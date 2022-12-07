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https://sputniknews.com.tr/20221207/eski-arjantin-cumhurbaskani-kirchnera-yolsuzluk-davasinda-6-yil-hapis-cezasi-1064278691.html
Eski Arjantin Cumhurbaşkanı Kirchner'a yolsuzluk davasında 6 yıl hapis cezası
Eski Arjantin Cumhurbaşkanı Kirchner'a yolsuzluk davasında 6 yıl hapis cezası
Eski Arjantin Cumhurbaşkanı ve mevcut Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cristina Fernandez de Kirchner, yargılandığı yolsuzluk davasında 6 yıl hapis ile kalıcı olarak... 07.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-07T02:17+0300
2022-12-07T02:17+0300
dünya
arjantin
yolsuzluk
cristina fernandez de kirchner
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2 Numaralı Federal Sözlü Mahkemede (TOF2) düzenlenen, ülkede "Yollar İdaresi davası" olarak bilinen davanın son duruşmasında, kamu ihalelerinde yolsuzluk yapmaktan yargılanan Kirchner ile 12 kişi hakkında karar açıklandı.Hakim Jorge Gorini'nin okuduğu kararda, ülkeyi 2007-2015 yıllarında yöneten Kirchner, Santa Cruz eyaletindeki yol yapım ihalelerini yasa dışı yollardan iş adamı Lazaro Baez'e vermekten suçlu bulundu.Kendisine yöneltilen yasa dışı örgüt kurma suçundan aklanan Kirchner, yolsuzluk suçundan 6 yıl hapis ile ömür boyu kamu görevinden men edilme cezasına çarptırıldı.Böylece Arjantin tarihinde ilk kez, görevi başındaki bir cumhurbaşkanı yardımcısı, yolsuzluktan yargılanarak ceza almış oldu.Öte yandan, kanunlar gereği, Cumhurbaşkanı Yardımcılığı görevinin sona ereceği 10 Aralık 2023'e kadar tutuklanması mümkün olmayan Kirchner'ın cezasının uygulanması için Yüksek Mahkeme tarafından onaylanması gerekiyor.14 Şubat 2021'de ölen eski Arjantin Cumhurbaşkanı Carlos Menem de 2013'te Ekvador ve Hırvatistan'a yasa dışı silah satışı suçundan 7 yıl ceza almış ancak ölene kadar Senatörlük görevi yürüten Menem'in cezası onanmamıştı.Kirchner'ın yanı sıra eski Bayındırlık Sekreteri Jose Lopez ve eski Ulusal Yollar Müdürü Nelson Periotti 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.Arjantin'in en güçlü siyasi figürlerinden Cristina Kirchner, 2003-2007 döneminde Cumhurbaşkanlığı yapan, 2010'da hayatını kaybeden eşi Nestor Kirchner'dan görevi devralmıştı. Cristina Kirchner, 2015'e kadar Arjantin Cumhurbaşkanı olarak görev yapmıştı.Hakında açılan yolsuzluk davalarını siyasi baskı olarak değerlendiren ve suçlamaları reddeden Kirchner, 29 Kasım'da son savunmasını yaptığı duruşmada, cezasının çoktan hazırlandığını belirtmiş ve mahkemeyi "idam mangasına" benzetmişti.Kirchner'in 12 yıl hapis cezası istemiyle yargılandığı "Yollar İdaresi davası" Mayıs 2019'da başlamıştı.
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arjantin, yolsuzluk, cristina fernandez de kirchner
arjantin, yolsuzluk, cristina fernandez de kirchner

Eski Arjantin Cumhurbaşkanı Kirchner'a yolsuzluk davasında 6 yıl hapis cezası

02:17 07.12.2022
© Sputnik / Sergey Guneev / Multimedya arşivine gidinCristina Fernández de Kirchner
Cristina Fernández de Kirchner - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2022
© Sputnik / Sergey Guneev
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Eski Arjantin Cumhurbaşkanı ve mevcut Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cristina Fernandez de Kirchner, yargılandığı yolsuzluk davasında 6 yıl hapis ile kalıcı olarak kamu görevinden men cezasına çarptırıldı.
2 Numaralı Federal Sözlü Mahkemede (TOF2) düzenlenen, ülkede "Yollar İdaresi davası" olarak bilinen davanın son duruşmasında, kamu ihalelerinde yolsuzluk yapmaktan yargılanan Kirchner ile 12 kişi hakkında karar açıklandı.
Hakim Jorge Gorini'nin okuduğu kararda, ülkeyi 2007-2015 yıllarında yöneten Kirchner, Santa Cruz eyaletindeki yol yapım ihalelerini yasa dışı yollardan iş adamı Lazaro Baez'e vermekten suçlu bulundu.
Kendisine yöneltilen yasa dışı örgüt kurma suçundan aklanan Kirchner, yolsuzluk suçundan 6 yıl hapis ile ömür boyu kamu görevinden men edilme cezasına çarptırıldı.
Böylece Arjantin tarihinde ilk kez, görevi başındaki bir cumhurbaşkanı yardımcısı, yolsuzluktan yargılanarak ceza almış oldu.
Öte yandan, kanunlar gereği, Cumhurbaşkanı Yardımcılığı görevinin sona ereceği 10 Aralık 2023'e kadar tutuklanması mümkün olmayan Kirchner'ın cezasının uygulanması için Yüksek Mahkeme tarafından onaylanması gerekiyor.
14 Şubat 2021'de ölen eski Arjantin Cumhurbaşkanı Carlos Menem de 2013'te Ekvador ve Hırvatistan'a yasa dışı silah satışı suçundan 7 yıl ceza almış ancak ölene kadar Senatörlük görevi yürüten Menem'in cezası onanmamıştı.
Kirchner'ın yanı sıra eski Bayındırlık Sekreteri Jose Lopez ve eski Ulusal Yollar Müdürü Nelson Periotti 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Arjantin'in en güçlü siyasi figürlerinden Cristina Kirchner, 2003-2007 döneminde Cumhurbaşkanlığı yapan, 2010'da hayatını kaybeden eşi Nestor Kirchner'dan görevi devralmıştı. Cristina Kirchner, 2015'e kadar Arjantin Cumhurbaşkanı olarak görev yapmıştı.
Hakında açılan yolsuzluk davalarını siyasi baskı olarak değerlendiren ve suçlamaları reddeden Kirchner, 29 Kasım'da son savunmasını yaptığı duruşmada, cezasının çoktan hazırlandığını belirtmiş ve mahkemeyi "idam mangasına" benzetmişti.
Kirchner'in 12 yıl hapis cezası istemiyle yargılandığı "Yollar İdaresi davası" Mayıs 2019'da başlamıştı.
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