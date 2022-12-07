Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20221207/fiyat-istikrari-komitesinin-7-toplantisi-yapildi-enflasyonun-daha-da-gerileyecegini-ongoruyoruz-1064276616.html
Fiyat İstikrarı Komitesi’nin 7. toplantısı yapıldı: 'Enflasyonun daha da gerileyeceğini öngörüyoruz'
Fiyat İstikrarı Komitesi’nin 7. toplantısı yapıldı: 'Enflasyonun daha da gerileyeceğini öngörüyoruz'
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Fiyat İstikrarı Komitesi'nde yıllık enflasyondaki düşüşün aralık ayından itibaren daha da belirginleşeceğini belirtti. 07.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-07T01:11+0300
2022-12-07T01:11+0300
ekonomi
enflasyon
nureddin nebati
komite
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/07/1064276471_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_d8e3750e2c11d0634a55443b902769f0.jpg
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Fiyat İstikrarı Komitesi’nin yedinci toplantısını gerçekleştirdiklerini bildirdi.Bakan toplantıya dair "Komite’de daha önce değerlendirdiğimiz üzere Kasım ayında tepe noktasından gerileyen yıllık enflasyonun, beklentilerdeki iyileşme ile birlikte önümüzdeki dönemde daha da gerileyeceğini öngörüyoruz" açıklamasında bulundu.Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca, Komite ile ilgili yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/07/1064276471_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_32c2b9af0694b939f897cf2e7810c605.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
enflasyon, nureddin nebati, komite
enflasyon, nureddin nebati, komite

Fiyat İstikrarı Komitesi’nin 7. toplantısı yapıldı: 'Enflasyonun daha da gerileyeceğini öngörüyoruz'

01:11 07.12.2022
© İHAFiyat İstikrarı Komitesi
Fiyat İstikrarı Komitesi - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2022
© İHA
Abone olTelegram
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Fiyat İstikrarı Komitesi'nde yıllık enflasyondaki düşüşün aralık ayından itibaren daha da belirginleşeceğini belirtti.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Fiyat İstikrarı Komitesi’nin yedinci toplantısını gerçekleştirdiklerini bildirdi.
Bakan toplantıya dair "Komite’de daha önce değerlendirdiğimiz üzere Kasım ayında tepe noktasından gerileyen yıllık enflasyonun, beklentilerdeki iyileşme ile birlikte önümüzdeki dönemde daha da gerileyeceğini öngörüyoruz" açıklamasında bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca, Komite ile ilgili yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı:

“Öngörüldüğü üzere Ekim ayında tepe noktasına ulaşan yıllık enflasyon, küresel gelişmeler ve aldığımız tedbirler sayesinde Kasım ayından itibaren düşüş eğilimine girmiştir. Piyasadaki enflasyon beklentilerinin son dönemdeki aşağı yönlü seyri, enflasyondaki ataletin zayıfladığına işaret etmektedir. Beklentilerdeki bu iyileşmenin de etkisiyle yıllık enflasyondaki düşüş, Aralık ayından itibaren daha da belirginleşecektir.

Komitede, girdi maliyetlerinin yanı sıra gıda fiyatlarındaki görünüm de detaylı olarak ele alınmıştır. Ayrıca, öncelikle dar gelirli ve sabit ücretliler olmak üzere vatandaşlarımızın alım gücünü artıracak ilave adımlar kapsamlı olarak değerlendirilmiştir.

Komitede, kalıcı fiyat istikrarı ve dengeli büyümenin devamı için ihtiyatlı maliye politikalarının yanı sıra selektif kredi uygulamasının sürdürülmesinin önemi ele alınmıştır.

Fiyat İstikrarı Komitesi’nde daha önce alınan karar çerçevesinde fiyatların şeffaf bir şekilde izlenmesi amacıyla hayata geçirilmesi planlanan fiyat takip sisteminde yasal altyapı çalışmaları tamamlanmış olup uygulamanın kısa sürede devreye girmesi için teknik çalışmalar hızlandırılacaktır. Önümüzdeki süreçte Komite tüm paydaşlarla koordinasyon içerisinde çalışmalarına devam edecektir.”

Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала