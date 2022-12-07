https://sputniknews.com.tr/20221207/ev-sahiplerinin-yeni-hamlesi-asgari-ucret-belli-olmadan-zam-bahanesiyle-kiraya-zam-isteniyor-1064283711.html
Ev sahiplerinin yeni hamlesi: Asgari ücret belli olmadan zam bahanesiyle kiraya zam isteniyor
Ev sahiplerinin yeni hamlesi: Asgari ücret belli olmadan zam bahanesiyle kiraya zam isteniyor
Yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı vatandaşın cebini bükmeye devam ediyor. Ev sahipleri yılbaşında maaşlara yapılacak zamları gerekçe göstererek kiralara zam... 07.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-07T10:22+0300
2022-12-07T10:22+0300
2022-12-07T10:24+0300
ekonomi
türkiye
asgari ücret
kira
kira bedeli
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Artan enflasyon ve yaşanan hayat pahalılığı nedeniyle vatandaşlar ev fiyatları ve kiralardan şikayetçi. Yeni yıla az bir zaman kala ev sahiplerinin yeni oyunu ortaya çıktı. Ev sahipleri, kontrat dönemi olmamasına rağmen yılbaşında maaşlara gelecek zamları gerekçe göstererek ev kirasına zam istemeye başladı.Dünya gazetesinde yer alan habere göre konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Kurucu Başkanı ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) Gayrimenkul Komite Başkanı Hakan Akdoğan, "Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Kasım ayı değişim oranları açıklandı.Karar’da yer alan habere göre; İş yerleri için yıllık kira artışı yüzde 70,36 ile rekor seviyeye ulaştı. Konutlar ise 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 akşamına kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde yüzde 25 oranında net bir artış oranı söz konusu. Özellikle de home ofislerde iş yeri olarak kullanılıyor ise onlarda da kira artışı iş yeri artışına tabii" ifadelerini kullandı.'Yüzde 25 zam sınırına uyan çok az'Gayrimenkuldeki fiyat artışları nedeniyle birçok şehirde ev sahiplerinin kiraları iki katına çıkardığını kaydeden Akdoğan, "Yüzde 25’lik zam sınırına uyanların sayısı çok az. Ancak yapılan artışlara rağmen yılbaşının yaklaşmasıyla ev sahiplerinden tekrardan zam talepleri gelmeye başladı. Fakat zamlar, kontratın yenilendiği ayda yılda bir kere yapılır. Yılbaşında maaşlara gelecek zamlar nedeniyle zam talep edilemez" diye konuştu.'Evden çıkaramaz'Ev sahibinin haklı bir nedeni olmadan kiracısının çıkaramayacağını aktaran Akdoğan, "Kiracının kirayı ödememesi, sözleşme maddelerine aykırılıkta bulunması, evin izinsiz başkasına kiraya verilmesi ya da sözleşmede yazan amaç dışında kullanılması, evde esaslı bir tadilat, tamirat yahut yıkım yapılacak olması gibi haklı sebepleri bulunuyorsa kiracı tahliye edilebilir. Ancak kiracı kirasını ödüyorsa, aidatlarını ödüyor, sorumluluklarını yerine getiriyorsa ve evi de amacına göre kullanıyorsa o kiracı tahliye edilemez" ifadelerini kullandı.'Kira tespit davası açabilir'Akdoğan, kiracı ile ev sahibi arasında yaşanan zam sorunun davayla çözülebileceğini belirterek şunları söyledi:
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türkiye, asgari ücret, kira, kira bedeli
türkiye, asgari ücret, kira, kira bedeli
Ev sahiplerinin yeni hamlesi: Asgari ücret belli olmadan zam bahanesiyle kiraya zam isteniyor
10:22 07.12.2022 (güncellendi: 10:24 07.12.2022) Abone ol
Yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı vatandaşın cebini bükmeye devam ediyor. Ev sahipleri yılbaşında maaşlara yapılacak zamları gerekçe göstererek kiralara zam yapmak istiyor.
Artan enflasyon ve yaşanan hayat pahalılığı nedeniyle vatandaşlar ev fiyatları ve kiralardan şikayetçi. Yeni yıla az bir zaman kala ev sahiplerinin yeni oyunu ortaya çıktı. Ev sahipleri, kontrat dönemi olmamasına rağmen yılbaşında maaşlara gelecek zamları gerekçe göstererek ev kirasına zam istemeye başladı.
Dünya gazetesinde yer alan habere göre konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Kurucu Başkanı ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) Gayrimenkul Komite Başkanı Hakan Akdoğan, "Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Kasım ayı değişim oranları açıklandı.
Karar’da yer alan habere göre; İş yerleri için yıllık kira artışı yüzde 70,36 ile rekor seviyeye ulaştı. Konutlar ise 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 akşamına kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde yüzde 25 oranında net bir artış oranı söz konusu. Özellikle de home ofislerde iş yeri olarak kullanılıyor ise onlarda da kira artışı iş yeri artışına tabii" ifadelerini kullandı.
'Yüzde 25 zam sınırına uyan çok az'
Gayrimenkuldeki fiyat artışları nedeniyle birçok şehirde ev sahiplerinin kiraları iki katına çıkardığını kaydeden Akdoğan, "Yüzde 25’lik zam sınırına uyanların sayısı çok az. Ancak yapılan artışlara rağmen yılbaşının yaklaşmasıyla ev sahiplerinden tekrardan zam talepleri gelmeye başladı. Fakat zamlar, kontratın yenilendiği ayda yılda bir kere yapılır. Yılbaşında maaşlara gelecek zamlar nedeniyle zam talep edilemez" diye konuştu.
'Evden çıkaramaz'
Ev sahibinin haklı bir nedeni olmadan kiracısının çıkaramayacağını aktaran Akdoğan, "Kiracının kirayı ödememesi, sözleşme maddelerine aykırılıkta bulunması, evin izinsiz başkasına kiraya verilmesi ya da sözleşmede yazan amaç dışında kullanılması, evde esaslı bir tadilat, tamirat yahut yıkım yapılacak olması gibi haklı sebepleri bulunuyorsa kiracı tahliye edilebilir. Ancak kiracı kirasını ödüyorsa, aidatlarını ödüyor, sorumluluklarını yerine getiriyorsa ve evi de amacına göre kullanıyorsa o kiracı tahliye edilemez" ifadelerini kullandı.
'Kira tespit davası açabilir'
Akdoğan, kiracı ile ev sahibi arasında yaşanan zam sorunun davayla çözülebileceğini belirterek şunları söyledi:
"Kiralama üzerinden 5 yıl geçmişse ve kira bölge ortalamasının altında kalıyorsa ev sahibi 'kira tespit davası' açıp, zam talep edebilir. Bu noktada bölgedeki kira bedelleri incelenir ve kira yeniden belirlenir. Fakat bu durumda kiracının hakkını koruyan bir kira bedeli belirleniyor. Mahkeme 'hakkaniyet indirimi' yapıp yeni kiraya karar veriyor. Eğer kira sözleşmesinin üzerinden 10 yıl geçmişse de 'herhangi bir gerekçe göstermeksizin' evden çıkarma hakkı var ama en az 3 ay önceden yazılı bildirim yapılması gerekiyor."