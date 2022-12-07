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Dünya Kupası'nda Hakimi rüzgarı: Doğduğu İspanya'yı eleyip Fas'ı çeyrek finale taşıdı
Dünya Kupası'nda Hakimi rüzgarı: Doğduğu İspanya'yı eleyip Fas'ı çeyrek finale taşıdı
Fas Milli Futbol Takımı'nda forma giyen futbolcu Eşref Hakimi, dün akşam İspanya maçında attığı penaltı golleriyle sosyal medyada gündem oldu. Hakimi'nin... 07.12.2022, Sputnik Türkiye
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Ağustos sonunda takımın başına getirdiği teknik direktör Regragui ile gruptan lider çıkarak büyük bir sürprize imza atan Fas Milli Takımı, İspanya'yı da penaltılarla eleyerek turnuvaya damga vurdu.İspanya'ya karşı son 16 turu maçına çıkan Fas, 12 yıl önce turnuvada şampiyonluğa ulaşan rakibini seri penaltı atışlarıyla evine gönderdi. İspanya'nın üç atıştan da yararlanamadığı penaltılarda, Madrid doğumlu Eşref Hakimi'nin golünde turun gelmesi, sosyal medyada da en çok paylaşılan bilgilerden oldu.Dünya Kupası'nın Faslı yükselen yıldızı Eşref Hakimi hakkında bilinmesi gerekenler, Sputnik'in galerisinde.
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dünya kupası, 2022 dünya kupası, fas, ispanya, ispanya milli futbol takımı, futbol, фото
dünya kupası, 2022 dünya kupası, fas, ispanya, ispanya milli futbol takımı, futbol, фото

Dünya Kupası'nda Hakimi rüzgarı: Doğduğu İspanya'yı eleyip Fas'ı çeyrek finale taşıdı

14:55 07.12.2022 (güncellendi: 14:56 07.12.2022)
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Fas Milli Futbol Takımı'nda forma giyen futbolcu Eşref Hakimi, dün akşam İspanya maçında attığı penaltı golleriyle sosyal medyada gündem oldu. Hakimi'nin Madrid doğumlu olması ve gelen tekliflere rağmen İspanya'nın değil, Fas'ın Milli Futbol Takımı'nı tercih etmiş olması Hakimi'yi Arap basınında da ilgi odağı haline getirdi.
Ağustos sonunda takımın başına getirdiği teknik direktör Regragui ile gruptan lider çıkarak büyük bir sürprize imza atan Fas Milli Takımı, İspanya'yı da penaltılarla eleyerek turnuvaya damga vurdu.
İspanya'ya karşı son 16 turu maçına çıkan Fas, 12 yıl önce turnuvada şampiyonluğa ulaşan rakibini seri penaltı atışlarıyla evine gönderdi.
İspanya'nın üç atıştan da yararlanamadığı penaltılarda, Madrid doğumlu Eşref Hakimi'nin golünde turun gelmesi, sosyal medyada da en çok paylaşılan bilgilerden oldu.
Dünya Kupası'nın Faslı yükselen yıldızı Eşref Hakimi hakkında bilinmesi gerekenler, Sputnik'in galerisinde.
© AP Photo / Martin Meissner

İspanya'da dünyaya gelen Faslı futbolcu Eşref Hakimi, henüz 8 yaşındayken Real Madrid altyapısında başladığı kariyerini Borussia Dortmund'a taşıdığında futbol dünyasına ismini tanıttı.

İspanya&#x27;da dünyaya gelen Faslı futbolcu Eşref Hakimi, henüz 8 yaşındayken Real Madrid altyapısında başladığı kariyerini Borussia Dortmund&#x27;a taşıdığında futbol dünyasına ismini tanıttı. - Sputnik Türkiye
1/5
© AP Photo / Martin Meissner

İspanya'da dünyaya gelen Faslı futbolcu Eşref Hakimi, henüz 8 yaşındayken Real Madrid altyapısında başladığı kariyerini Borussia Dortmund'a taşıdığında futbol dünyasına ismini tanıttı.

© AP Photo / Ebrahim Noroozi

24 yaşındaki futbolcu, daha sonra 43 milyon euroya Inter'e, ardından 68 milyon euroya PSG'ye transfer oldu. Hakimi, halihazırda dünya futbolunun en iyi bek oyuncularından biri olarak biliniyor.

