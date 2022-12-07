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Çin medyası: ABD'nin AB'deki yıkıcı politikası kıtayı istikrarsızlaştırıyor
Çin medyası: ABD'nin AB'deki yıkıcı politikası kıtayı istikrarsızlaştırıyor
Çin merkezli Global Times gazetesinde yayınlanan bir makalede ABD’nin Avrupa Birliği’nde (AB) yürüttüğü yıkıcı politikasının kıtadaki istikrarı bozduğu... 07.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-07T19:31+0300
2022-12-07T19:31+0300
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Chongyang Mali Araştırmalar Enstitüsü ve Renmin Üniversitesi uzmanı John Ross’un Çin’de yayınlanan Global Times gazetesi için kaleme aldığı yazıda ABD’nin AB’de yürüttüğü yıkıcı politikasının kıtayı istikrarsızlığa doğru götürdüğü konusunda uyardı.Makalede, “Avrupa'daki mevcut kargaşanın İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana yaşanan en kötü kargaşa olduğu ortada. Enflasyon 30 yılın en yüksek seviyesine ulaştı, kıtada 1945'ten bu yana en büyük çatışma patlak verdi” ifadelerine yer verildi.Bölgedeki bu ‘kaosun’ Washington tarafından kışkırtıldığına olan inancını dile getiren Ross, “ABD, bunun Rusya’nın güvenliğini doğrudan tehdit ettiğinin farkında olup Ukrayna'ya NATO'ya katılma sözü verdi. Onlar sadece Rusya'yı değil, Berlin'i ucuz Rus gazı yerine pahalı Amerikan gazı almaya zorlayarak Almanya'yı da zayıflatmak istediler” ifadelerini kullandı.Sonuçta Moskova’nın Batı'ya kendi ulusal çıkarlarına el uzatma fırsatı vermediğini vurgulayan yazar, Avrupalı politikacıların ABD'den bağımsız olduklarını göstermeleri gerektiği, aksi halde bu çatışmanın ‘son olmayacağı’ konusunda uyardı.
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abd, ab, avrupa birliği, global times, çin

Çin medyası: ABD'nin AB'deki yıkıcı politikası kıtayı istikrarsızlaştırıyor

19:31 07.12.2022
© AFP 2022 / GEORGES GOBETABD ve AB
ABD ve AB - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2022
© AFP 2022 / GEORGES GOBET
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Çin merkezli Global Times gazetesinde yayınlanan bir makalede ABD’nin Avrupa Birliği’nde (AB) yürüttüğü yıkıcı politikasının kıtadaki istikrarı bozduğu belirtildi.
Chongyang Mali Araştırmalar Enstitüsü ve Renmin Üniversitesi uzmanı John Ross’un Çin’de yayınlanan Global Times gazetesi için kaleme aldığı yazıda ABD’nin AB’de yürüttüğü yıkıcı politikasının kıtayı istikrarsızlığa doğru götürdüğü konusunda uyardı.
Makalede, “Avrupa'daki mevcut kargaşanın İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana yaşanan en kötü kargaşa olduğu ortada. Enflasyon 30 yılın en yüksek seviyesine ulaştı, kıtada 1945'ten bu yana en büyük çatışma patlak verdi” ifadelerine yer verildi.
Bölgedeki bu ‘kaosun’ Washington tarafından kışkırtıldığına olan inancını dile getiren Ross, “ABD, bunun Rusya’nın güvenliğini doğrudan tehdit ettiğinin farkında olup Ukrayna'ya NATO'ya katılma sözü verdi. Onlar sadece Rusya'yı değil, Berlin'i ucuz Rus gazı yerine pahalı Amerikan gazı almaya zorlayarak Almanya'yı da zayıflatmak istediler” ifadelerini kullandı.
Sonuçta Moskova’nın Batı'ya kendi ulusal çıkarlarına el uzatma fırsatı vermediğini vurgulayan yazar, Avrupalı politikacıların ABD'den bağımsız olduklarını göstermeleri gerektiği, aksi halde bu çatışmanın ‘son olmayacağı’ konusunda uyardı.
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