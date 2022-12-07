https://sputniknews.com.tr/20221207/bloomberg-rusyanin-komur-ihracati-ab-kisitlamalari-hafiflettikten-sonra-hizla-artti--1064303835.html
Bloomberg: Rusya'nın kömür ihracatı, AB kısıtlamaları hafiflettikten sonra hızla arttı
Bloomberg: Rusya'nın kömür ihracatı, AB kısıtlamaları hafiflettikten sonra hızla arttı
Bloomberg, Rus kömürünün deniz yoluyla yapılan ihracatının, AB'nin nakliye üzerindeki kısıtlamaları hafifletmesinin ardından rekor seviyelere yaklaştığını... 07.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-07T16:24+0300
2022-12-07T16:24+0300
2022-12-07T16:24+0300
avrupa'da enerji krizi
bloomberg
rusya
the bloomberg news
kömür
ihracat
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Bloomberg ajansının analiz şirketi Kpler'in verilerine dayandırdığı habere göre Rus kömürünün deniz yoluyla yapılan ihracatı, AB’nin nakliye kısıtlamaları hafifletmesinin ardından rekor seviyelere yaklaştı, ekim ayında Rusya’dan yapılan kömür tedariki neredeyse 16.6 milyon ton oldu. 10 Ağustos'ta Rusya’dan kömür ihracatını yasaklayan AB, enerji ve gıda krizi ile mücadele önlemi olarak eylül ayında Avrupalı şirketlere Rusya’dan AB dışına sevk edilen Rus kömürüne tedarik, finansman ve sigortalama izni verdi. Kpler analisti Viktor Katona, Rusya’nın özel askeri operasyonunu başladıktan sonra Rus kömürünün Asya pazarlarına yönlendirildiğini, ekim ayında Rus kömürünün en büyük ithalatçılarının 2.4 milyon tonluk hacimle Türkiye ve 6 milyon tonluk hacimle Çin olduğunu belirtti.
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bloomberg, rusya, the bloomberg news, kömür, ihracat
bloomberg, rusya, the bloomberg news, kömür, ihracat
Bloomberg: Rusya'nın kömür ihracatı, AB kısıtlamaları hafiflettikten sonra hızla arttı
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Bloomberg, Rus kömürünün deniz yoluyla yapılan ihracatının, AB'nin nakliye üzerindeki kısıtlamaları hafifletmesinin ardından rekor seviyelere yaklaştığını yazdı.
Bloomberg ajansının analiz şirketi Kpler'in verilerine dayandırdığı habere göre Rus kömürünün deniz yoluyla yapılan ihracatı, AB’nin nakliye kısıtlamaları hafifletmesinin ardından rekor seviyelere yaklaştı, ekim ayında Rusya’dan yapılan kömür tedariki neredeyse 16.6 milyon ton oldu.
10 Ağustos'ta Rusya’dan kömür ihracatını yasaklayan AB, enerji ve gıda krizi ile mücadele önlemi olarak eylül ayında Avrupalı şirketlere Rusya’dan AB dışına sevk edilen Rus kömürüne tedarik, finansman ve sigortalama izni verdi.
Kpler analisti Viktor Katona, Rusya’nın özel askeri operasyonunu başladıktan sonra Rus kömürünün Asya pazarlarına yönlendirildiğini, ekim ayında Rus kömürünün en büyük ithalatçılarının 2.4 milyon tonluk hacimle Türkiye ve 6 milyon tonluk hacimle Çin olduğunu belirtti.