24 yaşındaki futbolcu, daha sonra 43 milyon euroya Inter&#x27;e, ardından 68 milyon euroya PSG&#x27;ye transfer oldu. Hakimi, halihazırda dünya futbolunun en iyi bek oyuncularından biri olarak biliniyor. - Sputnik Türkiye
2/5
© AP Photo / Ebrahim Noroozi

24 yaşındaki futbolcu, daha sonra 43 milyon euroya Inter'e, ardından 68 milyon euroya PSG'ye transfer oldu. Hakimi, halihazırda dünya futbolunun en iyi bek oyuncularından biri olarak biliniyor.

© AP Photo / Ricardo Mazalan

İspanya Milli Takımı'nda oynaması yönündeki teklifleri reddeden Hakimi, köklerinin olduğu Fas'ı tercih etti. İspanya'nın turnuvadan elenmesine neden olan penaltıyı kullanan isim de Hakimi oldu.

İspanya Milli Takımı&#x27;nda oynaması yönündeki teklifleri reddeden Hakimi, köklerinin olduğu Fas&#x27;ı tercih etti. İspanya&#x27;nın turnuvadan elenmesine neden olan penaltıyı kullanan isim de Hakimi oldu. - Sputnik Türkiye
3/5
© AP Photo / Ricardo Mazalan

İspanya Milli Takımı'nda oynaması yönündeki teklifleri reddeden Hakimi, köklerinin olduğu Fas'ı tercih etti. İspanya'nın turnuvadan elenmesine neden olan penaltıyı kullanan isim de Hakimi oldu.

© AP Photo / Julio Cortez

Ailesine bağlılığını her fırsatta göstermekten çekinmeyen genç futbolcu, Dünya Kupası maçlarında sık sık tribündeki annesinin yanına giderek sosyal medyanın dikkatini çekti. PSG forması giyen Hakimi, hayat hikayesine dair yaptığı bir açıklamada, "Ailemin geçmişinden bahsetmekte benim için utanılacak bir şey yok. Babam seyyar satıcı, annem ise hizmetçiydi. Benim için çile çekip, futbol oynayabilmem için kendilerini feda ettiler. Kardeşlerim de kendini feda etti. Ben onlar için oynuyorum" demişti.

Ailesine bağlılığını her fırsatta göstermekten çekinmeyen genç futbolcu, Dünya Kupası maçlarında sık sık tribündeki annesinin yanına giderek sosyal medyanın dikkatini çekti. PSG forması giyen Hakimi, hayat hikayesine dair yaptığı bir açıklamada, &quot;Ailemin geçmişinden bahsetmekte benim için utanılacak bir şey yok. Babam seyyar satıcı, annem ise hizmetçiydi. Benim için çile çekip, futbol oynayabilmem için kendilerini feda ettiler. Kardeşlerim de kendini feda etti. Ben onlar için oynuyorum&quot; demişti. - Sputnik Türkiye
4/5
© AP Photo / Julio Cortez

Ailesine bağlılığını her fırsatta göstermekten çekinmeyen genç futbolcu, Dünya Kupası maçlarında sık sık tribündeki annesinin yanına giderek sosyal medyanın dikkatini çekti. PSG forması giyen Hakimi, hayat hikayesine dair yaptığı bir açıklamada, "Ailemin geçmişinden bahsetmekte benim için utanılacak bir şey yok. Babam seyyar satıcı, annem ise hizmetçiydi. Benim için çile çekip, futbol oynayabilmem için kendilerini feda ettiler. Kardeşlerim de kendini feda etti. Ben onlar için oynuyorum" demişti.

© AP Photo / Luca Bruno

Hakimi'nin top oynadığı Fas Milli Takımı'nın çeyrek finaldeki rakibi Portekiz olacak. Turnuvanın dişli takımlarından Portekiz, ikinci tur maçında İsviçre'yi 6-1'le geçti.Fas-Portekiz maçı 10 Aralık Cumartesi günü saat 18.00'de başlayacak.

Hakimi&#x27;nin top oynadığı Fas Milli Takımı&#x27;nın çeyrek finaldeki rakibi Portekiz olacak. Turnuvanın dişli takımlarından Portekiz, ikinci tur maçında İsviçre&#x27;yi 6-1&#x27;le geçti.Fas-Portekiz maçı 10 Aralık Cumartesi günü saat 18.00&#x27;de başlayacak. - Sputnik Türkiye
5/5
© AP Photo / Luca Bruno

Hakimi'nin top oynadığı Fas Milli Takımı'nın çeyrek finaldeki rakibi Portekiz olacak. Turnuvanın dişli takımlarından Portekiz, ikinci tur maçında İsviçre'yi 6-1'le geçti.Fas-Portekiz maçı 10 Aralık Cumartesi günü saat 18.00'de başlayacak.

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