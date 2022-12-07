https://sputniknews.com.tr/20221207/fas-tarih-yazdi-portekiz-sov-yapti-1064309095.html
Fas tarih yazdı, Portekiz şov yaptı
Fas tarih yazdı, Portekiz şov yaptı
Katar’da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası’nın heyecan veren maçları, Serhat Ayan, Çağlar Öner ve Ata Arslan’ın hazırlayıp sunduğu Veri Maç programında masaya... 07.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-07T18:05+0300
2022-12-07T18:05+0300
2022-12-07T18:05+0300
veri maç
radyo
dünya kupası
2022 dünya kupası
fas
portekiz
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Fas tarih yazdı, Portekiz şov yaptı
Fas tarih yazdı, Portekiz şov yaptı
Programın bu bölümünde, Fas-İspanya ve Portekiz-İsviçre müsabakaları, futbol performans karşılaştırma şirketi Comparisonator verilerine dayanarak ele alındı.İki maçta öne çıkan isimlerden Gonçalo Ramos, Hakim Ziyech, Yassine Bounou ve Achref Hakimi’nin performansları değerlendirildi. Dünya Kupası’nda grup aşamasının en iyi 11’i ve Comparisonator yapay zeka indekslerinde hücum, savunma ve birebir parametrelerine göre en iyi 5’er oyuncu dinleyiciyle paylaşıldı.Ayrıca 1986 Dünya Kupası’ndan bu yana oynanan tüm maçlarda penaltı başarı istatistikleri aktarıldı.
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Ata Arslan
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/0b/1063326671_90:0:543:453_100x100_80_0_0_164a8e42359f591bfc580723019d7cc6.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Ata Arslan
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/0b/1063326671_90:0:543:453_100x100_80_0_0_164a8e42359f591bfc580723019d7cc6.jpg
radyo, dünya kupası, 2022 dünya kupası, fas, portekiz, аудио
radyo, dünya kupası, 2022 dünya kupası, fas, portekiz, аудио
Fas tarih yazdı, Portekiz şov yaptı
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Katar’da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası’nın heyecan veren maçları, Serhat Ayan, Çağlar Öner ve Ata Arslan’ın hazırlayıp sunduğu Veri Maç programında masaya yatırıldı.
Programın bu bölümünde, Fas-İspanya ve Portekiz-İsviçre müsabakaları, futbol performans karşılaştırma şirketi Comparisonator verilerine dayanarak ele alındı.
İki maçta öne çıkan isimlerden Gonçalo Ramos, Hakim Ziyech, Yassine Bounou ve Achref Hakimi’nin performansları değerlendirildi. Dünya Kupası’nda grup aşamasının en iyi 11’i ve Comparisonator yapay zeka indekslerinde hücum, savunma ve birebir parametrelerine göre en iyi 5’er oyuncu dinleyiciyle paylaşıldı.
Ayrıca 1986 Dünya Kupası’ndan bu yana oynanan tüm maçlarda penaltı başarı istatistikleri aktarıldı.