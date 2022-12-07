https://sputniknews.com.tr/20221207/finlandiyada-ruslara-ait-oldugu-iddia-edilen-3-ozel-ucaga-el-koyma-karari-iptal-edildi-1064314255.html
Finlandiya’da Ruslara ait olduğu iddia edilen 3 özel uçağa el koyma kararı iptal edildi
Finlandiya’da Ruslara ait olduğu iddia edilen 3 özel uçağa el koyma kararı iptal edildi
Finlandiya İcra Dairesi, Polar Aviation şirketine ait 3 özel uçağa yönelik, yaptırım uygulanan Rus vatandaşlarına ait oldukları iddiasıyla getirilen el koyma... 07.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-07T21:45+0300
2022-12-07T21:45+0300
2022-12-07T21:45+0300
dünya
finlandiya
rusya
uçak
el koyma
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STT haber ajansının aktardığına göre, İcra Dairesi kasım ayı sonunda, Polar Aviation şirketine ait üç özel uçağa el koyma kararını iptal etti. Haberde, “İptalin nedeni açıklanmıyor” ifadesine yer verildi.Finlandiya, 18 Kasım’da Polar Aviation’a ait üç adet özel uçağına el koymuştu. Şirket, bu uçakların, ‘kara listede’ yer alan Rus vatandaşlarla bağlantılı olduğu iddialarını reddetmişti.Toplamda, Finlandiya’da geçen Şubat ayından bu yana, Rus vatandaşlarıyla ilgili varlıklara yönelik 187 kısıtlama kararı alınmıştı. Varlıkların değeri 191 milyon euro olarak tahmin ediliyor.
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finlandiya, rusya, uçak, el koyma
finlandiya, rusya, uçak, el koyma
Finlandiya’da Ruslara ait olduğu iddia edilen 3 özel uçağa el koyma kararı iptal edildi
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Finlandiya İcra Dairesi, Polar Aviation şirketine ait 3 özel uçağa yönelik, yaptırım uygulanan Rus vatandaşlarına ait oldukları iddiasıyla getirilen el koyma kararını iptal etti.
STT
haber ajansının aktardığına göre, İcra Dairesi kasım ayı sonunda, Polar Aviation şirketine ait üç özel uçağa el koyma kararını
iptal etti. Haberde, “İptalin nedeni açıklanmıyor
” ifadesine yer verildi.
Finlandiya, 18 Kasım’da Polar Aviation’a ait üç adet özel uçağına el koymuştu. Şirket, bu uçakların, ‘kara listede’ yer alan Rus vatandaşlarla bağlantılı olduğu iddialarını reddetmişti.
Toplamda, Finlandiya’da geçen Şubat ayından bu yana, Rus vatandaşlarıyla ilgili varlıklara yönelik 187 kısıtlama kararı alınmıştı. Varlıkların değeri 191 milyon euro olarak tahmin ediliyor.