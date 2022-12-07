https://sputniknews.com.tr/20221207/fastan-turkiyeye-giden-ucak-ispanyada-acil-inis-yapti-ucaktaki-siginmacilar-kacti-1064308801.html

Fas'tan Türkiye'ye gelen uçak İspanya'da acil iniş yaptı: Uçaktaki mülteciler kaçtı

Fas'tan Türkiye'ye gelen uçak İspanya'da acil iniş yaptı: Uçaktaki mülteciler kaçtı

İspanya'nın Barcelona kentinde mültecileri taşıyan bir uçağın acil iniş yaptığı ve içindeki mültecilerden bazılarının kaçtığı belirtildi. 07.12.2022, Sputnik Türkiye

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barcelona

uçak

acil iniş

dünya

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Fas'tan Türkiye'ye hareket eden bir ticari uçağın İspanya'nın Barcelona kentinde yer alan El Prat Havalimanı'na acil iniş yaptığı açıklandı.NTV'nin haberine göre yetkiler, uçakta bulunan 28 yolcunun kaçmaya çalıştığı ve bunlardan 14'ünün yakalandığını bildirdi.İspanyol polisi, yakalananlar arasında uçakta doğum yapma taklidi yapan bir kadının olduğunu da açıkladı.

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barcelona, uçak, acil iniş