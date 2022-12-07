https://sputniknews.com.tr/20221207/fas-tarih-yazdi-portekiz-sov-yapti-1064309095.html

Fas tarih yazdı, Portekiz şov yaptı

Fas tarih yazdı, Portekiz şov yaptı

Katar’da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası’nın heyecan veren maçları, Serhat Ayan, Çağlar Öner ve Ata Arslan’ın hazırlayıp sunduğu Veri Maç programında masaya... 07.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-07T18:05+0300

2022-12-07T18:05+0300

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veri maç

radyo

dünya kupası

2022 dünya kupası

fas

portekiz

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Fas tarih yazdı, Portekiz şov yaptı Fas tarih yazdı, Portekiz şov yaptı

Programın bu bölümünde, Fas-İspanya ve Portekiz-İsviçre müsabakaları, futbol performans karşılaştırma şirketi Comparisonator verilerine dayanarak ele alındı.İki maçta öne çıkan isimlerden Gonçalo Ramos, Hakim Ziyech, Yassine Bounou ve Achref Hakimi’nin performansları değerlendirildi. Dünya Kupası’nda grup aşamasının en iyi 11’i ve Comparisonator yapay zeka indekslerinde hücum, savunma ve birebir parametrelerine göre en iyi 5’er oyuncu dinleyiciyle paylaşıldı.Ayrıca 1986 Dünya Kupası’ndan bu yana oynanan tüm maçlarda penaltı başarı istatistikleri aktarıldı.

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Ata Arslan https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/0b/1063326671_90:0:543:453_100x100_80_0_0_164a8e42359f591bfc580723019d7cc6.jpg

Ata Arslan https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/0b/1063326671_90:0:543:453_100x100_80_0_0_164a8e42359f591bfc580723019d7cc6.jpg

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