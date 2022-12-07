Dünya Kupası'nda Hakimi rüzgarı: Doğduğu İspanya'yı eleyip Fas'ı çeyrek finale taşıdı
Achraf Hakimi was born and raised in Madrid to Moroccan parents, spent the first years of his life in Spain, and rejected approaches from Spain to play for the Morocco national team.— Zach Lowy (@ZachLowy) December 6, 2022
Today, he scored a panenka penalty against Spain to send Morocco to the quarterfinals. pic.twitter.com/w5bMINAmbz
İspanya'da dünyaya gelen Faslı futbolcu Eşref Hakimi, henüz 8 yaşındayken Real Madrid altyapısında başladığı kariyerini Borussia Dortmund'a taşıdığında futbol dünyasına ismini tanıttı.
İspanya'da dünyaya gelen Faslı futbolcu Eşref Hakimi, henüz 8 yaşındayken Real Madrid altyapısında başladığı kariyerini Borussia Dortmund'a taşıdığında futbol dünyasına ismini tanıttı.
24 yaşındaki futbolcu, daha sonra 43 milyon euroya Inter'e, ardından 68 milyon euroya PSG'ye transfer oldu. Hakimi, halihazırda dünya futbolunun en iyi bek oyuncularından biri olarak biliniyor.
24 yaşındaki futbolcu, daha sonra 43 milyon euroya Inter'e, ardından 68 milyon euroya PSG'ye transfer oldu. Hakimi, halihazırda dünya futbolunun en iyi bek oyuncularından biri olarak biliniyor.
İspanya Milli Takımı'nda oynaması yönündeki teklifleri reddeden Hakimi, köklerinin olduğu Fas'ı tercih etti. İspanya'nın turnuvadan elenmesine neden olan penaltıyı kullanan isim de Hakimi oldu.
İspanya Milli Takımı'nda oynaması yönündeki teklifleri reddeden Hakimi, köklerinin olduğu Fas'ı tercih etti. İspanya'nın turnuvadan elenmesine neden olan penaltıyı kullanan isim de Hakimi oldu.
Ailesine bağlılığını her fırsatta göstermekten çekinmeyen genç futbolcu, Dünya Kupası maçlarında sık sık tribündeki annesinin yanına giderek sosyal medyanın dikkatini çekti. PSG forması giyen Hakimi, hayat hikayesine dair yaptığı bir açıklamada, "Ailemin geçmişinden bahsetmekte benim için utanılacak bir şey yok. Babam seyyar satıcı, annem ise hizmetçiydi. Benim için çile çekip, futbol oynayabilmem için kendilerini feda ettiler. Kardeşlerim de kendini feda etti. Ben onlar için oynuyorum" demişti.
Ailesine bağlılığını her fırsatta göstermekten çekinmeyen genç futbolcu, Dünya Kupası maçlarında sık sık tribündeki annesinin yanına giderek sosyal medyanın dikkatini çekti. PSG forması giyen Hakimi, hayat hikayesine dair yaptığı bir açıklamada, "Ailemin geçmişinden bahsetmekte benim için utanılacak bir şey yok. Babam seyyar satıcı, annem ise hizmetçiydi. Benim için çile çekip, futbol oynayabilmem için kendilerini feda ettiler. Kardeşlerim de kendini feda etti. Ben onlar için oynuyorum" demişti.
Hakimi'nin top oynadığı Fas Milli Takımı'nın çeyrek finaldeki rakibi Portekiz olacak. Turnuvanın dişli takımlarından Portekiz, ikinci tur maçında İsviçre'yi 6-1'le geçti.Fas-Portekiz maçı 10 Aralık Cumartesi günü saat 18.00'de başlayacak.
Hakimi'nin top oynadığı Fas Milli Takımı'nın çeyrek finaldeki rakibi Portekiz olacak. Turnuvanın dişli takımlarından Portekiz, ikinci tur maçında İsviçre'yi 6-1'le geçti.Fas-Portekiz maçı 10 Aralık Cumartesi günü saat 18.00'de başlayacak.