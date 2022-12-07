https://sputniknews.com.tr/20221207/aksener-dini-bir-cemaatin-kisvesi-altinda-6-yasindaki-kucucuk-cocugumuza-yasatilanlar-sapkinliktir-1064316361.html
Akşener: Dini bir cemaatin kisvesi altında 6 yaşındaki küçücük çocuğumuza yaşatılanlar sapkınlıktır
Akşener: Dini bir cemaatin kisvesi altında 6 yaşındaki küçücük çocuğumuza yaşatılanlar sapkınlıktır
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşındaki kızının istismar edilmesine ilişkin yaptığı açıklamada ''Bu... 07.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-07T22:29+0300
2022-12-07T22:29+0300
2022-12-07T22:30+0300
türkiye
ismailağa cemaati
tarikat
istismar
çocuklara yönelik cinsel istismar
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/1e/1063992178_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_553df81a1f4d50d2e358cb435824bd9e.jpg
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızını 6 yaşındayken ‘imam nikahıyla evlendirmesine’ ilişkin, “Dini bir cemaatin kisvesi altında 6 yaşındaki küçücük bir çocuğumuza yaşatılanlar, büyük bir sapkınlıktır, çürümüşlüktür ve düpedüz tecavüzdür. Bu alçaklığın örtbas edilmesine asla izin vermeyeceğiz. Evlatlarımızı tüm kirli ellerden her daim koruyacağız” dedi.Akşener sosyal medya paylaşımında şunları kaydetti:“Dini bir cemaatin kisvesi altında 6 yaşındaki küçücük bir çocuğumuza yaşatılanlar, büyük bir sapkınlıktır, çürümüşlüktür ve düpedüz tecavüzdür. Bu alçaklığın örtbas edilmesine asla izin vermeyeceğiz. Evlatlarımızı tüm kirli ellerden her daim koruyacağız.”
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/1e/1063992178_11:0:1078:800_1920x0_80_0_0_9bf0623b132ee8c9e837403f2bf72f59.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ismailağa cemaati, tarikat, istismar, çocuklara yönelik cinsel istismar
ismailağa cemaati, tarikat, istismar, çocuklara yönelik cinsel istismar
Akşener: Dini bir cemaatin kisvesi altında 6 yaşındaki küçücük çocuğumuza yaşatılanlar sapkınlıktır
22:29 07.12.2022 (güncellendi: 22:30 07.12.2022) Abone ol
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşındaki kızının istismar edilmesine ilişkin yaptığı açıklamada ''Bu alçaklığın örtbas edilmesine asla izin vermeyeceğiz'' dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızını 6 yaşındayken ‘imam nikahıyla evlendirmesine’ ilişkin, “Dini bir cemaatin kisvesi altında 6 yaşındaki küçücük bir çocuğumuza yaşatılanlar, büyük bir sapkınlıktır, çürümüşlüktür ve düpedüz tecavüzdür. Bu alçaklığın örtbas edilmesine asla izin vermeyeceğiz. Evlatlarımızı tüm kirli ellerden her daim koruyacağız” dedi.
Akşener sosyal medya paylaşımında şunları kaydetti:
“Dini bir cemaatin kisvesi altında 6 yaşındaki küçücük bir çocuğumuza yaşatılanlar, büyük bir sapkınlıktır, çürümüşlüktür ve düpedüz tecavüzdür. Bu alçaklığın örtbas edilmesine asla izin vermeyeceğiz. Evlatlarımızı tüm kirli ellerden her daim koruyacağız.”