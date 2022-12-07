Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20221207/bloomberg-rusyanin-komur-ihracati-ab-kisitlamalari-hafiflettikten-sonra-hizla-artti--1064303835.html
Bloomberg: Rusya'nın kömür ihracatı, AB kısıtlamaları hafiflettikten sonra hızla arttı
Bloomberg: Rusya'nın kömür ihracatı, AB kısıtlamaları hafiflettikten sonra hızla arttı
Bloomberg, Rus kömürünün deniz yoluyla yapılan ihracatının, AB'nin nakliye üzerindeki kısıtlamaları hafifletmesinin ardından rekor seviyelere yaklaştığını... 07.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-07T16:24+0300
2022-12-07T16:24+0300
avrupa'da enerji krizi
bloomberg
rusya
the bloomberg news
kömür
ihracat
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/07/1064304452_0:0:3075:1731_1920x0_80_0_0_b3a8c8b5470542b9e24295e71c256ecc.jpg
Bloomberg ajansının analiz şirketi Kpler'in verilerine dayandırdığı habere göre Rus kömürünün deniz yoluyla yapılan ihracatı, AB’nin nakliye kısıtlamaları hafifletmesinin ardından rekor seviyelere yaklaştı, ekim ayında Rusya’dan yapılan kömür tedariki neredeyse 16.6 milyon ton oldu. 10 Ağustos'ta Rusya’dan kömür ihracatını yasaklayan AB, enerji ve gıda krizi ile mücadele önlemi olarak eylül ayında Avrupalı şirketlere Rusya’dan AB dışına sevk edilen Rus kömürüne tedarik, finansman ve sigortalama izni verdi. Kpler analisti Viktor Katona, Rusya’nın özel askeri operasyonunu başladıktan sonra Rus kömürünün Asya pazarlarına yönlendirildiğini, ekim ayında Rus kömürünün en büyük ithalatçılarının 2.4 milyon tonluk hacimle Türkiye ve 6 milyon tonluk hacimle Çin olduğunu belirtti.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/07/1064304452_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_5fe07582618fb3007d4ce91ad307cec3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
bloomberg, rusya, the bloomberg news, kömür, ihracat
bloomberg, rusya, the bloomberg news, kömür, ihracat

Bloomberg: Rusya'nın kömür ihracatı, AB kısıtlamaları hafiflettikten sonra hızla arttı

16:24 07.12.2022
© AFP 2022 / JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGENKömür
Kömür - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2022
© AFP 2022 / JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN
Abone olTelegram
Bloomberg, Rus kömürünün deniz yoluyla yapılan ihracatının, AB'nin nakliye üzerindeki kısıtlamaları hafifletmesinin ardından rekor seviyelere yaklaştığını yazdı.
Bloomberg ajansının analiz şirketi Kpler'in verilerine dayandırdığı habere göre Rus kömürünün deniz yoluyla yapılan ihracatı, AB’nin nakliye kısıtlamaları hafifletmesinin ardından rekor seviyelere yaklaştı, ekim ayında Rusya’dan yapılan kömür tedariki neredeyse 16.6 milyon ton oldu.
10 Ağustos'ta Rusya’dan kömür ihracatını yasaklayan AB, enerji ve gıda krizi ile mücadele önlemi olarak eylül ayında Avrupalı şirketlere Rusya’dan AB dışına sevk edilen Rus kömürüne tedarik, finansman ve sigortalama izni verdi.
Kpler analisti Viktor Katona, Rusya’nın özel askeri operasyonunu başladıktan sonra Rus kömürünün Asya pazarlarına yönlendirildiğini, ekim ayında Rus kömürünün en büyük ithalatçılarının 2.4 milyon tonluk hacimle Türkiye ve 6 milyon tonluk hacimle Çin olduğunu belirtti.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала