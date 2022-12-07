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https://sputniknews.com.tr/20221207/cankirida-2-zincir-market-subesi-evrak-eksikligi-nedeniyle-kapatildi-1064316474.html
Çankırı'da 2 zincir market şubesi, 'evrak eksikliği' nedeniyle kapatıldı
Çankırı'da 2 zincir market şubesi, 'evrak eksikliği' nedeniyle kapatıldı
Çankırı'da zincir marketlere yönelik denetim yapan zabıta ekipleri, 2 market şubesini 'evrak eksikliği' nedeniyle kapattı. Son kullanma tarihi geçmiş ürün... 07.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-07T22:34+0300
2022-12-07T22:34+0300
türkiye
çankırı
market
denetim
kapatma
zabıta
fiyat
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Çankırı Belediyesi zabıta ekipleri, kent sakinlerinden gelen şikayetler üzerine kent merkezindeki zincir marketlerde denetim yaptı. Denetimde, ürünlerin gramaj, son kullanma tarihleri, reyon ve kasa fiyatları incelendi. Ayrıca hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı kontrol edildi. Denetimde, 2 market şubesi 'evrak eksiliği' nedeniyle kapatıldı. Son kullanma tarihi geçen ürün sattığı ve etiket ile kasa fiyatlarının farklı olduğu belirlenen 3 şubeye de para cezası uygulandı.Belediyeden yapılan açıklamada, halk sağlığı öncelikli olmak üzere vatandaşın istek, öneri ve şikayetleri doğrultusunda zabıta ekiplerinin denetimleri kararlılık ile sürdüreceği belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20221206/20-firmaya-fahis-fiyat-sorusturmasi-zincir-marketler-savunma-veriyor-1064248100.html
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çankırı, market, denetim, kapatma, zabıta, fiyat
çankırı, market, denetim, kapatma, zabıta, fiyat

Çankırı'da 2 zincir market şubesi, 'evrak eksikliği' nedeniyle kapatıldı

22:34 07.12.2022
© DHAÇankırı'da zincir marketlere yönelik denetim yapan zabıta ekipleri, 2 market şubesini evrak eksikliği nedeniyle kapattı. Son kullanma tarihi geçmiş ürün sattığı ve etiket ile kasa fiyatları arasında fark bulunduğu belirlenen 3 şubeye para cezası uyguladı.
Çankırı'da zincir marketlere yönelik denetim yapan zabıta ekipleri, 2 market şubesini evrak eksikliği nedeniyle kapattı. Son kullanma tarihi geçmiş ürün sattığı ve etiket ile kasa fiyatları arasında fark bulunduğu belirlenen 3 şubeye para cezası uyguladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2022
© DHA
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Çankırı'da zincir marketlere yönelik denetim yapan zabıta ekipleri, 2 market şubesini 'evrak eksikliği' nedeniyle kapattı. Son kullanma tarihi geçmiş ürün sattığı ve etiket ile kasa fiyatları arasında fark bulunduğu belirlenen 3 şubeye para cezası uyguladı.
Çankırı Belediyesi zabıta ekipleri, kent sakinlerinden gelen şikayetler üzerine kent merkezindeki zincir marketlerde denetim yaptı.
Denetimde, ürünlerin gramaj, son kullanma tarihleri, reyon ve kasa fiyatları incelendi. Ayrıca hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı kontrol edildi.
Denetimde, 2 market şubesi 'evrak eksiliği' nedeniyle kapatıldı. Son kullanma tarihi geçen ürün sattığı ve etiket ile kasa fiyatlarının farklı olduğu belirlenen 3 şubeye de para cezası uygulandı.
Belediyeden yapılan açıklamada, halk sağlığı öncelikli olmak üzere vatandaşın istek, öneri ve şikayetleri doğrultusunda zabıta ekiplerinin denetimleri kararlılık ile sürdüreceği belirtildi.
Rusya, market, alışveriş, gıda - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2022
EKONOMİ
20 firmaya fahiş fiyat soruşturması: Zincir marketler savunma veriyor
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