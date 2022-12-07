https://sputniknews.com.tr/20221207/ingilterede-soguk-havalarda-evlerini-isitmakta-zorlananlara-tavsiyelerde-bulunuldu-1064311406.html

İngiltere'de soğuk havalarda evlerini ısıtmakta zorlananlara tavsiyelerde bulunuldu

İngiltere'de soğuk havalarda evlerini ısıtmakta zorlananlara tavsiyelerde bulunuldu

İngiltere'de bugünden itibaren etkili olacak soğuk hava dalgası nedeniyle evlerini ısıtamayacak durumda olanların gündüzleri oturma odasını, uyumadan hemen... 07.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-07T19:33+0300

2022-12-07T19:33+0300

2022-12-07T19:33+0300

avrupa'da enerji krizi

ingiltere

soğuk hava

fatura

elektrik

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Ülke geneline hakim olacak soğuk hava dalgasına ilişkin uyarı yayınlayan Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), bugün itibarıyla İngiltere'nin tüm bölgelerinde düşük sıcaklıklar ve geceleri potansiyel olarak şiddetli don beklendiğini bildirdi.En fazla risk altında olanların soğuk havanın etkilerine karşı dikkatli olmaları uyarısında bulunulan ajans, şu tavsiyelerde bulundu:'Yatak odanızın pencerelerini geceleri kapalı tutun' tavsiyesiUKHSA Halk Sağlığı Danışmanı Dr. Agostinho Sousa da yaptığı açıklamada, soğuk havaların sağlık üzerinde ciddi sonuçları olabileceğini ve özellikle yaşlılar ile kalp veya akciğer rahatsızlığı olanların risk altında olduğunu vurguladı.Sousa, "Önceden var olan hastalığınız varsa, evinizi sizin için makul bir sıcaklıkta ısıtmalısınız. Mümkünse oturma odası ve yatak odası gibi en çok kullandığınız odaları en az 18 dereceye kadar ısıtmaya çalışın ve yatak odanızın pencerelerini geceleri kapalı tutun." tavsiyelerinde bulundu.İngiltere'nin enerji piyasası denetim kurumu (Ofgem) en son ülkede tüketicilerin ödemesi gereken faturaların yıllık tavan fiyatını yüzde 80 artırarak 3 bin 549 sterline yükseltme kararı almıştı.Öte yandan, ülkede hane başı aylık 164 sterlin olan toplam enerji faturasının Ocak 2023'te 355 sterlin olacağı öngörülüyor.

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ingiltere, soğuk hava, fatura, elektrik