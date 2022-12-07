https://sputniknews.com.tr/20221207/cumhurbaskani-erdogan-liderliginde-cumhurbaskanligi-kulliyesinde-anayasa-toplantisi--1064305173.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Anayasa toplantısı yapılıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Anayasa toplantısı yapılıyor
Beştepe'de Anayasa toplantısı gerçekleştiriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıya Meclis Başkanı Şentop da katılıyor. 07.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-07T16:20+0300
2022-12-07T16:20+0300
2022-12-07T16:20+0300
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recep tayyip erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Anayasa toplantısı yapılıyor
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Beştepe'de Anayasa toplantısı gerçekleştiriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıya Meclis Başkanı Şentop da katılıyor.