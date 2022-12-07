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Fas'ın çeyrek finale yükselmesi birçok yerde kutlandı: Hollanda'da gösterilere polis müdahale etti
Fas'ın çeyrek finale yükselmesi birçok yerde kutlandı: Hollanda'da gösterilere polis müdahale etti
Fas Milli Takımı’nın tarihinde ilk kez Dünya Kupası’nda çeyrek finale yükselmesinin ardından Faslılar, başta Fas olmak üzere İstanbul'dan Paris'e... 07.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-07T01:04+0300
2022-12-07T01:04+0300
spor
fas
ispanya
çeyrek final
dünya kupası
2022 dünya kupası
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Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda İspanya’yı penaltılarda 3-0 yenen Fas Milli Takımı, tarihinde ilk kez Dünya Kupası’nda çeyrek finale yükseldi. Başta Fas olmak üzere futbolseverler, Türkiye, Katar, İspanya, İngiltere ve Belçika gibi birçok ülkede sokağa inerek kutlama yaptı.Faslı futbolcular, İspanya karşısında kazandıkları galibiyet sonrasında sahada Filistin bayrağı açarak hatıra fotoğrafı çektirdi.Amsterdam'daki kutlamalarda ses bombası kullanıldıAmsterdam'da yaşayan Faslılar, milli takımlarının İspanya'yı penaltılarda 3-0 yenerek tarihinde ilk kez çeyrek finale yükseldiği maçın ardından, araçlarıyla korna çalarak şehirde tur attı.Amsterdam Belediyesi ve Savcılığının bazı meydanları 'güvenlik açısından riskli alan' ilan etmesiyle kalabalığa müdahale için daha geniş yetkiye sahip olan polis yetkililerince Twitter'dan yapılan açıklamada, "Merkator Meydanı'ndakiler derhal alanı terk edip evine gitsin. Polis, alandakilere müdahale edecek" uyarısında bulunuldu.Faslı gençlerin, araçların üzerine çıkarak dans etmesi, toplu taşımayı engellemesi ve çok sayıda ses bombası kullanması üzerine polis aracından, 'meydanın boşaltılmaması halinde müdahale edeceği' anonsu yapıldı.Çok sayıda polis, polis köpeği ve TOMA'nın hazır tutulduğu meydana giden yollar trafiğe kapatılırken polisin müdahalesi üzerine kalabalık, çevre sokaklara dağıldı.Güvenlik güçleri, kutlamanın yapıldığı bölgede bir süre daha kalarak kalabalığın yeniden toplanmaması için önlem aldı.Lahey'deki olaylarda gözaltıPolis yetkililerince Twitter'dan yapılan paylaşımda, Lahey'deki Vaillant Meydanı'ndaki kutlamalarda kamu düzenini bozdukları ve havai fişek kullandıkları gerekçesiyle 3 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.Rotterdam Kruis Meydanı, Utrecht'in Lombok Bölgesi, Breda şehir merkezi ve Amersfoort şehrinin De Stier Meydanı, çok sayıda Faslı taraftarın galibiyeti kutladığı alanların trafiğe kapatıldığı kaydedildi.İstanbul'da kutlamalar Karşılaşmanın ardından İstiklal Caddesi'ne çıkan Fas Milli Takımı formalı taraftarlar, tezahürat yapıp şarkı söylerken, Fatih'te ise bir grup havai fişek gösterisi yaparak eğlendi.Arkadaşlarıyla birlikte Taksim’de zafer turuna çıkan Assala adlı Faslı taraftar "Biz bugün çok mutluyuz. Fas kazandığı için çok mutluyuz. Çok güçlü bir tamımız var, bir üst tura çıkacağımıza inanıyorum" dedi. Ülya adlı Faslı taraftar ise "Ben çok mutluyum. Fas’taki herkes çok mutlu çünkü İspanya çok büyük bir takım. Hedefimiz şampiyonluk inşallah" diye konuştu.
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fas, ispanya, çeyrek final, dünya kupası, 2022 dünya kupası
fas, ispanya, çeyrek final, dünya kupası, 2022 dünya kupası

Fas'ın çeyrek finale yükselmesi birçok yerde kutlandı: Hollanda'da gösterilere polis müdahale etti

01:04 07.12.2022
© DHAFas Milli Takımı’nın tarihinde ilk kez Dünya Kupası’nda çeyrek finale yükselmesinin ardından Faslılar, başta Fas olmak üzere İstanbul'dan Paris'e, Amsterdam'dan Barcelona'ya birçok yerde sokağa çıkarak kutlama yaptı. Fas Milli Takımı da çeyrek finale yükselmesini Filistin bayrağı açarak kutladı.
Fas Milli Takımı’nın tarihinde ilk kez Dünya Kupası’nda çeyrek finale yükselmesinin ardından Faslılar, başta Fas olmak üzere İstanbul'dan Paris'e, Amsterdam'dan Barcelona'ya birçok yerde sokağa çıkarak kutlama yaptı. Fas Milli Takımı da çeyrek finale yükselmesini Filistin bayrağı açarak kutladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2022
© DHA
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Fas Milli Takımı’nın tarihinde ilk kez Dünya Kupası’nda çeyrek finale yükselmesinin ardından Faslılar, başta Fas olmak üzere İstanbul'dan Paris'e, Amsterdam'dan Barcelona'ya birçok yerde sokağa çıkarak kutlama yaptı. Fas Milli Takımı da çeyrek finale yükselmesini Filistin bayrağı açarak kutladı.
Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda İspanya’yı penaltılarda 3-0 yenen Fas Milli Takımı, tarihinde ilk kez Dünya Kupası’nda çeyrek finale yükseldi.
Başta Fas olmak üzere futbolseverler, Türkiye, Katar, İspanya, İngiltere ve Belçika gibi birçok ülkede sokağa inerek kutlama yaptı.

Faslı futbolcular, İspanya karşısında kazandıkları galibiyet sonrasında sahada Filistin bayrağı açarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

Amsterdam'daki kutlamalarda ses bombası kullanıldı

Amsterdam'da yaşayan Faslılar, milli takımlarının İspanya'yı penaltılarda 3-0 yenerek tarihinde ilk kez çeyrek finale yükseldiği maçın ardından, araçlarıyla korna çalarak şehirde tur attı.
Amsterdam Belediyesi ve Savcılığının bazı meydanları 'güvenlik açısından riskli alan' ilan etmesiyle kalabalığa müdahale için daha geniş yetkiye sahip olan polis yetkililerince Twitter'dan yapılan açıklamada, "Merkator Meydanı'ndakiler derhal alanı terk edip evine gitsin. Polis, alandakilere müdahale edecek" uyarısında bulunuldu.
Faslı gençlerin, araçların üzerine çıkarak dans etmesi, toplu taşımayı engellemesi ve çok sayıda ses bombası kullanması üzerine polis aracından, 'meydanın boşaltılmaması halinde müdahale edeceği' anonsu yapıldı.
© AAHollanda polisi, Fas Milli Takımı'nın Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselmesini ses bombalarıyla kutlayan Faslılara müdahale etti.
Hollanda polisi, Fas Milli Takımı'nın Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselmesini ses bombalarıyla kutlayan Faslılara müdahale etti. - Sputnik Türkiye
1/1
© AA
Hollanda polisi, Fas Milli Takımı'nın Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselmesini ses bombalarıyla kutlayan Faslılara müdahale etti.
1/1
© AA
Hollanda polisi, Fas Milli Takımı'nın Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselmesini ses bombalarıyla kutlayan Faslılara müdahale etti.
Çok sayıda polis, polis köpeği ve TOMA'nın hazır tutulduğu meydana giden yollar trafiğe kapatılırken polisin müdahalesi üzerine kalabalık, çevre sokaklara dağıldı.
Güvenlik güçleri, kutlamanın yapıldığı bölgede bir süre daha kalarak kalabalığın yeniden toplanmaması için önlem aldı.

Lahey'deki olaylarda gözaltı

Polis yetkililerince Twitter'dan yapılan paylaşımda, Lahey'deki Vaillant Meydanı'ndaki kutlamalarda kamu düzenini bozdukları ve havai fişek kullandıkları gerekçesiyle 3 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
Rotterdam Kruis Meydanı, Utrecht'in Lombok Bölgesi, Breda şehir merkezi ve Amersfoort şehrinin De Stier Meydanı, çok sayıda Faslı taraftarın galibiyeti kutladığı alanların trafiğe kapatıldığı kaydedildi.

İstanbul'da kutlamalar

Karşılaşmanın ardından İstiklal Caddesi'ne çıkan Fas Milli Takımı formalı taraftarlar, tezahürat yapıp şarkı söylerken, Fatih'te ise bir grup havai fişek gösterisi yaparak eğlendi.
Arkadaşlarıyla birlikte Taksim’de zafer turuna çıkan Assala adlı Faslı taraftar "Biz bugün çok mutluyuz. Fas kazandığı için çok mutluyuz. Çok güçlü bir tamımız var, bir üst tura çıkacağımıza inanıyorum" dedi.
Ülya adlı Faslı taraftar ise "Ben çok mutluyum. Fas’taki herkes çok mutlu çünkü İspanya çok büyük bir takım. Hedefimiz şampiyonluk inşallah" diye konuştu.
© DHAKarşılaşmanın ardından İstiklal Caddesi'ne çıkan Fas Milli Takımı formalı taraftarlar, tezahürat yapıp şarkı söylerken, Fatih'te ise bir grup havai fişek gösterisi yaparak eğlendi.
Karşılaşmanın ardından İstiklal Caddesi'ne çıkan Fas Milli Takımı formalı taraftarlar, tezahürat yapıp şarkı söylerken, Fatih'te ise bir grup havai fişek gösterisi yaparak eğlendi. - Sputnik Türkiye
1/1
© DHA
Karşılaşmanın ardından İstiklal Caddesi'ne çıkan Fas Milli Takımı formalı taraftarlar, tezahürat yapıp şarkı söylerken, Fatih'te ise bir grup havai fişek gösterisi yaparak eğlendi.
1/1
© DHA
Karşılaşmanın ardından İstiklal Caddesi'ne çıkan Fas Milli Takımı formalı taraftarlar, tezahürat yapıp şarkı söylerken, Fatih'te ise bir grup havai fişek gösterisi yaparak eğlendi.
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