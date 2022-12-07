https://sputniknews.com.tr/20221207/birol-gur-mhp-istanbul-il-baskanligi-gorevinden-istifa-etti-1064317582.html

Birol Gür, MHP İstanbul İl Başkanlığı görevinden istifa etti

Birol Gür, MHP İstanbul İl Başkanlığı görevinden istifa etti

MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla görevinden istifa ettiğini duyurdu. 07.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-07T22:53+0300

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politika

milliyetçi hareket partisi (mhp)

mhp

istanbul

istifa

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2018 yılından bu yana MHP İstanbul İl Başkanı olan Birol Gür, görevinden istifa etti.Gür sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Mensubu bulunmaktan şeref duyduğum hareketimizin İstanbul İl Başkanlığı makamından an itibarıyla ayrılmış bulunmaktayım. Liderimizin emrinde son nefesimize kadar hareketimizin başarısı için ter dökmek vazifemiz olacaktır. Her daim Lider, Teşkilat, Doktrin demeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.Birol Gür'ün 2023 seçimlerinde MHP'den milletvekili aday adayı olacağı iddia edildi.

istanbul

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Sputnik Türkiye

milliyetçi hareket partisi (mhp), mhp, istanbul, istifa