https://sputniknews.com.tr/20221207/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1064281940.html

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar 18.62 liradan işlem görüyor, euro ise 19.48 lira bandında hareket ediyor. 07.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-07T09:11+0300

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2022-12-07T09:11+0300

ekonomi

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yarım gram altın

gram altın

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Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 18.6240 lira, satış fiyatı 18.6331 lira seviyesinde yer alıyor.Euro/TL 19.4809 lira alış fiyatı, 19.5030 satış fiyatıyla el değiştiriyor.Euro/dolar paritesi ise 1.0460 seviyesinde işlem görüyor.Çeyrek altın ne kadar?7 Aralık 2022 sabahında ons altın 1760 dolara alıcı bulurken, gram altın 1061 liradan satılıyor.Spot piyasada altın satış fiyatları; çeyrek altın 1760 lira, yarım altın 3523 lira, Cumhuriyet altını 7020 liradan el değiştiriyor.

https://sputniknews.com.tr/20221206/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1064232014.html

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