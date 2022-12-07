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https://sputniknews.com.tr/20221207/bahcesindeki-kedileri-cuvallara-koyarak-topladilar-sorusturma-acildi-1064285662.html
Bahçesindeki kedileri çuvallara koyarak topladılar: Soruşturma açıldı
Bahçesindeki kedileri çuvallara koyarak topladılar: Soruşturma açıldı
Bilecik’te Ertuğrulgazi Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdu çalışanlarının bahçedeki kedileri çuvallara koyarak toplaması tepki topladı. Yurt müdürü ve 3... 07.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-07T11:18+0300
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yaşam
kedi
bilecik
hayvan hakları
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Ertuğrulgazi KYK yurdunun çalışanları, bahçede yaşanan kedilerin sayısının artması ve bir hayvanın kusarak ölmesinin ardından kedileri toplamaya başladı.Toplanan kedilere çuvallara konulurken öğrenciler duruma tepki gösterdi.Soruşturma açıldıYurt çalışanların ellerinden çuvalları alan öğrenciler kedileri kurtarırken Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü idari soruşturma açtı.Bilecik Savcılığı da harekete geçerek yurt müdürü ve 3 çalışan hakkında soruşturma başlattı.
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kedi, bilecik, hayvan hakları
kedi, bilecik, hayvan hakları

Bahçesindeki kedileri çuvallara koyarak topladılar: Soruşturma açıldı

11:18 07.12.2022
© İHABahçesindeki kedileri çuvallara koyarak topladılar: Soruşturma açıldı
Bahçesindeki kedileri çuvallara koyarak topladılar: Soruşturma açıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2022
© İHA
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Bilecik’te Ertuğrulgazi Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdu çalışanlarının bahçedeki kedileri çuvallara koyarak toplaması tepki topladı. Yurt müdürü ve 3 çalışan hakkında soruşturma açıldı.
Ertuğrulgazi KYK yurdunun çalışanları, bahçede yaşanan kedilerin sayısının artması ve bir hayvanın kusarak ölmesinin ardından kedileri toplamaya başladı.
Toplanan kedilere çuvallara konulurken öğrenciler duruma tepki gösterdi.

Soruşturma açıldı

Yurt çalışanların ellerinden çuvalları alan öğrenciler kedileri kurtarırken Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü idari soruşturma açtı.
Bilecik Savcılığı da harekete geçerek yurt müdürü ve 3 çalışan hakkında soruşturma başlattı.
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