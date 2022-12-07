https://sputniknews.com.tr/20221207/cankirida-2-zincir-market-subesi-evrak-eksikligi-nedeniyle-kapatildi-1064316474.html

Çankırı'da 2 zincir market şubesi, 'evrak eksikliği' nedeniyle kapatıldı

Çankırı'da 2 zincir market şubesi, 'evrak eksikliği' nedeniyle kapatıldı

Çankırı'da zincir marketlere yönelik denetim yapan zabıta ekipleri, 2 market şubesini 'evrak eksikliği' nedeniyle kapattı. Son kullanma tarihi geçmiş ürün... 07.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-07T22:34+0300

2022-12-07T22:34+0300

2022-12-07T22:34+0300

türkiye

çankırı

market

denetim

kapatma

zabıta

fiyat

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/07/1064316566_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_374f9d3febe726eae11295aeda284db3.jpg

Çankırı Belediyesi zabıta ekipleri, kent sakinlerinden gelen şikayetler üzerine kent merkezindeki zincir marketlerde denetim yaptı. Denetimde, ürünlerin gramaj, son kullanma tarihleri, reyon ve kasa fiyatları incelendi. Ayrıca hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı kontrol edildi. Denetimde, 2 market şubesi 'evrak eksiliği' nedeniyle kapatıldı. Son kullanma tarihi geçen ürün sattığı ve etiket ile kasa fiyatlarının farklı olduğu belirlenen 3 şubeye de para cezası uygulandı.Belediyeden yapılan açıklamada, halk sağlığı öncelikli olmak üzere vatandaşın istek, öneri ve şikayetleri doğrultusunda zabıta ekiplerinin denetimleri kararlılık ile sürdüreceği belirtildi.

https://sputniknews.com.tr/20221206/20-firmaya-fahis-fiyat-sorusturmasi-zincir-marketler-savunma-veriyor-1064248100.html

türkiye

çankırı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

çankırı, market, denetim, kapatma, zabıta, fiyat