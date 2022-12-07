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Güler Sabancı, Fortune'ın 'Dünyanın En Güçlü 100 Kadını' listesindeki tek Türk oldu
Güler Sabancı, Fortune'ın 'Dünyanın En Güçlü 100 Kadını' listesindeki tek Türk oldu
Listenin birinci sırasında Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen bulunurken, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ikinci, ABD Başkan... 07.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-07T12:32+0300
2022-12-07T12:44+0300
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güler sabancı
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Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Fortune Dergisi'nin geleneksel olarak her yıl belirlediği 'Dünyanın En Güçlü 100 Kadını' listesine bu yıl Türkiye'den girmeyi başaran tek Türk iş kadını oldu.Dünyanın en prestijli iş dünyası dergilerinden Fortune tarafından hazırlanan Dünyanın En Güçlü 100 Kadını listesinde yer almayı başaran tek Türk iş kadını olan Sabancı, listede 81. sırada yer aldı.Listenin birinci sırasında Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen bulunurken, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ikinci, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ise üçüncü sırada yer aldı.Derginin internet sitesinde yer alan açıklamada, Güler Sabancı'nın Sabancı Vakfı ve Sabancı Üniversitesi'nde de Mütevelli Heyeti Başkanı olduğu hatırlatılırken, European Round Table for Industry'nin (ERT) ilk kadın üyesi olduğu belirtildi. Ayrıca Güler Sabancı'nın, MIT Energy Initiative'in Dış Danışma Kurulu'nda görev aldığı anımsatıldı.
https://sputniknews.com.tr/20211210/dunyanin-en-guclu-kadinlari-2021-listesinde-2-turk-1051631191.html
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ab, güler sabancı, güçlü, fortune
ab, güler sabancı, güçlü, fortune

Güler Sabancı, Fortune'ın 'Dünyanın En Güçlü 100 Kadını' listesindeki tek Türk oldu

12:32 07.12.2022 (güncellendi: 12:44 07.12.2022)
© AAGüler Sabancı
Güler Sabancı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2022
© AA
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Listenin birinci sırasında Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen bulunurken, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ikinci, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ise üçüncü sırada yer aldı.
Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Fortune Dergisi'nin geleneksel olarak her yıl belirlediği 'Dünyanın En Güçlü 100 Kadını' listesine bu yıl Türkiye'den girmeyi başaran tek Türk iş kadını oldu.
Dünyanın en prestijli iş dünyası dergilerinden Fortune tarafından hazırlanan Dünyanın En Güçlü 100 Kadını listesinde yer almayı başaran tek Türk iş kadını olan Sabancı, listede 81. sırada yer aldı.
Listenin birinci sırasında Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen bulunurken, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ikinci, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ise üçüncü sırada yer aldı.
Derginin internet sitesinde yer alan açıklamada, Güler Sabancı'nın Sabancı Vakfı ve Sabancı Üniversitesi'nde de Mütevelli Heyeti Başkanı olduğu hatırlatılırken, European Round Table for Industry'nin (ERT) ilk kadın üyesi olduğu belirtildi. Ayrıca Güler Sabancı'nın, MIT Energy Initiative'in Dış Danışma Kurulu'nda görev aldığı anımsatıldı.
Özlem Türeci - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2021
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Dünyanın en güçlü kadınları 2021 listesinde 2 Türk
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