https://sputniknews.com.tr/20221207/chp-ilce-baskanini-darp-eden-2-supheliden-1i-tutuklandi-1064276807.html

CHP ilçe başkanını darp eden 2 şüpheliden 1'i tutuklandı

CHP ilçe başkanını darp eden 2 şüpheliden 1'i tutuklandı

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde CHP İlçe Başkanı Yavuz Demir’i darp eden 2 şüpheliden 1'i sevk edildiği mahkemece tutuklandı. 07.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-07T01:22+0300

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türkiye

antalya

gazipaşa

ilçe başkanı

saldırı

darp

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Olay, 2 Aralık Cuma akşamı saat 19.00 sıralarında Antalya Gazipaşa'ya bağlı Cumhuriyet Mahallesi, Cebeli mevkiinde bulunan bir restoranda meydana geldi. Akşam yemeğini yemek için restorana gelen CHP İlçe Başkanı Yavuz Demir, restoranın girişinde kimliği belirsiz maskeli 2 kişinin saldırısına uğradı.Darp edilen Demir, başından yaralanıp, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. CHP İlçe Başkanı Yavuz Demir’i darp eden Mustafa N. ve Murathan S. isimli şahıslar, bugün avukatları eşliğinde Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne gelerek teslim oldu.Ekipler tarafından gözaltına alınan Mustafa N. ve Murathan S., karakoldaki işlemlerinin ardından Gazipaşa Adliyesi'ne gönderildi.Savcılıkta ifadesi alınan Mustafa N. ve Murathan S., tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şahıslardan Murathan S. tutuklanırken, Mustafa N. serbest bırakıldı.

https://sputniknews.com.tr/20221202/chp-gazipasa-ilce-baskani-yavuz-demir-maskeli-2-kisi-tarafindan-darp-edildi-1064106609.html

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