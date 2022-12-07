Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20221207/aksener-dini-bir-cemaatin-kisvesi-altinda-6-yasindaki-kucucuk-cocugumuza-yasatilanlar-sapkinliktir-1064316361.html
Akşener: Dini bir cemaatin kisvesi altında 6 yaşındaki küçücük çocuğumuza yaşatılanlar sapkınlıktır
Akşener: Dini bir cemaatin kisvesi altında 6 yaşındaki küçücük çocuğumuza yaşatılanlar sapkınlıktır
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşındaki kızının istismar edilmesine ilişkin yaptığı açıklamada ''Bu... 07.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-07T22:29+0300
2022-12-07T22:30+0300
türkiye
ismailağa cemaati
tarikat
istismar
çocuklara yönelik cinsel istismar
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/1e/1063992178_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_553df81a1f4d50d2e358cb435824bd9e.jpg
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızını 6 yaşındayken ‘imam nikahıyla evlendirmesine’ ilişkin, “Dini bir cemaatin kisvesi altında 6 yaşındaki küçücük bir çocuğumuza yaşatılanlar, büyük bir sapkınlıktır, çürümüşlüktür ve düpedüz tecavüzdür. Bu alçaklığın örtbas edilmesine asla izin vermeyeceğiz. Evlatlarımızı tüm kirli ellerden her daim koruyacağız” dedi.Akşener sosyal medya paylaşımında şunları kaydetti:“Dini bir cemaatin kisvesi altında 6 yaşındaki küçücük bir çocuğumuza yaşatılanlar, büyük bir sapkınlıktır, çürümüşlüktür ve düpedüz tecavüzdür. Bu alçaklığın örtbas edilmesine asla izin vermeyeceğiz. Evlatlarımızı tüm kirli ellerden her daim koruyacağız.”
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/1e/1063992178_11:0:1078:800_1920x0_80_0_0_9bf0623b132ee8c9e837403f2bf72f59.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ismailağa cemaati, tarikat, istismar, çocuklara yönelik cinsel istismar
ismailağa cemaati, tarikat, istismar, çocuklara yönelik cinsel istismar

Akşener: Dini bir cemaatin kisvesi altında 6 yaşındaki küçücük çocuğumuza yaşatılanlar sapkınlıktır

22:29 07.12.2022 (güncellendi: 22:30 07.12.2022)
© AAİYİ Parti lideri Akşener
İYİ Parti lideri Akşener - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2022
© AA
Abone olTelegram
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşındaki kızının istismar edilmesine ilişkin yaptığı açıklamada ''Bu alçaklığın örtbas edilmesine asla izin vermeyeceğiz'' dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızını 6 yaşındayken ‘imam nikahıyla evlendirmesine’ ilişkin, “Dini bir cemaatin kisvesi altında 6 yaşındaki küçücük bir çocuğumuza yaşatılanlar, büyük bir sapkınlıktır, çürümüşlüktür ve düpedüz tecavüzdür. Bu alçaklığın örtbas edilmesine asla izin vermeyeceğiz. Evlatlarımızı tüm kirli ellerden her daim koruyacağız” dedi.
Akşener sosyal medya paylaşımında şunları kaydetti:
“Dini bir cemaatin kisvesi altında 6 yaşındaki küçücük bir çocuğumuza yaşatılanlar, büyük bir sapkınlıktır, çürümüşlüktür ve düpedüz tecavüzdür. Bu alçaklığın örtbas edilmesine asla izin vermeyeceğiz. Evlatlarımızı tüm kirli ellerden her daim koruyacağız.”

Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала