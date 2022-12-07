https://sputniknews.com.tr/20221207/benzin-ve-motorine-indirim-geliyor-1064282122.html

Benzin ve motorine indirim geliyor

Benzin ve motorine indirim geliyor

Perşembe gününden itibaren motorin grubunda 1.88 TL, benzin grubunda ise 2.13 liralık indirim bekleniyor. 07.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-07T09:21+0300

2022-12-07T09:21+0300

2022-12-07T09:21+0300

ekonomi

türkiye

ekonomi

benzin

motorin

indirim

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Brent petrol fiyatı 79 dolar seviyesine kadar geriledi. Perşembe gününden itibaren motorin grubunda 1.88 TL, benzin grubunda ise 2.13 liralık indirim bekleniyor. İndirim gerçekleşirse benzin 20 liranın altına inecek.Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre, İstanbul'da motorin litre fiyatı ortalama 22.97 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 20.17 liradan satılıyor.

https://sputniknews.com.tr/20221206/motorine-66-kurus-indirim-geldi-1064230857.html

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türkiye, ekonomi, benzin, motorin, indirim