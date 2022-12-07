https://sputniknews.com.tr/20221207/eden-hazarddan-belcika-milli-takimina-veda-1064318179.html
Eden Hazard'dan Belçika Milli Takımı'na veda
Eden Hazard'dan Belçika Milli Takımı'na veda
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid'de forma giyen Belçikalı yıldız oyuncu Eden Hazard, milli takım kariyerini noktaladığını duyurdu. 07.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-07T23:22+0300
2022-12-07T23:22+0300
2022-12-07T23:22+0300
spor
eden hazard
belçika
futbol
veda
milli takım
2022 dünya kupası
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Sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabından milli takıma veda eden 31 yaşındaki yıldız oyuncu Eden Hazard, "Bugün bir sayfa noktalanıyor... 2008'den bu yana bana gösterdiğiniz sevgi ve eşsiz destekten dolayı teşekkür ediyorum. Uluslararası kariyerimi sonlandırma kararı aldım. Zaten halefim hazır. Milli Takım'ı özleyeceğim" ifadelerini kullandı.Kardeşi Borussia Dortmund'da forma giyen Thorgan Hazard'ın da kadrosunda yer aldığı 2022 FIFA Dünya Kupası'nın favorileri arasında gösterilen Belçika, turnuvaya grup aşamasında veda ederek hayal kırıklığı yaşamıştı.Kaptanlığını da üstlendiği Belçika Milli Takımı'nda 126 maça çıkan Hazard, 33 gol attı.
https://sputniknews.com.tr/20221130/eden-hazard-soyunma-odasinda-kavga-iddialarini-yalanladi-1064025026.html
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eden hazard, belçika, futbol, veda, milli takım, 2022 dünya kupası
eden hazard, belçika, futbol, veda, milli takım, 2022 dünya kupası
Eden Hazard'dan Belçika Milli Takımı'na veda
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İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid'de forma giyen Belçikalı yıldız oyuncu Eden Hazard, milli takım kariyerini noktaladığını duyurdu.
Sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabından milli takıma veda eden 31 yaşındaki yıldız oyuncu Eden Hazard, "Bugün bir sayfa noktalanıyor... 2008'den bu yana bana gösterdiğiniz sevgi ve eşsiz destekten dolayı teşekkür ediyorum. Uluslararası kariyerimi sonlandırma kararı aldım. Zaten halefim hazır. Milli Takım'ı özleyeceğim" ifadelerini kullandı.
Kardeşi Borussia Dortmund'da forma giyen Thorgan Hazard'ın da kadrosunda yer aldığı 2022 FIFA Dünya Kupası'nın favorileri arasında gösterilen Belçika, turnuvaya grup aşamasında veda ederek hayal kırıklığı yaşamıştı.
Kaptanlığını da üstlendiği Belçika Milli Takımı'nda 126 maça çıkan Hazard, 33 gol attı.