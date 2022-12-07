https://sputniknews.com.tr/20221207/eden-hazarddan-belcika-milli-takimina-veda-1064318179.html

Eden Hazard'dan Belçika Milli Takımı'na veda

Eden Hazard'dan Belçika Milli Takımı'na veda

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid'de forma giyen Belçikalı yıldız oyuncu Eden Hazard, milli takım kariyerini noktaladığını duyurdu. 07.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-07T23:22+0300

2022-12-07T23:22+0300

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spor

eden hazard

belçika

futbol

veda

milli takım

2022 dünya kupası

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Sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabından milli takıma veda eden 31 yaşındaki yıldız oyuncu Eden Hazard, "Bugün bir sayfa noktalanıyor... 2008'den bu yana bana gösterdiğiniz sevgi ve eşsiz destekten dolayı teşekkür ediyorum. Uluslararası kariyerimi sonlandırma kararı aldım. Zaten halefim hazır. Milli Takım'ı özleyeceğim" ifadelerini kullandı.Kardeşi Borussia Dortmund'da forma giyen Thorgan Hazard'ın da kadrosunda yer aldığı 2022 FIFA Dünya Kupası'nın favorileri arasında gösterilen Belçika, turnuvaya grup aşamasında veda ederek hayal kırıklığı yaşamıştı.Kaptanlığını da üstlendiği Belçika Milli Takımı'nda 126 maça çıkan Hazard, 33 gol attı.

https://sputniknews.com.tr/20221130/eden-hazard-soyunma-odasinda-kavga-iddialarini-yalanladi-1064025026.html

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eden hazard, belçika, futbol, veda, milli takım, 2022 dünya kupası