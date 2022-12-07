https://sputniknews.com.tr/20221207/borrellin-ukrayna-ile-ilgili-aciklamasina-sosyal-medya-kullanicilarindan-tepki-1064311650.html

Borrell'in Ukrayna ile ilgili açıklamasına sosyal medya kullanıcılarından tepki

Borrell'in Ukrayna ile ilgili açıklamasına sosyal medya kullanıcılarından tepki

Twitter kullanıcıları, AB Yüksek Temsilcisi Borrell’in Ukrayna ile ilgili sözlerine tepki gösterdi. 07.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-07T19:33+0300

2022-12-07T19:33+0300

2022-12-07T19:33+0300

dünya

josep borrell

avrupa birliği

ab

ukrayna

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/07/1044442820_0:0:1800:1014_1920x0_80_0_0_ab9c8ae4feb93a32f2427b009bb78903.jpg

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in ‘Ukrayna ne kadar çok yıkıma uğrarsa Avrupa Birliği'ne katılma şansının o kadar yüksek olacağı’ şeklindeki sözlerine Twitter kullanıcıları tepki gösterdi.Kullanıcılardan bazılarının yorumları şu şekilde;“NATO'ya katılma şansı elde etmek için önce ‘son Ukraynalıya kadar’, şimdi de AB'ye katılma şansını artırmak için ‘son taşa kadar’ savaş.”“AB'nin ekonomiyle ilgili pek çok sorunu var, Ukrayna'nın kabulü onu tamamen yok edebilir.”“Batı'nın temel amacı, Ukrayna'yı olabildiğince yıkıma uğratmak ve bu süreçte Rusya'ya mümkün olduğunca çok zarar vermektir”“Batı, Ukrayna'nın azami ölçüde tahrip edilmesi konusunda ısrar ediyor, çünkü bu çatışma ne kadar uzun sürerse, bir zamanlar kardeş olan halklar arasındaki nefretin o kadar çok artacağını ve bunu çözmek için çok sayıda neslin geçmesi gerektiğini biliyorlar”“Ukrayna ne kadar çok yıkıma uğrarsa, kaosa sürüklenme şansı o kadar artar. Hemen şimdi müzakerelere başlayın ve insanların hayatlarını kurtarın.”

avrupa birliği

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

josep borrell, avrupa birliği, ab, ukrayna