https://sputniknews.com.tr/20221207/havayolu-sektorunun-salgin-sonrasi-ilk-kez-kara-gececegi-ongoruluyor-1064279259.html

Havayolu sektörünün salgın sonrası ilk kez kara geçeceği öngörülüyor

Havayolu sektörünün salgın sonrası ilk kez kara geçeceği öngörülüyor

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'nden IATA yapılan açıklamada, havayolu sektörünün zararının bu yıl 6.9 milyar dolara düşmesi beklenirken, 2023'te kara... 07.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-07T03:52+0300

2022-12-07T03:52+0300

2022-12-07T03:52+0300

ekonomi

havayolu

kovid-19

havayolu şirketi

havayolu şirketleri

kar

2023

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IATA, havayolu sektörünün , Kovid-19 pandemisinin başlangıcından bu yana ilk kez 2023'te kara geçeceğinin öngörüldüğünü bildirdi.IATA'dan yapılan açıklamada, küresel hava yolu sektörünün gelecek yıl 779 milyar dolar gelir ve 4.7 milyar dolar net kar elde etmesinin beklendiği kaydedildi. Bunun pandeminin başlangıcından bu yana ilk kar olacağı belirtildi. Sektör, 2019'daki 26.4 milyar dolarlık kar elde etmişti.Hava yolu sektörünün zararının bu yıl 6.9 milyar dolara düşmesinin beklendiği kaydedilen açıklamada, söz konusu durumun 2021 ve 2020'de sırasıyla 42 milyar dolar ve 137.7 milyar dolar zararlardan önemli ölçüde daha iyi olduğu vurgulandı.IATA, haziran ayında açıkladığı tahminlerinde sektörün bu yıl 9.7 milyar dolar zarar edeceğini öngörmüştü.Latin Amerika ve Asya'da zarar bekleniyorAçıklamada, hava yolu sektörünün de toparlanmanın dünyanın farklı bölgelerinde çok farklı ilerlediğine yer verilerek, Kuzey Amerika'daki havayolu şirketlerinden 2022 ve gelecek yıl kar beklenirken, Latin Amerika ve Asya'daki şirketlerin her iki yıl için de zarar açıklaması bekleniyor.IATA, Kuzey Amerika'da yolcu trafiğinin gelecek yıl 2019'daki kriz öncesi seviyenin yüzde 97'sine ulaşacağını, Avrupa'da ise muhtemelen yüzde 89'un biraz altında olacağını tahmin ediyor.'Büyük bir başarı'IATA Genel Direktörü Willie Walsh, konuya ilişkin değerlendirmesinde, 2023'e bakıldığında finansal toparlanmanın 2019'dan bu yana ilk sektör karı ile şekilleneceğini belirterek, "Bu, hükümetlerin dayattığı pandemi kısıtlamalarının neden olduğu mali ve ekonomik zararın boyutu düşünüldüğünde büyük bir başarı” ifadesini kullandı.Walsh, hava yolu sektörünün karlı olduğuna dikkati çekerek, sektörün yüksek maliyetler, tutarsız hükümet politikaları, verimsiz altyapı ve düzensiz ve eşit olmayan değer zincirleriyle mücadele ettiğini vurguladı.Öte yandan, 100 dolarlık bir bilet cirosundan, hava yollarının 2023'te muhtemelen ortalama 62 dolar sent kar elde etmesi bekleniyor. 2019'da bu oran 3.1 dolardı.

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havayolu, kovid-19, havayolu şirketi, havayolu şirketleri, kar, 2023