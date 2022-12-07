https://sputniknews.com.tr/20221207/grip-vakalari-artan-okulda-egitime-5-gun-ara-verildi-1064283123.html

Grip vakaları artan okulda eğitime 5 gün ara verildi

Grip vakaları artan okulda eğitime 5 gün ara verildi

Isparta'nın Sütçüler ilçesinde, gribal enfeksiyon vakaları nedeniyle bir okulda eğitime 5 gün ara verildiği bildirildi. 07.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-07T09:54+0300

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öğrenci

grip

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Sütçüler’de gribal enfeksiyon nedeniyle bir okulda eğitime 5 gün ara verildi.Sütçüler Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararına istinaden Çandır Köyü Oğuz Önder Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulu'nda artan gribal enfeksiyon vakaları nedeniyle 7 Aralık’tan itibaren 5 gün süreyle eğitim öğretime ara verildiği aktarıldı.

https://sputniknews.com.tr/20221126/prof-dr-tasova-kovid-19-griple-birlikte-riskli-grup-icin-sikinti-yaratabilir-1063856073.html

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