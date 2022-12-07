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Fas'tan Türkiye'ye gelen uçak İspanya'da acil iniş yaptı: Uçaktaki mülteciler kaçtı
Fas'tan Türkiye'ye gelen uçak İspanya'da acil iniş yaptı: Uçaktaki mülteciler kaçtı
İspanya'nın Barcelona kentinde mültecileri taşıyan bir uçağın acil iniş yaptığı ve içindeki mültecilerden bazılarının kaçtığı belirtildi. 07.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-07T18:02+0300
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barcelona
uçak
acil iniş
dünya
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Fas'tan Türkiye'ye hareket eden bir ticari uçağın İspanya'nın Barcelona kentinde yer alan El Prat Havalimanı'na acil iniş yaptığı açıklandı.NTV'nin haberine göre yetkiler, uçakta bulunan 28 yolcunun kaçmaya çalıştığı ve bunlardan 14'ünün yakalandığını bildirdi.İspanyol polisi, yakalananlar arasında uçakta doğum yapma taklidi yapan bir kadının olduğunu da açıkladı.
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barcelona, uçak, acil iniş
barcelona, uçak, acil iniş

Fas'tan Türkiye'ye gelen uçak İspanya'da acil iniş yaptı: Uçaktaki mülteciler kaçtı

18:02 07.12.2022 (güncellendi: 18:07 07.12.2022)
© AAUçak
Uçak - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2022
© AA
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İspanya'nın Barcelona kentinde mültecileri taşıyan bir uçağın acil iniş yaptığı ve içindeki mültecilerden bazılarının kaçtığı belirtildi.
Fas'tan Türkiye'ye hareket eden bir ticari uçağın İspanya'nın Barcelona kentinde yer alan El Prat Havalimanı'na acil iniş yaptığı açıklandı.
NTV'nin haberine göre yetkiler, uçakta bulunan 28 yolcunun kaçmaya çalıştığı ve bunlardan 14'ünün yakalandığını bildirdi.

İspanyol polisi, yakalananlar arasında uçakta doğum yapma taklidi yapan bir kadının olduğunu da açıkladı.
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