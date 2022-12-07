https://sputniknews.com.tr/20221207/fasin-ceyrek-finale-yukselmesi-bircok-yerde-kutlandi-hollandada-gosterilere-polis-mudahale-etti-1064273220.html

Fas'ın çeyrek finale yükselmesi birçok yerde kutlandı: Hollanda'da gösterilere polis müdahale etti

Fas'ın çeyrek finale yükselmesi birçok yerde kutlandı: Hollanda'da gösterilere polis müdahale etti

Fas Milli Takımı’nın tarihinde ilk kez Dünya Kupası’nda çeyrek finale yükselmesinin ardından Faslılar, başta Fas olmak üzere İstanbul'dan Paris'e... 07.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-07T01:04+0300

2022-12-07T01:04+0300

2022-12-07T01:04+0300

spor

fas

ispanya

çeyrek final

dünya kupası

2022 dünya kupası

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Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda İspanya’yı penaltılarda 3-0 yenen Fas Milli Takımı, tarihinde ilk kez Dünya Kupası’nda çeyrek finale yükseldi. Başta Fas olmak üzere futbolseverler, Türkiye, Katar, İspanya, İngiltere ve Belçika gibi birçok ülkede sokağa inerek kutlama yaptı.Faslı futbolcular, İspanya karşısında kazandıkları galibiyet sonrasında sahada Filistin bayrağı açarak hatıra fotoğrafı çektirdi.Amsterdam'daki kutlamalarda ses bombası kullanıldıAmsterdam'da yaşayan Faslılar, milli takımlarının İspanya'yı penaltılarda 3-0 yenerek tarihinde ilk kez çeyrek finale yükseldiği maçın ardından, araçlarıyla korna çalarak şehirde tur attı.Amsterdam Belediyesi ve Savcılığının bazı meydanları 'güvenlik açısından riskli alan' ilan etmesiyle kalabalığa müdahale için daha geniş yetkiye sahip olan polis yetkililerince Twitter'dan yapılan açıklamada, "Merkator Meydanı'ndakiler derhal alanı terk edip evine gitsin. Polis, alandakilere müdahale edecek" uyarısında bulunuldu.Faslı gençlerin, araçların üzerine çıkarak dans etmesi, toplu taşımayı engellemesi ve çok sayıda ses bombası kullanması üzerine polis aracından, 'meydanın boşaltılmaması halinde müdahale edeceği' anonsu yapıldı.Çok sayıda polis, polis köpeği ve TOMA'nın hazır tutulduğu meydana giden yollar trafiğe kapatılırken polisin müdahalesi üzerine kalabalık, çevre sokaklara dağıldı.Güvenlik güçleri, kutlamanın yapıldığı bölgede bir süre daha kalarak kalabalığın yeniden toplanmaması için önlem aldı.Lahey'deki olaylarda gözaltıPolis yetkililerince Twitter'dan yapılan paylaşımda, Lahey'deki Vaillant Meydanı'ndaki kutlamalarda kamu düzenini bozdukları ve havai fişek kullandıkları gerekçesiyle 3 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.Rotterdam Kruis Meydanı, Utrecht'in Lombok Bölgesi, Breda şehir merkezi ve Amersfoort şehrinin De Stier Meydanı, çok sayıda Faslı taraftarın galibiyeti kutladığı alanların trafiğe kapatıldığı kaydedildi.İstanbul'da kutlamalar Karşılaşmanın ardından İstiklal Caddesi'ne çıkan Fas Milli Takımı formalı taraftarlar, tezahürat yapıp şarkı söylerken, Fatih'te ise bir grup havai fişek gösterisi yaparak eğlendi.Arkadaşlarıyla birlikte Taksim’de zafer turuna çıkan Assala adlı Faslı taraftar "Biz bugün çok mutluyuz. Fas kazandığı için çok mutluyuz. Çok güçlü bir tamımız var, bir üst tura çıkacağımıza inanıyorum" dedi. Ülya adlı Faslı taraftar ise "Ben çok mutluyum. Fas’taki herkes çok mutlu çünkü İspanya çok büyük bir takım. Hedefimiz şampiyonluk inşallah" diye konuştu.

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fas, ispanya, çeyrek final, dünya kupası, 2022 dünya kupası