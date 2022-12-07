https://sputniknews.com.tr/20221207/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1064281940.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar 18.62 liradan işlem görüyor, euro ise 19.48 lira bandında hareket ediyor. 07.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-07T09:11+0300
2022-12-07T09:11+0300
2022-12-07T09:11+0300
ekonomi
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Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 18.6240 lira, satış fiyatı 18.6331 lira seviyesinde yer alıyor.Euro/TL 19.4809 lira alış fiyatı, 19.5030 satış fiyatıyla el değiştiriyor.Euro/dolar paritesi ise 1.0460 seviyesinde işlem görüyor.Çeyrek altın ne kadar?7 Aralık 2022 sabahında ons altın 1760 dolara alıcı bulurken, gram altın 1061 liradan satılıyor.Spot piyasada altın satış fiyatları; çeyrek altın 1760 lira, yarım altın 3523 lira, Cumhuriyet altını 7020 liradan el değiştiriyor.
https://sputniknews.com.tr/20221206/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1064232014.html
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dolar ne kadar,euro ne kadar,dolar fiyatları,çeyrek altın ne kadar,gram altın ne kadar
dolar ne kadar,euro ne kadar,dolar fiyatları,çeyrek altın ne kadar,gram altın ne kadar
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
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Dolar 18.62 liradan işlem görüyor, euro ise 19.48 lira bandında hareket ediyor.
Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 18.6240 lira, satış fiyatı 18.6331 lira seviyesinde yer alıyor.
Euro/TL 19.4809 lira alış fiyatı, 19.5030 satış fiyatıyla el değiştiriyor.
Euro/dolar paritesi ise 1.0460 seviyesinde işlem görüyor.
Çeyrek altın ne kadar?
7 Aralık 2022 sabahında ons altın 1760 dolara alıcı bulurken, gram altın 1061 liradan satılıyor.
Spot piyasada altın satış fiyatları; çeyrek altın 1760 lira, yarım altın 3523 lira, Cumhuriyet altını 7020 liradan el değiştiriyor.