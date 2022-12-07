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https://sputniknews.com.tr/20221207/hasta-doktordan-sikyetci-oldu-beni-morfin-bagimlisi-yaparak-700-bin-lira-borca-batirdi-1064296526.html
Hasta, doktordan şikâyetçi oldu: 'Beni morfin bağımlısı yaparak 700 bin lira borca batırdı'
Hasta, doktordan şikâyetçi oldu: 'Beni morfin bağımlısı yaparak 700 bin lira borca batırdı'
İstanbul'da özel bir tıp merkezinde çalışan doktor, böbrek ağrısı şikayetiyle tedavi olmaya gelen hastasını morfin bağımlısı haline getirdi. Hastaya çeşitli... 07.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-07T14:49+0300
2022-12-07T14:49+0300
yaşam
morfin
bağımlılık
hastane
esenyurt
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İstanbul'da olay geçtiğimiz eylül ayında Esenyurt'ta özel bir tıp merkezinde yaşandı. İddiaya göre E.Y. (25) isimli vatandaş, böbrek taşı şikayetiyle tıp merkezine başvurdu. Hastanede görevli doktor Muzaffer B., kendisine ilaç tedavisi uygulanacağını ve rahatlatacağını söyledi.İHA'da yer alan habere göre hastaya, doktor tarafından morfin enjekte edildi. Morfin alınca ağrıları azalan hasta Erol Y., gün aşırı hastaneye gitmeye başladı. Her gidişte doktor tarafından hastaya morfin enjekte edildi. Ancak bir süre sonra günlük doz miktarının artması ile Erol Y. hastane tarafından kara listeye alındı.Doktor Muzaffer B., artık morfin bağımlısı hale gelen hastası Erol Y.'ye bu kez başka çözümler önerdi. Dışarıdan temin edilen morfin, bir hemşirenin de yardımıyla para karşılığında Erol Y.'ye verilmeye başlandı. Bazen tıp merkezinin otoparkında, bazen de hastanın evine giden hemşire Musa K., hastaya günlük 12 doza kadar morfin vermeye devam etti.Borç yapınca eşi şüphelendiBağımlılığı artan Erol Y. ise günlük 3 bin TL'yi bulan masrafları karşılamak için ailesinden, akrabalarından borç aldı. Durum, doktora yaklaşık 700 bin TL parasını kaptıran hasta Erol Y.'nin eşinin şüphelenmesiyle ortaya çıktı. E.Y., avukatı aracılığıyla emniyete giderek doktordan şikayetçi oldu. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.Yaşanan süreci anlatan Erol Y., “Böbrek taşı tedavisi için geldiğim hastanede bana morfin ilacı yapıldı. Günlük bir doz yapılıyor. Fazlası yapılmıyor. Bu ilacı sürekli yaptırdığım için hastane beni kara listeye aldı. Doktor bana, ‘Dışarıdan farklı insanlar getir onların üzerine yazalım sana uygulayalım’ dedi. Hastanede 200 TL idi. Dışarıdan getirirsem kendisi bana 3 bin TL’ye yapacağını söyledi. Beni bağımlı yaptılar.'700 bin lira paramı aldılarToplamda 700 bin TL paramı aldılar. Gönderdiğim paraların dekontları var. Hastanede doktor ve iki hemşire bana ilacı uyguladı. ‘Tedavine iyi gelecek, ağrılarını kesecek’ böyle söyleyerek bana yaptılar. Doktor tedaviyi 12 doza kadar çıkarttı. İlaçlar bana, hastanenin acil kısmında, otoparkta ve evimde gizli gizli yapılıyordu. Doktor temin ediyor, iki hemşire bana uyguluyordu” dedi.Hastanın avukatı Ceylan Irmak Beşiroğlu ise “Esenyurt’ta bir genç daha uyuşturucu ve uyarıcı maddeye alıştırıldı. Ama bu defa maalesef sağlık görevlileri tarafından. Kendisine tedavi edileceği vaat edilerek hastanede uygulanan bir doz ilaç 12 doza kadar çıkartılıp, yasaklı, narkotik içeren bir maddeyle bağımlı hale getirildi. Daha sonra rahatsızlığının artması sonucunda aile durumu fark edip, bunun ilaç olmadığını bağımlılık yapan bir madde olduğunu tespit edip, ilgililer hakkında şikayette bulundular” diye konuştu.İddiaya konu olan Avrupa Tıp Merkezi, yaşananları doğrularken doktor Muzaffer B ve hemşire Musa K.'nın tıp merkezi ile ilişkisi kesildiğini açıkladı.
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morfin, bağımlılık, hastane, esenyurt
morfin, bağımlılık, hastane, esenyurt

Hasta, doktordan şikâyetçi oldu: 'Beni morfin bağımlısı yaparak 700 bin lira borca batırdı'

14:49 07.12.2022
© İHAHasta, doktordan şikâyetçi oldu: 'Beni morfin bağımlısı yaparak 700 bin lira borca batırdı'
Hasta, doktordan şikâyetçi oldu: 'Beni morfin bağımlısı yaparak 700 bin lira borca batırdı' - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2022
© İHA
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İstanbul'da özel bir tıp merkezinde çalışan doktor, böbrek ağrısı şikayetiyle tedavi olmaya gelen hastasını morfin bağımlısı haline getirdi. Hastaya çeşitli zamanlarda morfin enjekte eden doktor, yaklaşık 700 bin lira para aldı. Bağımlı hale gelen ve sözde tedaviyi karşılayabilmek için borca batan hasta, avukatı aracılığıyla şikayetçi oldu
İstanbul'da olay geçtiğimiz eylül ayında Esenyurt'ta özel bir tıp merkezinde yaşandı. İddiaya göre E.Y. (25) isimli vatandaş, böbrek taşı şikayetiyle tıp merkezine başvurdu. Hastanede görevli doktor Muzaffer B., kendisine ilaç tedavisi uygulanacağını ve rahatlatacağını söyledi.
İHA'da yer alan habere göre hastaya, doktor tarafından morfin enjekte edildi. Morfin alınca ağrıları azalan hasta Erol Y., gün aşırı hastaneye gitmeye başladı. Her gidişte doktor tarafından hastaya morfin enjekte edildi. Ancak bir süre sonra günlük doz miktarının artması ile Erol Y. hastane tarafından kara listeye alındı.
Doktor Muzaffer B., artık morfin bağımlısı hale gelen hastası Erol Y.'ye bu kez başka çözümler önerdi. Dışarıdan temin edilen morfin, bir hemşirenin de yardımıyla para karşılığında Erol Y.'ye verilmeye başlandı. Bazen tıp merkezinin otoparkında, bazen de hastanın evine giden hemşire Musa K., hastaya günlük 12 doza kadar morfin vermeye devam etti.

Borç yapınca eşi şüphelendi

Bağımlılığı artan Erol Y. ise günlük 3 bin TL'yi bulan masrafları karşılamak için ailesinden, akrabalarından borç aldı. Durum, doktora yaklaşık 700 bin TL parasını kaptıran hasta Erol Y.'nin eşinin şüphelenmesiyle ortaya çıktı. E.Y., avukatı aracılığıyla emniyete giderek doktordan şikayetçi oldu. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Yaşanan süreci anlatan Erol Y., “Böbrek taşı tedavisi için geldiğim hastanede bana morfin ilacı yapıldı. Günlük bir doz yapılıyor. Fazlası yapılmıyor. Bu ilacı sürekli yaptırdığım için hastane beni kara listeye aldı. Doktor bana, ‘Dışarıdan farklı insanlar getir onların üzerine yazalım sana uygulayalım’ dedi. Hastanede 200 TL idi. Dışarıdan getirirsem kendisi bana 3 bin TL’ye yapacağını söyledi. Beni bağımlı yaptılar.

'700 bin lira paramı aldılar

Toplamda 700 bin TL paramı aldılar. Gönderdiğim paraların dekontları var. Hastanede doktor ve iki hemşire bana ilacı uyguladı. ‘Tedavine iyi gelecek, ağrılarını kesecek’ böyle söyleyerek bana yaptılar. Doktor tedaviyi 12 doza kadar çıkarttı. İlaçlar bana, hastanenin acil kısmında, otoparkta ve evimde gizli gizli yapılıyordu. Doktor temin ediyor, iki hemşire bana uyguluyordu” dedi.
Hastanın avukatı Ceylan Irmak Beşiroğlu ise “Esenyurt’ta bir genç daha uyuşturucu ve uyarıcı maddeye alıştırıldı. Ama bu defa maalesef sağlık görevlileri tarafından. Kendisine tedavi edileceği vaat edilerek hastanede uygulanan bir doz ilaç 12 doza kadar çıkartılıp, yasaklı, narkotik içeren bir maddeyle bağımlı hale getirildi. Daha sonra rahatsızlığının artması sonucunda aile durumu fark edip, bunun ilaç olmadığını bağımlılık yapan bir madde olduğunu tespit edip, ilgililer hakkında şikayette bulundular” diye konuştu.
İddiaya konu olan Avrupa Tıp Merkezi, yaşananları doğrularken doktor Muzaffer B ve hemşire Musa K.'nın tıp merkezi ile ilişkisi kesildiğini açıkladı.
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