https://sputniknews.com.tr/20221207/bakan-donmez-vatandaslarina-birim-enerji-basina-en-ucuz-dogalgaz-saglayan-ucuncu-ulke-konumundayiz-1064314414.html

Bakan Dönmez: Vatandaşlarına birim enerji başına en ucuz doğalgaz sağlayan üçüncü ülke konumundayız

Bakan Dönmez: Vatandaşlarına birim enerji başına en ucuz doğalgaz sağlayan üçüncü ülke konumundayız

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, "Ekim itibarıyla Avrupa ülkeleri arasında meskenlerde vatandaşlarına birim enerji başına en ucuz doğalgaz sağlayan... 07.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-07T22:00+0300

2022-12-07T22:00+0300

2022-12-07T22:05+0300

fatih dönmez

politika

doğalgaz

tbmm genel kurulu

bütçe görüşmeleri

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, TBMM Genel Kurulu'nda bakanlığının 2023 yılı bütçesine ilişkin konuşmasında, 'Türkiye Yüzyılı'nın temel paradigmalarından biri olan enerji bağımsızlığı ve enerjinin katlanılabilir maliyetle tüketiciye sunulmasının, stratejik önemini vurguladı.Türkiye'nin pandemi sonrasında hızla toparlanarak 2021'de yüzde 11,4 büyüdüğünü anımsatan Dönmez, yenilenebilir enerjiden madene, katma değeri yüksek Ar-Ge projelerinden nükleere, sektöre katkı sağlayan her alanda teknolojik altyapıları güçlendirecek yatırımlara imza attıklarını dile getirdi.Dönmez, Türkiye'nin sürekli artan elektrik ihtiyacının karşılanabilmesinin kritik öneme sahip olduğuna işaret ederek, enerji sektörüne yatırım yapmak isteyen girişimciler için rehber niteliği taşıyacak Türkiye Ulusal Enerji Planı'nı kısa sürede yayımlayacaklarını bildirdi.Türkiye'nin 2002'de 12 bin 305 MW olan yenilenebilir enerji kaynaklı kurulu gücünün, Ekim 2022 sonu itibarıyla 55 bin 901 MW olarak gerçekleştiğini belirten Dönmez, şöyle devam etti:'81 il merkezinin tümüne doğalgaz ulaştırdık'Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) ve Güneş Enerji Santrali (GES) projelerinin önemine değinen Dönmez, şöyle konuştu:Dönmez, elektrik enerjisi sektöründe 20 yılda elde ettikleri başarının bir benzerine doğalgaz sektöründe de ulaştıklarını, 20 yıl önce sadece 5'i il merkezi olmak üzere 57 yerleşim yerinde doğal gaz kullanıldığını, şimdi ise 81 il merkezinin tümüne ve 693 yerleşim yerine doğalgaz ulaştırdıklarını vurguladı.Bu yatırımların devam edeceğini dile getiren Dönmez, "2022-2026 döneminde 275 yerleşim yerine daha doğalgaz ulaştırılması hedeflenmektedir. 20 yılda doğalgaz imkanı sunduğumuz vatandaşlarımızın sayısı 4,2 katına çıkarak 69 milyona ulaşmıştır. 2021 yılında, 2022 yılı kasım TÜFE'sine göre yaklaşık 13,3 milyar lira doğal gaz şebeke yatırımı yapılmışken bu tutarın 2022 yılında 18,9 milyar lira olması planlanmaktadır" ifadelerini kullandı.Elektrik ve doğalgazda 100 milyar liralık sübvansiyonPandemi dönemi ve uluslararası krizler nedeniyle enerji fiyatlarının çok yükseldiğine dikkati çeken Dönmez, vatandaşların artan enerji maliyetlerinden asgari seviyede etkilenmesi için gerekli tüm tedbirleri aldıklarını vurguladı.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, geçen yıl elektrik ve doğalgazda 100 milyar lira tutarında sübvansiyon sağladıklarını bildirerek, şöyle devam etti:Dönmez, 2021'de 2 milyon aileye 1,8 milyon ton kömür verildiğini, bu yardımların sürdüğünü, Ocak-Ekim 2022 döneminde 331 bin haneye 114 milyon lira doğalgaz tüketim desteğinin sağlandığını anlattı.'Yerli gazımızı milletimizle buluşturmayı hedefliyoruz'Türkiye Yüzyılı'nda, ülkenin enerji ve maden alanında kendi kendine yeten bir ülke haline geleceğini belirten Dönmez, Karadeniz başta olmak üzere farklı yerlerde yapılan enerji keşiflerine değindi.Yıllar boyunca ihmal edilmiş alanlarda arama ve üretim projelerine hız verdiklerine dikkati çeken Dönmez, şu bilgileri verdi:Dönmez, Hazar Bölgesi, Körfez Bölgesi ve Kuzey Afrika coğrafyasında işbirliği yaptıkları ülkelerin sahip olduğu enerji kaynaklarına ilişkin karşılıklı arama, üretim ve ticaret konularında çalışmalar yaptıklarını vurguladı.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, şöyle devam etti:'Hidrojen teknolojilerinde öncü ülke olmayı hedefliyoruz'Dönmez, dünyanın en büyük Nükleer Güç Santrali (NGS) şantiyesi olan Akkuyu NGS'de 4 reaktörün de inşaatının aynı anda devam ettiğini, bu NGS'nin tam kapasiteyle çalışmaya başlamasıyla Türkiye'nin mevcut elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 10'unun sıfır emisyon ile karşılanacağını bildirdi.Akkuyu NGS dışında en az 2 tane daha NGS'nin kurulmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini aktaran Dönmez, yapılan çalışmalar sonucunda kayda değer kazanımlar elde edileceğinin altını çizdi.Yenilenebilir enerji projelerinde yerli aksam ve yurt içi üretim gibi şartlarla Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarını teşvik ettiklerini vurgulayan Dönmez, bu alanda yapılan çalışmaları sıraladı.Dönmez, şu değerlendirmelerde bulundu:Kritik madenlere ulaşımın giderek hayati konu haline geldiğine işaret eden Dönmez, bu çerçevede Türkiye Stratejik ve Kritik Minerallerin Belirlenmesi Projesi yürüttüklerini, geliştirilecek politikalarla kritik madenlere yönelik yatırımların hızlanmasını ve arama faaliyetlerinin artırılmasını hedeflediklerini söyledi.Dönmez, "Savunma sanayiinde ve aşınmaya dayanıklı makine parçalarının üretiminde kullanılacak yıllık 1000 ton kapasiteli Bor Karbür Üretim Tesisi ile ülkemiz ferrobor ihtiyacını karşılayacak yıllık 800 ton kapasiteli tesisi Bandırma'da 2023 yılı içinde tamamlamayı öngörüyoruz" diye konuştu.Amasra'daki maden kazasına da değinen Dönmez, vefat eden madencilerin yakınlarına sahip çıktıklarını, yapılan düzenlemeyle vefat eden madencilerin yakınlarına kamuda istihdam olanağı sağlandığını anımsattı.

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fatih dönmez, doğalgaz, tbmm genel kurulu, bütçe görüşmeleri