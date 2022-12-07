https://sputniknews.com.tr/20221207/grip-vakalari-artan-okulda-egitime-5-gun-ara-verildi-1064283123.html
Grip vakaları artan okulda eğitime 5 gün ara verildi
Grip vakaları artan okulda eğitime 5 gün ara verildi
Isparta'nın Sütçüler ilçesinde, gribal enfeksiyon vakaları nedeniyle bir okulda eğitime 5 gün ara verildiği bildirildi. 07.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-07T09:54+0300
2022-12-07T09:54+0300
2022-12-07T09:54+0300
yaşam
türkiye
isparta
okul
öğrenci
grip
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/04/1060780889_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_a22131000eafa8739c4262f4a166933c.jpg
Sütçüler’de gribal enfeksiyon nedeniyle bir okulda eğitime 5 gün ara verildi.Sütçüler Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararına istinaden Çandır Köyü Oğuz Önder Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulu'nda artan gribal enfeksiyon vakaları nedeniyle 7 Aralık’tan itibaren 5 gün süreyle eğitim öğretime ara verildiği aktarıldı.
https://sputniknews.com.tr/20221126/prof-dr-tasova-kovid-19-griple-birlikte-riskli-grup-icin-sikinti-yaratabilir-1063856073.html
isparta
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/04/1060780889_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_64c2f27d1be8fc73ef33d12853537be0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye, isparta, okul, öğrenci, grip
türkiye, isparta, okul, öğrenci, grip
Grip vakaları artan okulda eğitime 5 gün ara verildi
Abone ol
Isparta'nın Sütçüler ilçesinde, gribal enfeksiyon vakaları nedeniyle bir okulda eğitime 5 gün ara verildiği bildirildi.
Sütçüler’de gribal enfeksiyon nedeniyle bir okulda eğitime 5 gün ara verildi.
Sütçüler Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararına istinaden Çandır Köyü Oğuz Önder Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulu'nda artan gribal enfeksiyon vakaları nedeniyle 7 Aralık’tan itibaren 5 gün süreyle eğitim öğretime ara verildiği aktarıldı.