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CHP ilçe başkanını darp eden 2 şüpheliden 1'i tutuklandı
CHP ilçe başkanını darp eden 2 şüpheliden 1'i tutuklandı
Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde CHP İlçe Başkanı Yavuz Demir’i darp eden 2 şüpheliden 1'i sevk edildiği mahkemece tutuklandı. 07.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-07T01:22+0300
2022-12-07T01:22+0300
türkiye
antalya
gazipaşa
ilçe başkanı
saldırı
darp
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Olay, 2 Aralık Cuma akşamı saat 19.00 sıralarında Antalya Gazipaşa'ya bağlı Cumhuriyet Mahallesi, Cebeli mevkiinde bulunan bir restoranda meydana geldi. Akşam yemeğini yemek için restorana gelen CHP İlçe Başkanı Yavuz Demir, restoranın girişinde kimliği belirsiz maskeli 2 kişinin saldırısına uğradı.Darp edilen Demir, başından yaralanıp, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. CHP İlçe Başkanı Yavuz Demir’i darp eden Mustafa N. ve Murathan S. isimli şahıslar, bugün avukatları eşliğinde Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne gelerek teslim oldu.Ekipler tarafından gözaltına alınan Mustafa N. ve Murathan S., karakoldaki işlemlerinin ardından Gazipaşa Adliyesi'ne gönderildi.Savcılıkta ifadesi alınan Mustafa N. ve Murathan S., tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şahıslardan Murathan S. tutuklanırken, Mustafa N. serbest bırakıldı.
https://sputniknews.com.tr/20221202/chp-gazipasa-ilce-baskani-yavuz-demir-maskeli-2-kisi-tarafindan-darp-edildi-1064106609.html
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antalya, gazipaşa, ilçe başkanı, saldırı, darp
antalya, gazipaşa, ilçe başkanı, saldırı, darp

CHP ilçe başkanını darp eden 2 şüpheliden 1'i tutuklandı

01:22 07.12.2022
© İHAAntalya’nın Gazipaşa ilçesinde CHP İlçe Başkanı Yavuz Demir’i darp eden 2 şüpheliden 1'i sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde CHP İlçe Başkanı Yavuz Demir’i darp eden 2 şüpheliden 1'i sevk edildiği mahkemece tutuklandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2022
© İHA
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Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde CHP İlçe Başkanı Yavuz Demir’i darp eden 2 şüpheliden 1'i sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Olay, 2 Aralık Cuma akşamı saat 19.00 sıralarında Antalya Gazipaşa'ya bağlı Cumhuriyet Mahallesi, Cebeli mevkiinde bulunan bir restoranda meydana geldi. Akşam yemeğini yemek için restorana gelen CHP İlçe Başkanı Yavuz Demir, restoranın girişinde kimliği belirsiz maskeli 2 kişinin saldırısına uğradı.
Darp edilen Demir, başından yaralanıp, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. CHP İlçe Başkanı Yavuz Demir’i darp eden Mustafa N. ve Murathan S. isimli şahıslar, bugün avukatları eşliğinde Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne gelerek teslim oldu.
Ekipler tarafından gözaltına alınan Mustafa N. ve Murathan S., karakoldaki işlemlerinin ardından Gazipaşa Adliyesi'ne gönderildi.
Savcılıkta ifadesi alınan Mustafa N. ve Murathan S., tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şahıslardan Murathan S. tutuklanırken, Mustafa N. serbest bırakıldı.
Antalya'nın Gazipaşa İlçe Başkanı CHP'li Yavuz Demir, maskeli 2 kişi tarafından sopalarla darp edildi. Yaralanan Demir, hastanede tedaviye alınırken şüpheliler aranıyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2022
TÜRKİYE
CHP Gazipaşa İlçe Başkanı Yavuz Demir, maskeli 2 kişi tarafından darp edildi
2 Aralık, 23:33
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