Günü olarak anılıyor.