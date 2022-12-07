https://sputniknews.com.tr/20221207/demokrat-partinin-il-ve-ilce-baskanliklarina-haciz-1064300687.html
Demokrat Parti'nin il ve ilçe başkanlıklarına haciz
Demokrat Parti'nin il ve ilçe başkanlıklarına haciz
Demokrat Parti'nin Isparta il ve merkez ilçe başkanlıklarının bulunduğu Isparta Belediyesi’ne ait Belediye İş Hanı 4. katındaki yan yana 2 ayrı bürosuna... 07.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-07T15:17+0300
2022-12-07T15:17+0300
2022-12-07T15:22+0300
demokrat parti (dp)
haciz
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Demokrat Parti'nin (DP), belediye iş hanı yönetimine olan ve 2014 yılından bu yana ödenmeyen toplam 95 bin 450 liralık aidat ve yakıt borçlarından dolayı yönetimin haciz uyguladığı öğrenildi.Söz konusu haciz işleminde belediye iş hanı yönetiminin avukatı Enes Aydemir de hazır bulundu. DP yönetimi ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.
https://sputniknews.com.tr/20220812/dp-lideri-uysal-adayin-altili-masa-icinden-cikmasi-gerektigi-kanaatindeyiz-1059826487.html
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demokrat parti (dp), haciz
demokrat parti (dp), haciz
Demokrat Parti'nin il ve ilçe başkanlıklarına haciz
15:17 07.12.2022 (güncellendi: 15:22 07.12.2022) Abone ol
Demokrat Parti'nin Isparta il ve merkez ilçe başkanlıklarının bulunduğu Isparta Belediyesi’ne ait Belediye İş Hanı 4. katındaki yan yana 2 ayrı bürosuna, partinin borçlarından dolayı haciz işlemi uygulandı, içerideki tüm eşyalara el konuldu.
Demokrat Parti'nin (DP), belediye iş hanı yönetimine olan ve 2014 yılından bu yana ödenmeyen toplam 95 bin 450 liralık aidat ve yakıt borçlarından dolayı yönetimin haciz uyguladığı öğrenildi.
Söz konusu haciz işleminde belediye iş hanı yönetiminin avukatı Enes Aydemir de hazır bulundu. DP yönetimi ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.