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Birol Gür, MHP İstanbul İl Başkanlığı görevinden istifa etti
Birol Gür, MHP İstanbul İl Başkanlığı görevinden istifa etti
MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla görevinden istifa ettiğini duyurdu. 07.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-07T22:53+0300
2022-12-07T22:55+0300
politika
milliyetçi hareket partisi (mhp)
mhp
istanbul
istifa
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2018 yılından bu yana MHP İstanbul İl Başkanı olan Birol Gür, görevinden istifa etti.Gür sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Mensubu bulunmaktan şeref duyduğum hareketimizin İstanbul İl Başkanlığı makamından an itibarıyla ayrılmış bulunmaktayım. Liderimizin emrinde son nefesimize kadar hareketimizin başarısı için ter dökmek vazifemiz olacaktır. Her daim Lider, Teşkilat, Doktrin demeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.Birol Gür'ün 2023 seçimlerinde MHP'den milletvekili aday adayı olacağı iddia edildi.
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milliyetçi hareket partisi (mhp), mhp, istanbul, istifa
milliyetçi hareket partisi (mhp), mhp, istanbul, istifa

Birol Gür, MHP İstanbul İl Başkanlığı görevinden istifa etti

22:53 07.12.2022 (güncellendi: 22:55 07.12.2022)
© TwitterBirol Gür
Birol Gür - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2022
© Twitter
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MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla görevinden istifa ettiğini duyurdu.
2018 yılından bu yana MHP İstanbul İl Başkanı olan Birol Gür, görevinden istifa etti.
Gür sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Mensubu bulunmaktan şeref duyduğum hareketimizin İstanbul İl Başkanlığı makamından an itibarıyla ayrılmış bulunmaktayım. Liderimizin emrinde son nefesimize kadar hareketimizin başarısı için ter dökmek vazifemiz olacaktır. Her daim Lider, Teşkilat, Doktrin demeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Birol Gür'ün 2023 seçimlerinde MHP'den milletvekili aday adayı olacağı iddia edildi.
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