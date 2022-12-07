https://sputniknews.com.tr/20221207/cin-devlet-baskani-si-suudi-arabistana-gidiyor-1064284109.html

Çin Devlet Başkanı Şi, Suudi Arabistan'a gidiyor

Çin Devlet Başkanı Şi, Suudi Arabistan'a gidiyor

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 3 günlük resmi ziyaret için Suudi Arabistan'a gidecek. 07.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-07T10:31+0300

2022-12-07T10:31+0300

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Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Şi, 7-9 Aralık tarihlerini kapsayan resmi ziyaretinde başkent Riyad'da düzenlenecek Çin-Arap Ülkeleri Zirvesi ile Çin-Körfez İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılacak.Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da Çinli liderin, Kral Selman Bin Abdülaziz'in davetiyle ülkeyi ziyaret edeceği doğrulanırken, iki zirve toplantısının, 'tüm alanlarda ortak ilişkileri geliştirmeyi, kalkınma ve işbirliği olanaklarını geliştirmenin yollarını ele almayı amaçladığı' kaydedildi.Çin Devlet Başkanı Şi, 2016'da Riyad'ı ziyaret etmiş, 2019'da da Veliaht Prens Muhammed Bin Salman ile Pekin'de görüşmüştü.Şi'nin ziyaretinin, ABD-Suudi Arabistan ilişkilerinde gerilimlerin olduğu, küresel stratejisinde ağırlığı Asya-Pasifik'e kaydıran Washigton'ın odağını Orta Doğu'dan çevirdiği bir döneme denk gelmesi dikkati çekiyor.ABD Başkanı Joe Biden'ın bu yılın başındaki Riyad'a yaptığı ziyaret, ilişkilerinde beklenen olumlu havayı sağlayamamış, iki ülke en son Suudi Arabistan ve Rusya öncülüğündeki OPEC+ mekanizmasının 5 Kasım'da petrol üretimini azaltma kararı alması nedeniyle ihtilafa düşmüştü.ABD Kongresi, petrol fiyatlarını yükseltmeye yönelik bu adıma karşılık Suudi Arabistan'a silah satışının bir yıllığına askıya alınması çağrısı yapmıştı.Öte yandan Çin'in, ABD'nin ilgisinin Orta Doğu'dan kaymasıyla ortaya çıkacak ekonomik ve siyasi güç boşluğunu doldurabilecek bir aktör olabileceğine ilişkin yorumlar yapılıyor.Pekin, son yıllarda Kuşak ve Yol Girişi kapsamında bölgede çok sayıda altyapı ve ulaştırma projesi yürütürken, enerji kaynaklarına ilgisi artmış durumda.2004'te Çin-Arap Ülkeleri İşbirliği Forumu ile başlayan çok taraflı diyaloğun bu yıl ilk kez düzenlenecek Çin-Arap Ülkeleri Zirvesi ve Çin-Körfez İşbirliği Ülkeleri Zirvesi ile yeni bir boyuta taşınacağı öngörülüyor.

https://sputniknews.com.tr/20221205/brics-ve-olasi-yeni-uyeleri-1064169747.html

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