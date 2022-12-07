https://sputniknews.com.tr/20221207/avrupa-bir-reklam-cumhuriyetine-donustu-medyada-buyuk-yalan-ve-manipulasyon-yurutuluyor-1064320392.html

'Avrupa bir reklam cumhuriyetine dönüştü, medyada büyük yalan ve manipülasyon yürütülüyor'

'Avrupa bir reklam cumhuriyetine dönüştü, medyada büyük yalan ve manipülasyon yürütülüyor'

Çağdaş Gökbel’e göre Avrupa 'beyin göçünü' teşvik eden bir reklam cumhuriyetine döndü. Örneğin İrlanda'da ekonomik göçmenlerin çoğunun geri dönmek zorunda... 07.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-07T23:39+0300

2022-12-07T23:39+0300

2022-12-08T00:43+0300

radyo

eksen

beyin göçü

avrupa

ceyda karan

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Türkiye, emperyalizmin Ortadoğu'yu karıştıran savaşlarının sonucu olarak kontrolsüz göç ile birlikte sürekli ucuzlayan ve niteliksizleşen bir işgücü pazarı haline gelirken, eğitimli nüfusun 'beyin göçü' tehlikesi giderek büyüyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) son iki yıldır uluslararası göç istatistiklerini yayınlamazken, son Uluslararası Göç İstastikleri’ne göre, 2019’da 84 bin 863 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yurt dışına gitmiş görünüyor. En çok göçün yaşandığı yaş grubu da 25-29’du. Son üç yılda doktor, mühendis, yazılımcı, akademisyen ve bankacılar arasında yurtdışına kayda değer sayıda göçün söz konusu olduğu belirtiliyorSon dönemde de Avrupa'da özellikle Almanya gibi nüfusu yaşlanan ülkeler, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu ülkelerden nitelikli işgücü çekmek için sosyal medyayı kullanarak teşvik edici reklam kampanyaları yapıyorlar. Almanya'da hükümet AB vatandaşı olmayan yabancıları çekmek için Kanada modeline benzer puan tabanlı bir sistem kurulması için yasal çerçeve hazırladı. Üçüncü dünyanın sığınmacılarına set çekmek için geri kabul anlaşmaları yapan Avrupa'nın önde gelen ülkelerinde de nitelikli ekonomik güç olgusu öne çıkıyor. İrlanda gibi ülkelerde de 'dil okulları' kanalıyla yoğun bir ilgi yaratılıyor. 90 günden fazla çalışmak, okumak veya yaşamak için gidenler için göçmenlik prosedürleri işletiliyor. Ancak 'yeni bir hayat kurma' hayali emeğiyle yaşayanlar için her zaman karşılık bulamıyor.Batı’nın nitelikli emek transferi ve devlet düzeyinde propagandayı İrlanda'da yaşayan gazeteci Çağdaş Gökbel ile konuştuk.‘Medyada büyük bir yalan ve manipülasyon yürütülüyor’Çağdaş Gökbel’e göre, iş gücü konusunda Avrupa bir reklam cumhuriyetine dönüştü. İrlanda'ya göçle ilgili Telegram kanalları üzerinden yapılan ve yaşam koşullarını doğru yansıtmayan anlatılara işaret eden Gökbel, genç insanların bu ülkede part-time çalışıp yaşamak konusunda nasıl manipüle edildiğini aktardı:'Beyin göçünü özendiren tutumda muhalefet ciddi payı var'Gökbel, İrlanda'ya giden ekonomik göçmenlerin yüzde 80’inin ülkelerine geri dönmek zorunda kaldığını aktarıyor. Türkiye’den giden insanların konut kiralarındaki pahalılık yüzünden başlarını sokacak ev bulmakta zorlandıklarını belirten Gökbel, Türkiye'deki asıl algı sorununun ‘Avrupa’nın dünyanın en zengin coğrafyası, yoksulluk yok’ anlatısının işlenmesi olduğunu vurguluyor. Gökbel, 'beyin göçünü' özendiren tutumda muhalefet kanadının doğru eleştiriler yöneltmemesinin de ciddi payı olduğu görüşünde:'Türkiye'nin yetişmiş insanları gittiğinde ülke zayıflayacaktır'Gökbel, örneğin İngiltere'de sağlık sistemini Afrika'dan ve Türkiye gibi ekonomisi çökmüş ülkelerden devşirilen doktorların ayakta tuttuklarını belirtiyor. İrlanda'yı gidilince part-time çalışıp zengin bir hayat sürüleceği hayali yaratıldığını vurgulayan Gökbel, bunun gerçeklikle ilgisi olmadığını söylüyor:‘Türkiye, geri kabul anlaşmaları ve AB'nin yaklaşımıyla Avrupa’nın Meksika sınırı oldu’Gökbel, Türkiye’nin, geri kabul anlaşmaları ve AB'nin yaklaşımıyla adeta 'Avrupa’nın Meksika sınırı' haline getirildiğini belirtirken, Türkiye'ye akan göçle birlikte ülkenin 'halklar hapishanesine çevrildiği' görüşünde:'İrlanda tüm bu yasal insan ticaretinin en büyük kazananı'Gökbel, özellikle İrlanda'da dil okullarının faaliyetlerini 'yasal insan kaçakçılığı organizasyonu' benzetmesiyle dile getirirken, Türkiye'den insanlar kanalıyla yürütülen çalışmalardan örnek aktardı. En büyük kazananın İrlanda devleti olduğunu belirten Gökbel, dil okulları kanalıyla giden gençler için "Hem dil okullarıyla turist olarak ülkeye para bırakıyorlar hem de emeklerini en ucuza sömürterek ülkenin artı değer gücüne katkıda bulunuyorlar" vurgusu yaptı:‘İrlanda’da part time çalışanlar hayatta kalabilmek için kaçak olarak çalışıyorlar’İrlanda’da hasta bir göçmen işçinin mola vermek istediği için kaptanın emriyle denize atılarak ölüme terk edildiğini, günde 20 saat çalıştırıldığını söyleyen Gökbel, part-time çalışanların ise hayatta kalabilmek için kalan saatlerinde kaçak olarak çalışmaya devam ettiklerini aktardı:

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2022

Ceyda Karan https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

Ceyda Karan https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

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radyo, beyin göçü, avrupa, ceyda karan