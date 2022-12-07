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https://sputniknews.com.tr/20221207/fbi-raporunda-20-esli-sahte-peygamber-en-genc-kurbani-9-yasinda-1064290359.html
FBI raporunda 20 eşli sahte peygamber: En genç kurbanı 9 yaşında
FBI raporunda 20 eşli sahte peygamber: En genç kurbanı 9 yaşında
ABD'de eylül ayında yapılan operasyonla yakalanan 'sahte peygamber' lakaplı 46 yaşındaki Samuel Rappylee Bateman hakkındaki suçlamalar gündem oldu. Savcılar... 07.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-07T12:47+0300
2022-12-07T12:47+0300
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arizona
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sahte peygamber
pedofili
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'Mormon peygamberi' ve 'sahte peygamber' olarak anılan Samuel Rappylee Bateman, Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) eylül ayında düzenlediği operasyonla yakalandı. Bateman'ın Arizona eyaletindeki Colorado City'deki evine yapılan baskında, burada yaşayan 18 yaşından küçük kız çocukları kurtarıldı.FBI'ın yeminli beyanına göre, 46 yaşındaki Samuel Rappylee Bateman, tanıklar tarafından kendi kızı da dahil olmak üzere 9 yaşından küçük 20 kadar kadın ve kız çocuğuyla evlenmekle suçlanıyor.New York Post'ta yer alan habere göre Bateman, reşit olmayan çocukları bir karavanda yaşamaya zorladı. Ayrıca büyük bir servete sahip olan sahte peygamberin 2 lüks araca sahip olduğu belirtildi.2019'da peygamberliğini ilan ettiTanık ifadelerine atıfta bulunan FBI Ajanı Dawn A. Martin, dosyada Bateman'ın 'peygamber olduğunu ilan etmeye başladığını' ve 2019'da kendi genç kızıyla evlenme niyetini açıkladığını söyledi.Yeminli beyan, Bateman'ın o zamandan beri çoğu reşit olmayan ve çoğu 15 yaşın altında olan yaklaşık 50 takipçi ve 20'den fazla eş ile yaşamaya başladığı bilgisine ev sahipliği yapıyor.Ajan Martin, sahte peygamberin eşi olarak tanıttığı kişilerden en küçüğünün 2011 doğumlu bir kız olduğu. Bu kişinin o dönem 9 yaşında olduğunun altını çizdi.Yaşları 11 ile 14 arasında değişen 3 kız çocuğu kurtarıldıPolis kayıtları ise söz konusu karavandan yaşları 11 ile 14 arasında değişen 3 kız çocuğunun kurtarıldığı bilgisini içeriyor. Federal savcılar, sahte peygamberin yakalandıktan sonra takipçilerine 'tüm mesajlarınızı silin' talimatı gönderdiğini belirtiyor.Bateman, radikal Mormon kolu olan FLDS'nin parçalanmış bir grubuna liderlik ediyor. 46 yaşındaki Bateman, hürriyeti tahdit, cinsel taciz ve insan kaçakçılığının aralarında olduğu bir dizi suçla yargılanıyor.
https://sputniknews.com.tr/20211005/fransiz-katolik-kilisesi-sorusturmasinda-70-yilda-en-az-216-bin-pedofili-vakasi-saptandi-1049530577.html
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arizona, abd, sahte peygamber, pedofili
arizona, abd, sahte peygamber, pedofili

FBI raporunda 20 eşli sahte peygamber: En genç kurbanı 9 yaşında

12:47 07.12.2022
© AAİtalya'da uyuşturucu kaçakçılığı ve dolandırıcılıkla suçlanan rahip evde gözetim altına alındı
İtalya'da uyuşturucu kaçakçılığı ve dolandırıcılıkla suçlanan rahip evde gözetim altına alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2022
© AA
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ABD'de eylül ayında yapılan operasyonla yakalanan 'sahte peygamber' lakaplı 46 yaşındaki Samuel Rappylee Bateman hakkındaki suçlamalar gündem oldu. Savcılar, en genç kurbanın 9 yaşında olduğunu açıkladı.
'Mormon peygamberi' ve 'sahte peygamber' olarak anılan Samuel Rappylee Bateman, Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) eylül ayında düzenlediği operasyonla yakalandı. Bateman'ın Arizona eyaletindeki Colorado City'deki evine yapılan baskında, burada yaşayan 18 yaşından küçük kız çocukları kurtarıldı.
FBI'ın yeminli beyanına göre, 46 yaşındaki Samuel Rappylee Bateman, tanıklar tarafından kendi kızı da dahil olmak üzere 9 yaşından küçük 20 kadar kadın ve kız çocuğuyla evlenmekle suçlanıyor.
New York Post'ta yer alan habere göre Bateman, reşit olmayan çocukları bir karavanda yaşamaya zorladı. Ayrıca büyük bir servete sahip olan sahte peygamberin 2 lüks araca sahip olduğu belirtildi.

2019'da peygamberliğini ilan etti

Tanık ifadelerine atıfta bulunan FBI Ajanı Dawn A. Martin, dosyada Bateman'ın 'peygamber olduğunu ilan etmeye başladığını' ve 2019'da kendi genç kızıyla evlenme niyetini açıkladığını söyledi.
Yeminli beyan, Bateman'ın o zamandan beri çoğu reşit olmayan ve çoğu 15 yaşın altında olan yaklaşık 50 takipçi ve 20'den fazla eş ile yaşamaya başladığı bilgisine ev sahipliği yapıyor.
Ajan Martin, sahte peygamberin eşi olarak tanıttığı kişilerden en küçüğünün 2011 doğumlu bir kız olduğu. Bu kişinin o dönem 9 yaşında olduğunun altını çizdi.

Yaşları 11 ile 14 arasında değişen 3 kız çocuğu kurtarıldı

Polis kayıtları ise söz konusu karavandan yaşları 11 ile 14 arasında değişen 3 kız çocuğunun kurtarıldığı bilgisini içeriyor. Federal savcılar, sahte peygamberin yakalandıktan sonra takipçilerine 'tüm mesajlarınızı silin' talimatı gönderdiğini belirtiyor.
Bateman, radikal Mormon kolu olan FLDS'nin parçalanmış bir grubuna liderlik ediyor. 46 yaşındaki Bateman, hürriyeti tahdit, cinsel taciz ve insan kaçakçılığının aralarında olduğu bir dizi suçla yargılanıyor.
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