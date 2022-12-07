https://sputniknews.com.tr/20221207/bahcesindeki-kedileri-cuvallara-koyarak-topladilar-sorusturma-acildi-1064285662.html

Bahçesindeki kedileri çuvallara koyarak topladılar: Soruşturma açıldı

Bahçesindeki kedileri çuvallara koyarak topladılar: Soruşturma açıldı

Bilecik’te Ertuğrulgazi Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdu çalışanlarının bahçedeki kedileri çuvallara koyarak toplaması tepki topladı. Yurt müdürü ve 3... 07.12.2022, Sputnik Türkiye

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yaşam

kedi

bilecik

hayvan hakları

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Ertuğrulgazi KYK yurdunun çalışanları, bahçede yaşanan kedilerin sayısının artması ve bir hayvanın kusarak ölmesinin ardından kedileri toplamaya başladı.Toplanan kedilere çuvallara konulurken öğrenciler duruma tepki gösterdi.Soruşturma açıldıYurt çalışanların ellerinden çuvalları alan öğrenciler kedileri kurtarırken Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü idari soruşturma açtı.Bilecik Savcılığı da harekete geçerek yurt müdürü ve 3 çalışan hakkında soruşturma başlattı.

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kedi, bilecik, hayvan hakları