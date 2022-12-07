https://sputniknews.com.tr/20221207/benzin-ve-motorine-indirim-geliyor-1064282122.html
Benzin ve motorine indirim geliyor
Benzin ve motorine indirim geliyor
Perşembe gününden itibaren motorin grubunda 1.88 TL, benzin grubunda ise 2.13 liralık indirim bekleniyor. 07.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-07T09:21+0300
2022-12-07T09:21+0300
2022-12-07T09:21+0300
ekonomi
türkiye
ekonomi
benzin
motorin
indirim
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Brent petrol fiyatı 79 dolar seviyesine kadar geriledi. Perşembe gününden itibaren motorin grubunda 1.88 TL, benzin grubunda ise 2.13 liralık indirim bekleniyor. İndirim gerçekleşirse benzin 20 liranın altına inecek.Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre, İstanbul'da motorin litre fiyatı ortalama 22.97 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 20.17 liradan satılıyor.
https://sputniknews.com.tr/20221206/motorine-66-kurus-indirim-geldi-1064230857.html
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türkiye, ekonomi, benzin, motorin, indirim
türkiye, ekonomi, benzin, motorin, indirim
Benzin ve motorine indirim geliyor
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Perşembe gününden itibaren motorin grubunda 1.88 TL, benzin grubunda ise 2.13 liralık indirim bekleniyor.
Brent petrol fiyatı 79 dolar seviyesine kadar geriledi.
Perşembe gününden itibaren motorin grubunda 1.88 TL, benzin grubunda ise 2.13 liralık indirim bekleniyor. İndirim gerçekleşirse benzin 20 liranın altına inecek.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre, İstanbul'da motorin litre fiyatı ortalama 22.97 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 20.17 liradan satılıyor.