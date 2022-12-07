https://sputniknews.com.tr/20221207/demokrat-partinin-il-ve-ilce-baskanliklarina-haciz-1064300687.html

Demokrat Parti'nin il ve ilçe başkanlıklarına haciz

Demokrat Parti'nin il ve ilçe başkanlıklarına haciz

Demokrat Parti'nin Isparta il ve merkez ilçe başkanlıklarının bulunduğu Isparta Belediyesi’ne ait Belediye İş Hanı 4. katındaki yan yana 2 ayrı bürosuna... 07.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-07T15:17+0300

2022-12-07T15:17+0300

2022-12-07T15:22+0300

demokrat parti (dp)

haciz

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Demokrat Parti'nin (DP), belediye iş hanı yönetimine olan ve 2014 yılından bu yana ödenmeyen toplam 95 bin 450 liralık aidat ve yakıt borçlarından dolayı yönetimin haciz uyguladığı öğrenildi.Söz konusu haciz işleminde belediye iş hanı yönetiminin avukatı Enes Aydemir de hazır bulundu. DP yönetimi ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

https://sputniknews.com.tr/20220812/dp-lideri-uysal-adayin-altili-masa-icinden-cikmasi-gerektigi-kanaatindeyiz-1059826487.html

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demokrat parti (dp), haciz