https://sputniknews.com.tr/20221207/ak-partili-celik-suriyede-tehlike-ortak-bati-teror-devletcikleri-kurmak-istiyor-1064291199.html
AK Partili Çelik: Suriye’de tehlike ortak, Batı terör devletçikleri kurmak istiyor
AK Partili Çelik: Suriye’de tehlike ortak, Batı terör devletçikleri kurmak istiyor
Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme çabalarını değerlendiren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Suriye’de bulunan ve Batı ülkeleri tarafından desteklenen terör... 07.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-07T12:58+0300
2022-12-07T12:58+0300
2022-12-07T12:58+0300
politika
ak parti
ömer çelik
türkiye
suriye
recep tayyip erdoğan
beşar esad
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AK Parti Genel Merkezi’nden gazetecilerle sohbet toplantısında bir araya gelen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme adımlarına ilişkin soruya yanıt verdi.'Batı tarafından desteklenen terör örgütlerinin Suriye sınırları içinde terör devleti kurmak istediklerini' belirten Çelik “Ortak bir tehlike ile karşı karşıyayız. Suriye içinde terör devletçikleri kurulmak isteniyor. Şu anda istihbarat servisleri üzerinden görüşmeler sürüyor. Bundan sonra siyasi süreç başlayacak ve sonunda iki liderin bir araya gelmesi bekleniyor. İki liderin görüşmesi durumundan Suriye’deki Anayasa çalışmaları ve Suriye’nin toprak bütünlüğü masada olacaktır” ifadelerini kullandı.‘Anayasa muhalefet için samimiyet testi olacak’AK Parti’nin başörtüsü ve ailenin yapısına ilişkin Meclis'e vereceği Anayasa değişiklik teklifine ilişkin de konuşan Çelik “Biz bu konuda mücadele verirken CHP hep karşımızdaydı. Şimdi bir yasa teklifi sundular. Sayın Cumhurbaşkanımız 'bu yasa ile olamaz anayasa değişikliği yapalım' dedi. Şimdi bu süreç bir samimiyet testi olacak. Bu konuda gerçekten samimiler mi yoksa seçim öncesi bir söylem mi bunu göreceğiz. Ama biz bu konuyu eninde sonunda milletimizin önüne getireceğiz” dedi.‘Meclis'teki olay için içtenlikle üzüldük’Mecliste yaşanan kavgayla ilgili de değerlendirme yapan Çelik “Bir milletvekilinin hastaneye yatacak kadar bu olayların buraya kadar gelmesinden üzüntü duyduk. Ve sayın vekilimize içtenlikle geçmiş olsun dileklerimiz ilettik. Olay sonrasında da grup başkan vekillerimiz hastaneye giderek sayın vekilin sağlık durumunu yakından takip etti. Meclis'te yaşanan bu gerilim bir üslup bozulmasından kaynaklanıyor. Bu üslup bozulması da Kemal Kılıçdaroğlu tarafından başlatıldı" değerlendirmesini yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20221207/ak-parti-sozcusu-celikten-kilicdarogluna-darbeci-tanklar-kime-yol-veriyorsa-diktator-odur-1064284583.html
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ak parti, ömer çelik, türkiye, suriye, recep tayyip erdoğan, beşar esad, pyd/ypg
ak parti, ömer çelik, türkiye, suriye, recep tayyip erdoğan, beşar esad, pyd/ypg
AK Partili Çelik: Suriye’de tehlike ortak, Batı terör devletçikleri kurmak istiyor
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Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme çabalarını değerlendiren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Suriye’de bulunan ve Batı ülkeleri tarafından desteklenen terör örgütlerinin Suriye’nin toprak bütünlüğü ve Türkiye’nin sınırlarını tehdit ettiğini belirtti.
AK Parti Genel Merkezi’nden gazetecilerle sohbet toplantısında bir araya gelen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme adımlarına ilişkin soruya yanıt verdi.
'Batı tarafından desteklenen terör örgütlerinin Suriye sınırları içinde terör devleti kurmak istediklerini' belirten Çelik “Ortak bir tehlike ile karşı karşıyayız. Suriye içinde terör devletçikleri kurulmak isteniyor. Şu anda istihbarat servisleri üzerinden görüşmeler sürüyor. Bundan sonra siyasi süreç başlayacak ve sonunda iki liderin bir araya gelmesi bekleniyor. İki liderin görüşmesi durumundan Suriye’deki Anayasa çalışmaları ve Suriye’nin toprak bütünlüğü masada olacaktır” ifadelerini kullandı.
‘Anayasa muhalefet için samimiyet testi olacak’
AK Parti’nin başörtüsü ve ailenin yapısına ilişkin Meclis'e vereceği Anayasa değişiklik teklifine ilişkin de konuşan Çelik “Biz bu konuda mücadele verirken CHP hep karşımızdaydı. Şimdi bir yasa teklifi sundular. Sayın Cumhurbaşkanımız 'bu yasa ile olamaz anayasa değişikliği yapalım' dedi. Şimdi bu süreç bir samimiyet testi olacak. Bu konuda gerçekten samimiler mi yoksa seçim öncesi bir söylem mi bunu göreceğiz. Ama biz bu konuyu eninde sonunda milletimizin önüne getireceğiz” dedi.
‘Meclis'teki olay için içtenlikle üzüldük’
Mecliste yaşanan kavgayla ilgili de değerlendirme yapan Çelik “Bir milletvekilinin hastaneye yatacak kadar bu olayların buraya kadar gelmesinden üzüntü duyduk. Ve sayın vekilimize içtenlikle geçmiş olsun dileklerimiz ilettik. Olay sonrasında da grup başkan vekillerimiz hastaneye giderek sayın vekilin sağlık durumunu yakından takip etti. Meclis'te yaşanan bu gerilim bir üslup bozulmasından kaynaklanıyor. Bu üslup bozulması da Kemal Kılıçdaroğlu tarafından başlatıldı" değerlendirmesini yaptı.