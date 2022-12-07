AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na: Darbeci tanklar kime yol veriyorsa, diktatör odur

Zihni sinir projesiyle karşı karşıya kaldık. Bu toplantıda Türkiye'ye çare olabilecek projeler ortaya çıkmadı. Bu derece başarısız bir tabloyla karşı karşıya kalmak, bizim lehimize diye düşünebilir ama biz Türk demokrasisinin geleceği açısından da düşünerek bu derece niteliksizliği vahim olarak nitelendiriyor. Zihni sinir projesiyle karşı karşıya kaldık. Bu toplantıda Türkiye'ye çare olabilecek projeler ortaya çıkmadı. Bu derece başarısız bir tabloyla karşı karşıya kalmak, bizim lehimize diye düşünebilir ama biz Türk demokrasisinin geleceği açısından da düşünerek bu derece niteliksizliği vahim olarak nitelendiriyor.

Yassı Ada kodlarından hala çıkamamak ve bunu milletin önüne şampiyonlar ligi diye getirmek kabul edilemez. Karşımızda bir lig yok. Yassı Ada kodlarından hala çıkamamak ve bunu milletin önüne şampiyonlar ligi diye getirmek kabul edilemez. Karşımızda bir lig yok.

Bir de siyasi açılım yaptılar. Anayasa değişikliği teklifi getirildi. Tamamen apolitik, siyaset karşıtı bir tablo ortaya çıkıyor. Millete verilen hakkı şeklen korumuşlar. Ama seçilen cumhurbaşkanına öyle sınırlamalar getirmişler ki... Hem halk seçecek hem hiçbir işlevi olmayacak. Ahmet Necdet Sezer ile Bülent Ecevit arasındaki krizi gördük. Devlet mekanizmalarını ikiye bölersiniz. Eski vesayeti ortaya çıkaracak bir tablo sunuyorsunuz. Bir de siyasi açılım yaptılar. Anayasa değişikliği teklifi getirildi. Tamamen apolitik, siyaset karşıtı bir tablo ortaya çıkıyor. Millete verilen hakkı şeklen korumuşlar. Ama seçilen cumhurbaşkanına öyle sınırlamalar getirmişler ki... Hem halk seçecek hem hiçbir işlevi olmayacak. Ahmet Necdet Sezer ile Bülent Ecevit arasındaki krizi gördük. Devlet mekanizmalarını ikiye bölersiniz. Eski vesayeti ortaya çıkaracak bir tablo sunuyorsunuz.

En vahimi de, bu söylemden vazgeçerler diye bekledik, diyorlar ki cumhurbaşkanı seçildikten sonra, cumhurbaşkanı 6'lı masa tarafından yönetilecek. Vesayet türlerini yeniden canlandırmaktan başka hiçbir işe yaramaz. Buna milletimizden herhangi bir teveccüh olmayacağına inanıyoruz. Bu Türkiye'nin önüne konulmuş bir vizyonsuzluktur. Halkın seçtiği Cumhurbaşkanı tarafsız kalmaz. En vahimi de, bu söylemden vazgeçerler diye bekledik, diyorlar ki cumhurbaşkanı seçildikten sonra, cumhurbaşkanı 6'lı masa tarafından yönetilecek. Vesayet türlerini yeniden canlandırmaktan başka hiçbir işe yaramaz. Buna milletimizden herhangi bir teveccüh olmayacağına inanıyoruz. Bu Türkiye'nin önüne konulmuş bir vizyonsuzluktur. Halkın seçtiği Cumhurbaşkanı tarafsız kalmaz.