https://sputniknews.com.tr/20221207/amber-heard-johnny-deppin-lehine-sonuclanan-davaya-itiraz-etti-1064301531.html

Amber Heard, Johnny Depp lehine sonuçlanan davaya itiraz etti

Amber Heard, Johnny Depp lehine sonuçlanan davaya itiraz etti

Johnny Depp'in açtığı iftira davasını kaybeden ve Depp’e 10 milyon dolardan fazla tazminat ödemesi gereken Amber Heard, davanın yeniden görülmesi ve dava... 07.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-07T15:32+0300

2022-12-07T15:32+0300

2022-12-07T15:32+0300

amber heard

yaşam

johnny depp

mahkeme

iptal

dava

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ABD'li oyuncu Johnny Depp ve Amber Heard’ün birbirinden çarpıcı iddialarla gündeme gelen karalama davası Depp'in zaferiyle sonuçlandı. Davayı kaybeden ve Depp’e 10 milyon dolardan fazla tazminat ödemesi gereken Heard, geri adım atmıyor.NTV’nin Los Angeles Times’dan aktardığı habere göre, iftira davasının yanlış eyalette düzenlendiğini ve terapi notlarının dahil edilmemesini iddia ederek karara karşı 68 sayfalık temyiz başvurusunda bulundu.Heard, kararın geri alınması için Virginia mahkemelerine başvurdu. Ayrıca oyuncu, Depp tarafından taciz edildiğini bildirdiği bazı terapi notlarının gözardı edilmesini adil bulmadığını yineleyerek davanın yeniden görülmesini talep etti.Google'da en çok aratılan isim olduABD'li oyuncu Johnny Depp ile boşanma süreci tüm dünya tarafından izlenen oyuncu, karalama davasındaki söylemleri ve Depp'in kendisi hakkında ortaya attığı iddialarla kuşkusuz bu yılın en çok konuşulan isimlerinden oldu. Ünlü oyuncu bu yıl 5 milyon 651 bin 700 kere aratıldı.Google aramalarının zirvesini eski eşi Amber Heard ile paylaşan Johnny Depp, açtığı karalama davasındaki zaferi, konserleri ve yeni film projeleriyle gündeme geldi. Oyuncu, 5 milyon 565 bin 100 kere Google'da aratıldı.

https://sputniknews.com.tr/20220929/johnny-depp---amber-heard-davasinin-filmi-icin-ilk-fragman-yayinlandi-1061761291.html

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amber heard, johnny depp, mahkeme, iptal, dava