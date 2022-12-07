https://sputniknews.com.tr/20221207/borrellin-ukrayna-ile-ilgili-aciklamasina-sosyal-medya-kullanicilarindan-tepki-1064311650.html
Borrell'in Ukrayna ile ilgili açıklamasına sosyal medya kullanıcılarından tepki
Borrell'in Ukrayna ile ilgili açıklamasına sosyal medya kullanıcılarından tepki
Twitter kullanıcıları, AB Yüksek Temsilcisi Borrell’in Ukrayna ile ilgili sözlerine tepki gösterdi. 07.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-07T19:33+0300
2022-12-07T19:33+0300
2022-12-07T19:33+0300
dünya
josep borrell
avrupa birliği
ab
ukrayna
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/07/1044442820_0:0:1800:1014_1920x0_80_0_0_ab9c8ae4feb93a32f2427b009bb78903.jpg
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in ‘Ukrayna ne kadar çok yıkıma uğrarsa Avrupa Birliği'ne katılma şansının o kadar yüksek olacağı’ şeklindeki sözlerine Twitter kullanıcıları tepki gösterdi.Kullanıcılardan bazılarının yorumları şu şekilde;“NATO'ya katılma şansı elde etmek için önce ‘son Ukraynalıya kadar’, şimdi de AB'ye katılma şansını artırmak için ‘son taşa kadar’ savaş.”“AB'nin ekonomiyle ilgili pek çok sorunu var, Ukrayna'nın kabulü onu tamamen yok edebilir.”“Batı'nın temel amacı, Ukrayna'yı olabildiğince yıkıma uğratmak ve bu süreçte Rusya'ya mümkün olduğunca çok zarar vermektir”“Batı, Ukrayna'nın azami ölçüde tahrip edilmesi konusunda ısrar ediyor, çünkü bu çatışma ne kadar uzun sürerse, bir zamanlar kardeş olan halklar arasındaki nefretin o kadar çok artacağını ve bunu çözmek için çok sayıda neslin geçmesi gerektiğini biliyorlar”“Ukrayna ne kadar çok yıkıma uğrarsa, kaosa sürüklenme şansı o kadar artar. Hemen şimdi müzakerelere başlayın ve insanların hayatlarını kurtarın.”
avrupa birliği
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/07/1044442820_201:0:1800:1199_1920x0_80_0_0_c5e77d564f37f822cb9ad0c394ffd5cc.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
josep borrell, avrupa birliği, ab, ukrayna
josep borrell, avrupa birliği, ab, ukrayna
Borrell'in Ukrayna ile ilgili açıklamasına sosyal medya kullanıcılarından tepki
Abone ol
Twitter kullanıcıları, AB Yüksek Temsilcisi Borrell’in Ukrayna ile ilgili sözlerine tepki gösterdi.
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in ‘Ukrayna ne kadar çok yıkıma uğrarsa Avrupa Birliği'ne katılma şansının o kadar yüksek olacağı’ şeklindeki sözlerine Twitter kullanıcıları tepki gösterdi.
Kullanıcılardan bazılarının yorumları şu şekilde;
“NATO'ya katılma şansı elde etmek için önce ‘son Ukraynalıya kadar’, şimdi de AB'ye katılma şansını artırmak için ‘son taşa kadar’ savaş.”
“AB'nin ekonomiyle ilgili pek çok sorunu var, Ukrayna'nın kabulü onu tamamen yok edebilir.”
“Batı'nın temel amacı, Ukrayna'yı olabildiğince yıkıma uğratmak ve bu süreçte Rusya'ya mümkün olduğunca çok zarar vermektir”
“Batı, Ukrayna'nın azami ölçüde tahrip edilmesi konusunda ısrar ediyor, çünkü bu çatışma ne kadar uzun sürerse, bir zamanlar kardeş olan halklar arasındaki nefretin o kadar çok artacağını ve bunu çözmek için çok sayıda neslin geçmesi gerektiğini biliyorlar”
“Ukrayna ne kadar çok yıkıma uğrarsa, kaosa sürüklenme şansı o kadar artar. Hemen şimdi müzakerelere başlayın ve insanların hayatlarını kurtarın.”