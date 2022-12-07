https://sputniknews.com.tr/20221207/aksener-dini-bir-cemaatin-kisvesi-altinda-6-yasindaki-kucucuk-cocugumuza-yasatilanlar-sapkinliktir-1064316361.html

Akşener: Dini bir cemaatin kisvesi altında 6 yaşındaki küçücük çocuğumuza yaşatılanlar sapkınlıktır

Akşener: Dini bir cemaatin kisvesi altında 6 yaşındaki küçücük çocuğumuza yaşatılanlar sapkınlıktır

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşındaki kızının istismar edilmesine ilişkin yaptığı açıklamada ''Bu... 07.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-07T22:29+0300

2022-12-07T22:29+0300

2022-12-07T22:30+0300

türkiye

ismailağa cemaati

tarikat

istismar

çocuklara yönelik cinsel istismar

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızını 6 yaşındayken ‘imam nikahıyla evlendirmesine’ ilişkin, “Dini bir cemaatin kisvesi altında 6 yaşındaki küçücük bir çocuğumuza yaşatılanlar, büyük bir sapkınlıktır, çürümüşlüktür ve düpedüz tecavüzdür. Bu alçaklığın örtbas edilmesine asla izin vermeyeceğiz. Evlatlarımızı tüm kirli ellerden her daim koruyacağız” dedi.Akşener sosyal medya paylaşımında şunları kaydetti:“Dini bir cemaatin kisvesi altında 6 yaşındaki küçücük bir çocuğumuza yaşatılanlar, büyük bir sapkınlıktır, çürümüşlüktür ve düpedüz tecavüzdür. Bu alçaklığın örtbas edilmesine asla izin vermeyeceğiz. Evlatlarımızı tüm kirli ellerden her daim koruyacağız.”

türkiye

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Sputnik Türkiye

ismailağa cemaati, tarikat, istismar, çocuklara yönelik cinsel istismar