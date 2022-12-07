Dünya Kupası'nda Hakimi rüzgarı: Doğduğu İspanya'yı eleyip Fas'ı çeyrek finale taşıdı

© AP Photo / Julio Cortez

Ailesine bağlılığını her fırsatta göstermekten çekinmeyen genç futbolcu, Dünya Kupası maçlarında sık sık tribündeki annesinin yanına giderek sosyal medyanın dikkatini çekti. PSG forması giyen Hakimi, hayat hikayesine dair yaptığı bir açıklamada, "Ailemin geçmişinden bahsetmekte benim için utanılacak bir şey yok. Babam seyyar satıcı, annem ise hizmetçiydi. Benim için çile çekip, futbol oynayabilmem için kendilerini feda ettiler. Kardeşlerim de kendini feda etti. Ben onlar için oynuyorum" demişti.