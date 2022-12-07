https://sputniknews.com.tr/20221207/bloomberg-rusyanin-komur-ihracati-ab-kisitlamalari-hafiflettikten-sonra-hizla-artti--1064303835.html

Bloomberg: Rusya'nın kömür ihracatı, AB kısıtlamaları hafiflettikten sonra hızla arttı

Bloomberg: Rusya'nın kömür ihracatı, AB kısıtlamaları hafiflettikten sonra hızla arttı

Bloomberg, Rus kömürünün deniz yoluyla yapılan ihracatının, AB'nin nakliye üzerindeki kısıtlamaları hafifletmesinin ardından rekor seviyelere yaklaştığını... 07.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-07T16:24+0300

2022-12-07T16:24+0300

2022-12-07T16:24+0300

avrupa'da enerji krizi

bloomberg

rusya

the bloomberg news

kömür

ihracat

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/07/1064304452_0:0:3075:1731_1920x0_80_0_0_b3a8c8b5470542b9e24295e71c256ecc.jpg

Bloomberg ajansının analiz şirketi Kpler'in verilerine dayandırdığı habere göre Rus kömürünün deniz yoluyla yapılan ihracatı, AB’nin nakliye kısıtlamaları hafifletmesinin ardından rekor seviyelere yaklaştı, ekim ayında Rusya’dan yapılan kömür tedariki neredeyse 16.6 milyon ton oldu. 10 Ağustos'ta Rusya’dan kömür ihracatını yasaklayan AB, enerji ve gıda krizi ile mücadele önlemi olarak eylül ayında Avrupalı şirketlere Rusya’dan AB dışına sevk edilen Rus kömürüne tedarik, finansman ve sigortalama izni verdi. Kpler analisti Viktor Katona, Rusya’nın özel askeri operasyonunu başladıktan sonra Rus kömürünün Asya pazarlarına yönlendirildiğini, ekim ayında Rus kömürünün en büyük ithalatçılarının 2.4 milyon tonluk hacimle Türkiye ve 6 milyon tonluk hacimle Çin olduğunu belirtti.

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bloomberg, rusya, the bloomberg news, kömür, ihracat